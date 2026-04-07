Спипаха дилъри и сводник при предизборна хайка във Врачанско

Мащабна специализирана полицейска операция се проведе вчера във Врачанско с основен фокус върху битовата престъпност и превенцията на купуването на гласове преди предстоящите избори. В рамките на акцията служителите на реда задържаха шестима души и разкриха пет стари престъпления, съобщиха от ОДМВР - Враца.

По време на операцията полицейските екипи са извършили щателни проверки на 522 души и 446 автомобила. Инспектирани са общо 49 жилища и прилежащите им стопански постройки в областта, както и три заложни къщи, които често се използват за схеми при нарушаване на изборното законодателство. Органите на реда са съставили 52 предупредителни протокола на лица, за които има данни, че могат да извършат престъпления.

В ареста за срок до 24 часа са отведени общо шест лица. Четирима от тях са задържани заради притежание на наркотични вещества, а един човек е прибран в килията заради склоняване към проституция. Още един шофьор е арестуван, след като е хванат да управлява автомобила си под въздействието на наркотици. По случаите са образувани две бързи и пет досъдебни производства.

Паралелно с проверките за криминални прояви, служителите на "Пътна полиция" са осъществявали засилен контрол на трафика в областта. За установени нарушения по Закона за движението по пътищата са съставени 7 акта и цели 414 фиша.