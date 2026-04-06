В неизвестност от 4 дни: Все още няма следа от 79-годишната жена от с. Ръжена

В неизвестност от 4 дни: Все още няма следа от 79-годишната жена от с. Ръжена

6 Април, 2026 08:17

  • танка манова-
  • изчезнала-
  • жена

Жената не е имала заболяване, не е била с деменция, за да се изгуби и да не може да бъде намерена, разказват хората

В неизвестност от 4 дни: Все още няма следа от 79-годишната жена от с. Ръжена - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четвърти ден издирват 79-годишната Танка Манова от казанлъшкото село Ръжена. През почивните дни в помощ на полицията в издирването се включиха над 50 доброволци, изброи бТВ.

Жената не е имала заболяване, не е била с деменция, за да се изгуби и да не може да бъде намерена, разказват хората.

„Добре беше, нямаше никакви проблеми“, разказа в „Тази сутрин“ синът на жената – Райко Манов.

Камерите последно са засекли възрастната жена малко преди 8 часа сутринта в петък. Тя е имала уговорка да отиде до Казанлък с неин съсед, за да си вземе лекарствата. Не отива обаче на срещата.

Тогава съседът започва да я търси, отива до къщата ѝ, но не я намира. Решава, че може да е отишла до магазина и първоначално не се притеснява.

Синът на Танка разказа, че чантата и документите са били в къщата. Започват да я търсят в петък след обяд. На камерите се вижда, че е излязла с домашните дрехи.

Друга камера засича Танка в посока на съседното село Кънчево. Трета камера на кметството, която следи пътя, я засича да се отправя към канал, който разделя селото от гората.

Именно този район претърсват хората, но няма следа от възрастната жена.

Кметът на селото Христо Венеджиков също участва активно в издирването. Той каза, че е обходена немалка част от землището на Ръжена.

„Каналът е собственост на НЕК. Служителите вчера вечерта спряха водата, тъй като става въпрос за дълбочина от около 4 метра. Нивото спадна, обходихме участъка надолу по течението. Коритото е прегледано, но няма следи от жената“, разказа Венеджиков.

Това дава надежда, че Танка е жива. Кадрите от дрон обаче също не откриват следа.

„На юг от нас има поделение, което е с по-специален режим. Това е артилерийският полигон в Змеево. Там без разрешение е труден достъпът. Днес ще се свържем с управата и ще поискаме разрешение и съдействие от тяхна страна“, обясни кметът на селото.

Днес в издирването на Танка отново ще се включат доброволци. Христо Венеджиков отправи апел всеки, който има възможност, да се включи в издирването на Танка Манова.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой мy дpeмe

    4 8 Отговор
    господ си знае работата

    Коментиран от #3

    08:28 06.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цецо

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Злобата ти ще те застигне много лошо.

    Коментиран от #5

    08:53 06.04.2026

  • 4 Отишла е на Баните

    0 0 Отговор
    Да се окъпи, на старозагорски те, те Ягода по далеч.
    Или има приятелка в Борилово, отишла е дая види

    10:09 06.04.2026

  • 5 Недей тъй ве

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цецо":

    Той казва че Господ ще и помогне, не че лошо да и се случи

    Коментиран от #6

    10:11 06.04.2026

  • 6 лама Кифла

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Недей тъй ве":

    щом не му дреме е лош чиляк

    Коментиран от #7

    10:17 06.04.2026

  • 7 Ее, на теб пък да не би

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "лама Кифла":

    Да ти дреме повече, добре, че няма кантар за дрямка, мойше да покаже обратното

    10:29 06.04.2026

  • 8 Ше се покаже некой ден

    1 0 Отговор
    Я кокал я глава ше изникне от нейде🤣🤣🤣🤣ше каже милицията няма връзка с петрохан 🤣🤣🤣🤣

    10:58 06.04.2026