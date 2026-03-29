Съдът остави в ареста 39-годишната жена, намушкала с нож четирима души в София

Съдът остави в ареста 39-годишната Галина Боналова, която нападна с нож четирима души в София, след днешното гледане на мярката за неотклонение на обвиняемата. Решението на Софийския градски съд не е окончателно и подлежи на обжалване, посочи БТА.
Според съда има реална опасност, ако е на свобода, обвиняемата да извърши друго престъпление. През 2021 г. тя е била задържана за грабеж.
На влизане в съдебната зала 39-годишната обвиняема заяви: "Не харесвам германци", посочи news.bg.
Софийската градска прокуратура внесе в съда искане за задържане под стража спрямо нея и ѝ повдигна обвинение за опит за убийство. Тя беше задържана за срок до 72 часа.
Пред съда днес жената добави: "Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото. Бих се надявала на домашен арест".
Прокуратурата пък иска задържане под стража, след което да бъде изпратена за изготвяне на психиатрична експертиза в затвора в Ловеч.
Впоследствие съдът реши да остави обвиняемата в ареста с право на обжалване на наложената мярка.
Според адвокатът ѝ е изготвена експертиза, която дава заключение за психиатрично заболяване и се сочи, че тя не е била в състояние да разбира свойството и значението на обвиняемите.
Разследването сочи, че на 26 март около 19:30 ч., в района на паркинга на Националния стадион "Васил Левски", по хулигански подбуди, подсъдимата направила опит умишлено да умъртви двама души, нанасяйки им рани на различни места.
Минути след това, в автобус на градския транспорт, намиращ се на бул. "България" и бул. "Черни връх", намушкала и две жени в областта на рамото и дясната ръка.
Всички пострадали са граждани на Германия. Те са без опасност за живота.
Досъдебното производство е образувано на 26 март в условията на неотложност. Заместник-директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков съобщи, че предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
Мишо
3 Хе хе...
Странна работа...
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #4 от "Адвокат":аз ще те съдя
10 Ето.... казала си го е жената
Веднага да я пуснат, защото и израелци е казала че не харесва също !
13 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Цвете":Не става въпрос само за немци. Жената в автобуса попитала пътник на добър английски, дали е чужденец. Човекът дал правилния отговор, че е българин. Иначе е щял да играе ножа. Очевидно е била в чужбина и нещо са и сторили евроантлантиците и ги е карала наред. Направо си е активен борец срещу фашизма. В друго време медал щяха да ѝ дадат.
14 И ти ли искаш
До коментар #9 от "Лудите и престъпниците":на немски да проговориш ?
19 не е хаотично
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Този мъж, с когото е разговаряла в автобус същия следобед, е Константин Таквор, с арменска фамилия, но българско гражданство. Учил е за куклен актьор, изявил се в кулинарно предаване, а после открил малко заведение за принцеси – филии с кайма и подправки, като продавал две такива за 14 лева. Видът му е малко странен, с рошав перчем, брада и мустаци. Той също е видял, че тази жена, която седнала до него, има дупки на клина, но не приличала на клошарка. Докато Таквор сърфирал в гугъл мапс, жената го попитала на английски, дали има нужда от някаква помощ. Той отговорил отрицателно на английски, а после на български, като добавил, че е българин. Тогава жената казала, че не прилича на българин, на което той изказал благодарност за комплимента. Жената троснато отговорила, че това не е комплимент и се преместила отпред. Значи, тази жена не посяга хаотично на всички, а си има някакви съображения да посяга на някакви чужденци, които ни колонизираха и направиха жалки васали?
17:15 29.03.2026
23 Ха ха ха ха
До коментар #16 от "Т Живков":Ти за Т. Живков ли се взимаш? Зя гумираната стая си бе убавец мамин.
