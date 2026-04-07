Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

7 Април, 2026 14:20

Липсват и части за дизелов генератор и множество електрически проводници

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в град Гълъбово разследва мащабна кражба на 1100 литра дизелово гориво от двора на местната болница. Престъплението е разкрито на 6 април, след като е установено, че извършителите са проникнали през гараж.

Освен това, липсват и части за дизелов генератор и множество електрически проводници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жеро

    7 0 Отговор
    От 1.04,тази година дизела е с 0.50 евро нагоре,
    хубава печалба са сметнали! Бива! Браво, ще почнат да крадат горивото, даже от колите!

    14:27 07.04.2026

  • 2 Трол

    4 1 Отговор
    На това се казва пазарна реакция на форсмажорните обстоятелства.

    14:40 07.04.2026

  • 3 Хорейшио

    4 0 Отговор
    поредните набези на местното племе команчи, които са под закрилата на закона

    15:04 07.04.2026

  • 4 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Сега пак трябва като през соца да боядисваме горивото в колите, да не го крадат хахаха

    15:33 07.04.2026

  • 5 Тома

    2 0 Отговор
    Щом липсват електрически проводници веднага става ясно кои са крадците.

    16:01 07.04.2026

  • 6 емо

    2 0 Отговор
    даже да открият крадците, горивото вече е разпродадено или изразходено. Няма веществено доказателство - няма кражба, няма и съд.

    16:06 07.04.2026

  • 7 Цвете

    2 0 Отговор
    НЯМАЛО ЛИ Е КАМЕРИ ? НАИСТИНА ГРАБЕЖ И ТО ОТ БОЛНИЦА. ДАНО НЕ ИМ СЕ НАЛАГА ДА ЧАКАТ ТЕ ( ГРАБИТЕЛИТЕ ) ЛИНЕЙКА. 😠⛔️🚑

    16:19 07.04.2026

  • 9 Абе

    1 0 Отговор
    Вчера тоя с Х5 БМВ Р 04 65 КВ пак изпразни тубата със сака гепа яко шефа му как го търпи да го краде

    17:29 07.04.2026