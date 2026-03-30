Прокуратурата ще иска настаняване в психиатрия на жената, намушкала четирима германци

Прокуратурата днес трябва да поиска настаняване в психиатричното отделение на ловешкия затвор за 39-годишната жена, обвинена за опит за убийство на четирима души в центъра на София.

След месец ще стане ясно дали тя може да носи наказателна отговорност. Вчера Софийският градски съд я остави за постоянно в ареста с мотив, че може да извърши ново престъпление.

Според защитата на обвиняемата вещи лица са изготвили справка, че тя вероятно страда от психично заболяване и не е съзнавала какво прави.

Припомняме, че на 26 март в района на паркинга на Националния стадион „Васил Левски“ 39-годишната първо ранила двама мъже, а минути след това в автобус на градския транспорт намушкала и две жени. Нараняванията им не се оказаха сериозни, но задържаната е обвинена в опит за убийство. Всички пострадали са граждани на Германия.