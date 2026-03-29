Съдът остави в ареста 39-годишната жена, намушкала с нож четирима души в София

Съдът остави в ареста 39-годишната Галина Боналова, която нападна с нож четирима души в София, след днешното гледане на мярката за неотклонение на обвиняемата. Решението на Софийския градски съд не е окончателно и подлежи на обжалване, посочи БТА.

Според съда има реална опасност, ако е на свобода, обвиняемата да извърши друго престъпление. През 2021 г. тя е била задържана за грабеж.

На влизане в съдебната зала 39-годишната обвиняема заяви: "Не харесвам германци", посочи news.bg.

Софийската градска прокуратура внесе в съда искане за задържане под стража спрямо нея и ѝ повдигна обвинение за опит за убийство. Тя беше задържана за срок до 72 часа.

Пред съда днес жената добави: "Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото. Бих се надявала на домашен арест".

Прокуратурата пък иска задържане под стража, след което да бъде изпратена за изготвяне на психиатрична експертиза в затвора в Ловеч.

Впоследствие съдът реши да остави обвиняемата в ареста с право на обжалване на наложената мярка.

Според адвокатът ѝ е изготвена експертиза, която дава заключение за психиатрично заболяване и се сочи, че тя не е била в състояние да разбира свойството и значението на обвиняемите.

Разследването сочи, че на 26 март около 19:30 ч., в района на паркинга на Националния стадион "Васил Левски", по хулигански подбуди, подсъдимата направила опит умишлено да умъртви двама души, нанасяйки им рани на различни места.

Минути след това, в автобус на градския транспорт, намиращ се на бул. "България" и бул. "Черни връх", намушкала и две жени в областта на рамото и дясната ръка.

Всички пострадали са граждани на Германия. Те са без опасност за живота.

Досъдебното производство е образувано на 26 март в условията на неотложност. Заместник-директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков съобщи, че предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза.