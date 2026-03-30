Прокуратурата ще иска настаняване в психиатрия на жената, намушкала четирима германци

30 Март, 2026 07:32 853 21

Според защитата на обвиняемата вещи лица са изготвили справка, че тя вероятно страда от психично заболяване и не е съзнавала какво прави

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата днес трябва да поиска настаняване в психиатричното отделение на ловешкия затвор за 39-годишната жена, обвинена за опит за убийство на четирима души в центъра на София.

След месец ще стане ясно дали тя може да носи наказателна отговорност. Вчера Софийският градски съд я остави за постоянно в ареста с мотив, че може да извърши ново престъпление.

Според защитата на обвиняемата вещи лица са изготвили справка, че тя вероятно страда от психично заболяване и не е съзнавала какво прави.

Припомняме, че на 26 март в района на паркинга на Националния стадион „Васил Левски“ 39-годишната първо ранила двама мъже, а минути след това в автобус на градския транспорт намушкала и две жени. Нараняванията им не се оказаха сериозни, но задържаната е обвинена в опит за убийство. Всички пострадали са граждани на Германия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пресолена

    14 4 Отговор
    хайде де . знаела е кого мушка и защо. обясни го това много добре. ненормален разбирам сам себе си да нарани.

    07:36 30.03.2026

  • 2 Груба грешка

    14 1 Отговор
    Да се назначи за началник гранична полиция на южната граница !

    Коментиран от #12

    07:37 30.03.2026

  • 3 Те само двамата са германци

    12 2 Отговор
    Ниргюл и Зелиха са германки.

    07:40 30.03.2026

  • 6 Пич

    10 1 Отговор
    Най вероятно жената е болна ! Нормален човек не прави такива неща !

    Коментиран от #9

    07:57 30.03.2026

  • 7 Сила

    9 3 Отговор
    Срамота , има толкова други места за настаняване ....например изборните листи на Възраждане , Величие , ИТН и много други подобни ....!!!

    08:08 30.03.2026

  • 8 Т Живков

    4 8 Отговор
    Там е мястото на всички русофили и комунисти

    08:12 30.03.2026

  • 9 Психиатър

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Болна от русофилия и путинизъм. Нормална жена не прави такива работи. От гледане на съветски филми и кремълска пропаганда мозъкът става на мухлясала гъба.

    Коментиран от #11

    08:28 30.03.2026

  • 10 Нормален

    3 5 Отговор
    Корумпираните я вкарват в психиатрия, за да не я съдят и да я пъхнат задълго в затвора. Ако беше нападнала руснаци даже щяха да я очистят. Сега Резиденшата и Орден Стара планина може да й даде, че cyката се изживява като партизанка.

    08:30 30.03.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Груба грешка":

    Ами, много по-компетентна от който и да било в Гранична полиция. Жената има две висши образования и владее добре английски и немски. Волтер го е казал" Ако си интелигентен и беден, ще страдаш" Борила се в в живота жената между тъпаци и е превъртяла.

    Коментиран от #13, #14, #15, #16, #17

    08:38 30.03.2026

  • 18 А Къде е ?

    6 0 Отговор
    Психиатрията ?

    За самовлюбени!

    Представители !

    На Прокуратурата И !

    Държавната Власт ?

    09:50 30.03.2026

  • 20 мила

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    а ти петрохански мусор ли си?

    Коментиран от #21

    11:17 30.03.2026

