Съдът остави в ареста 39-годишната жена, намушкала с нож четирима души в София

29 Март, 2026 15:45 1 064 24

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци, направих го за обществото

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът остави в ареста 39-годишната Галина Боналова, която нападна с нож четирима души в София, след днешното гледане на мярката за неотклонение на обвиняемата. Решението на Софийския градски съд не е окончателно и подлежи на обжалване, посочи БТА.

Според съда има реална опасност, ако е на свобода, обвиняемата да извърши друго престъпление. През 2021 г. тя е била задържана за грабеж.

На влизане в съдебната зала 39-годишната обвиняема заяви: "Не харесвам германци", посочи news.bg.

Софийската градска прокуратура внесе в съда искане за задържане под стража спрямо нея и ѝ повдигна обвинение за опит за убийство. Тя беше задържана за срок до 72 часа.

Пред съда днес жената добави: "Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото. Бих се надявала на домашен арест".

Прокуратурата пък иска задържане под стража, след което да бъде изпратена за изготвяне на психиатрична експертиза в затвора в Ловеч.

Полицията залови жената, нападнала с нож четирима души в София

Тя е заловена малко след полунощ

Впоследствие съдът реши да остави обвиняемата в ареста с право на обжалване на наложената мярка.

Според адвокатът ѝ е изготвена експертиза, която дава заключение за психиатрично заболяване и се сочи, че тя не е била в състояние да разбира свойството и значението на обвиняемите.

Разследването сочи, че на 26 март около 19:30 ч., в района на паркинга на Националния стадион "Васил Левски", по хулигански подбуди, подсъдимата направила опит умишлено да умъртви двама души, нанасяйки им рани на различни места.

Минути след това, в автобус на градския транспорт, намиращ се на бул. "България" и бул. "Черни връх", намушкала и две жени в областта на рамото и дясната ръка.

Всички пострадали са граждани на Германия. Те са без опасност за живота.

Досъдебното производство е образувано на 26 март в условията на неотложност. Заместник-директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков съобщи, че предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мишо

    11 2 Отговор
    Нищо не става от жените вече, толкова откачиха. Коя ръга с ножове, коя сваля мъже и после им казва, че е омъжена, коя окултистка станала, коя се предлага на всеки...

    15:52 29.03.2026

  • 3 Хе хе...

    12 0 Отговор
    Абе тия граждани на Германия да не се окажат родни... ъъъ... роми с двойно гражданство?
    Странна работа...

    15:52 29.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    11 1 Отговор
    За обществото отиваш в Банкя , жълтата къща със зайчарника и чакаш стопанина .....🔪

    15:59 29.03.2026

  • 7 съдията Деад

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Адвокат":

    аз ще те съдя

    16:08 29.03.2026

  • 8 Цвете

    5 5 Отговор
    ЩО ЗА ОПРАВДАНИЕ, НЕ ОБИЧАЛА ГЕРМАНЦИТЕ? И АЗ НЕ ОБИЧАМЕ НЯКОИ ОТ ИСЛЯМИСКИТЕ СТРАНИ, ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ИМ ПРИЧИНЯВАМ СТРАДАНИЯ, А МОЖЕШЕ ДА ПОЧИНЕ НЯКОЙ? САМО СЛИВЕНСКИЯТ ЗАТВОР ЩЕ Й БЪДЕ В ПОЛЗА.

    Коментиран от #13

    16:12 29.03.2026

  • 9 Лудите и престъпниците

    11 3 Отговор
    Тая да я въдворят в лудницата и да я лекуват, защото щом така лесно ръга с нож хора, които не харесва, може да посегне на всеки, който и направи забележка за нещо или проговори на немски!🤣🤣🤣

    Коментиран от #14

    16:16 29.03.2026

  • 10 Ето.... казала си го е жената

    10 1 Отговор
    Не харесвам германци, направих го за обществото... ...
    Веднага да я пуснат, защото и израелци е казала че не харесва също !

    16:45 29.03.2026

  • 11 Сталин

    6 0 Отговор
    Ами ко правим с тия които не харесват тикви прасета и Простокирчовци

    16:47 29.03.2026

  • 12 да се вземе предвид

    7 1 Отговор
    че жената е съвестен гражданин на обществото и това престъпление го е направила в интерес на обществото ! Да и наточат хубаво ножа и да я пускат да ряботи в интерес на обществото жената

    16:50 29.03.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    Не става въпрос само за немци. Жената в автобуса попитала пътник на добър английски, дали е чужденец. Човекът дал правилния отговор, че е българин. Иначе е щял да играе ножа. Очевидно е била в чужбина и нещо са и сторили евроантлантиците и ги е карала наред. Направо си е активен борец срещу фашизма. В друго време медал щяха да ѝ дадат.

    Коментиран от #19

    16:52 29.03.2026

  • 14 И ти ли искаш

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Лудите и престъпниците":

    на немски да проговориш ?

    16:52 29.03.2026

  • 15 човек в безизходица

    10 0 Отговор
    За тази жена още при предишния инцидент с нахлуване в магазина с въоръжена агресия, беше коментирал някой си Чавдар, представил се като неин бивш интимен приятел, който от няколко години се е бил разделил с нея. Той е написал в коментара тогава, че застава зад нея, защото била много кротка интимна приятелка с него 10 години, с 20 висши образования, антрополог, художник за виртуални игри и други. Въпреки че "всичко са си дали на макс", щял кардинално да се раздели с нея. Наистина журналисти също сега са написали, че тя е с висше образование бакалавър, но не работела, неомъжена. Преди да прояви агресия в магазина, в който работела, колеги и шефове там се отнесли некоректно, агресивно с нея, работела в склад на търговска верига за под 700 лева заплата през 2020 година. При такава като нейната ситуация, след като била използвана 10 години от някакъв интимен партньор – хахо, безотговорно изоставил я, използвана унизително в чуждестраннен супермаркет с жалка заплата, има доста провокиращи фактори да полудее човек. А сега женицата вече към критическа възраст, изучена, знае езици, има познания, таланти, но пак безработна и сама, това още повече влудява, особено ако е била социално изолирана. Не знам дали наистина се дължи на психично заболяване или просто много й се е насъбрало от такива, каквито е намушкала. Общо взето, това си е безнадежно състояние, при което няма много какво да губи, много негативи са й се насъбрали и е загубила самоконтрол.

    16:54 29.03.2026

  • 16 Т Живков

    1 6 Отговор
    Там им е мястото на изкукуригали те русофили

    Коментиран от #23

    16:58 29.03.2026

  • 17 Изнервена или взима ПОДКУПИ

    0 4 Отговор
    Тая явно се е ПОБЪРКАЛА..
    1 ) Сигурно са я ИЗНЕРВИЛИ някакви цигански турци- Митьо, с аларми на коли, кучета и китайски бомбички..
    А Митьо-вчетата се появяват СЛЕД като някоя корумпирана ИЗМАМНИЧКА- Шефка на Митницата или Шинка Манова се е смешавала с цигани, турци и негри...
    2) Или тая е роднина на корумпирани шефове на митницата, лежали в Затвора за ПОДКУПИ !!! .... но НЕ са си излежали цялата присъда и отново са започнали да кРАДАТ, заедно с роднините си ...

    17:01 29.03.2026

  • 18 Костадин

    5 2 Отговор
    Хвалла на такъви граждани,сега е ред и на политици

    17:07 29.03.2026

  • 19 не е хаотично

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Този мъж, с когото е разговаряла в автобус същия следобед, е Константин Таквор, с арменска фамилия, но българско гражданство. Учил е за куклен актьор, изявил се в кулинарно предаване, а после открил малко заведение за принцеси – филии с кайма и подправки, като продавал две такива за 14 лева. Видът му е малко странен, с рошав перчем, брада и мустаци. Той също е видял, че тази жена, която седнала до него, има дупки на клина, но не приличала на клошарка. Докато Таквор сърфирал в гугъл мапс, жената го попитала на английски, дали има нужда от някаква помощ. Той отговорил отрицателно на английски, а после на български, като добавил, че е българин. Тогава жената казала, че не прилича на българин, на което той изказал благодарност за комплимента. Жената троснато отговорила, че това не е комплимент и се преместила отпред. Значи, тази жена не посяга хаотично на всички, а си има някакви съображения да посяга на някакви чужденци, които ни колонизираха и направиха жалки васали?

    17:15 29.03.2026

  • 20 да се лекува

    3 0 Отговор
    Все пак има някакво психическо разстройство, щом не си е сложила някаква маска, качулка, не е взела никакви предпазни мерки, докато е нападала въоръжена на обществени места. За психиатрично освидетелстване си е и за лечение. Ако я изпратят в затвора без лечение, може да има там жертви?

    17:29 29.03.2026

  • 21 Строг тъмничен затвор

    4 6 Отговор
    Поредната панелна обитателка, родена и израстнала през 80-те, когато единственото ѝ разнообразие е било да я водят на 9-то септемврийска манифестация, да яде кисел от вишни направен от вкиснал се компот от грозде и да гледа “Телевизионен справочник” в очакване на “Сънчо” докато майка ѝ се е чудела от кой тапет и коя табуретка да направи супа и салата за вечеря.

    17:41 29.03.2026

  • 22 Роза

    4 1 Отговор
    За съжаление всеки от нас може да стане жертва на психичноболен!Законите ни нямат ясна регламентация какво да се прави с такива хора ,Защото не е ясно в кой момент ще се прояви болестта им.Можем само да се молим да не срещаме такива личности,друго не можем да направим!

    18:03 29.03.2026

  • 23 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Т Живков":

    Ти за Т. Живков ли се взимаш? Зя гумираната стая си бе убавец мамин.

    Коментиран от #24

    18:15 29.03.2026

  • 24 хубавец

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха ха":

    а ти за гумиран ре ктален преглед

    19:12 29.03.2026