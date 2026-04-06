В неизвестност от 4 дни: Все още няма следа от 79-годишната жена от с. Ръжена

Четвърти ден издирват 79-годишната Танка Манова от казанлъшкото село Ръжена. През почивните дни в помощ на полицията в издирването се включиха над 50 доброволци, изброи бТВ.

Жената не е имала заболяване, не е била с деменция, за да се изгуби и да не може да бъде намерена, разказват хората.

„Добре беше, нямаше никакви проблеми“, разказа в „Тази сутрин“ синът на жената – Райко Манов.

Камерите последно са засекли възрастната жена малко преди 8 часа сутринта в петък. Тя е имала уговорка да отиде до Казанлък с неин съсед, за да си вземе лекарствата. Не отива обаче на срещата.

Тогава съседът започва да я търси, отива до къщата ѝ, но не я намира. Решава, че може да е отишла до магазина и първоначално не се притеснява.

Синът на Танка разказа, че чантата и документите са били в къщата. Започват да я търсят в петък след обяд. На камерите се вижда, че е излязла с домашните дрехи.

Друга камера засича Танка в посока на съседното село Кънчево. Трета камера на кметството, която следи пътя, я засича да се отправя към канал, който разделя селото от гората.

Именно този район претърсват хората, но няма следа от възрастната жена.

Кметът на селото Христо Венеджиков също участва активно в издирването. Той каза, че е обходена немалка част от землището на Ръжена.

„Каналът е собственост на НЕК. Служителите вчера вечерта спряха водата, тъй като става въпрос за дълбочина от около 4 метра. Нивото спадна, обходихме участъка надолу по течението. Коритото е прегледано, но няма следи от жената“, разказа Венеджиков.

Това дава надежда, че Танка е жива. Кадрите от дрон обаче също не откриват следа.

„На юг от нас има поделение, което е с по-специален режим. Това е артилерийският полигон в Змеево. Там без разрешение е труден достъпът. Днес ще се свържем с управата и ще поискаме разрешение и съдействие от тяхна страна“, обясни кметът на селото.

Днес в издирването на Танка отново ще се включат доброволци. Христо Венеджиков отправи апел всеки, който има възможност, да се включи в издирването на Танка Манова.