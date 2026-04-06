В неизвестност от 4 дни: Все още няма следа от 79-годишната жена от с. Ръжена

Четвърти ден издирват 79-годишната Танка Манова от казанлъшкото село Ръжена. През почивните дни в помощ на полицията в издирването се включиха над 50 доброволци, изброи бТВ.
Жената не е имала заболяване, не е била с деменция, за да се изгуби и да не може да бъде намерена, разказват хората.
„Добре беше, нямаше никакви проблеми“, разказа в „Тази сутрин“ синът на жената – Райко Манов.
Камерите последно са засекли възрастната жена малко преди 8 часа сутринта в петък. Тя е имала уговорка да отиде до Казанлък с неин съсед, за да си вземе лекарствата. Не отива обаче на срещата.
Тогава съседът започва да я търси, отива до къщата ѝ, но не я намира. Решава, че може да е отишла до магазина и първоначално не се притеснява.
Синът на Танка разказа, че чантата и документите са били в къщата. Започват да я търсят в петък след обяд. На камерите се вижда, че е излязла с домашните дрехи.
Друга камера засича Танка в посока на съседното село Кънчево. Трета камера на кметството, която следи пътя, я засича да се отправя към канал, който разделя селото от гората.
Именно този район претърсват хората, но няма следа от възрастната жена.
Кметът на селото Христо Венеджиков също участва активно в издирването. Той каза, че е обходена немалка част от землището на Ръжена.
„Каналът е собственост на НЕК. Служителите вчера вечерта спряха водата, тъй като става въпрос за дълбочина от около 4 метра. Нивото спадна, обходихме участъка надолу по течението. Коритото е прегледано, но няма следи от жената“, разказа Венеджиков.
Това дава надежда, че Танка е жива. Кадрите от дрон обаче също не откриват следа.
„На юг от нас има поделение, което е с по-специален режим. Това е артилерийският полигон в Змеево. Там без разрешение е труден достъпът. Днес ще се свържем с управата и ще поискаме разрешение и съдействие от тяхна страна“, обясни кметът на селото.
Днес в издирването на Танка отново ще се включат доброволци. Христо Венеджиков отправи апел всеки, който има възможност, да се включи в издирването на Танка Манова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
Коментиран от #3
08:28 06.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Цецо
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Злобата ти ще те застигне много лошо.
Коментиран от #5
08:53 06.04.2026
4 Отишла е на Баните
Или има приятелка в Борилово, отишла е дая види
10:09 06.04.2026
5 Недей тъй ве
До коментар #3 от "Цецо":Той казва че Господ ще и помогне, не че лошо да и се случи
Коментиран от #6
10:11 06.04.2026
6 лама Кифла
До коментар #5 от "Недей тъй ве":щом не му дреме е лош чиляк
Коментиран от #7
10:17 06.04.2026
7 Ее, на теб пък да не би
До коментар #6 от "лама Кифла":Да ти дреме повече, добре, че няма кантар за дрямка, мойше да покаже обратното
10:29 06.04.2026
8 Ше се покаже некой ден
10:58 06.04.2026