Спипаха дилъри и сводник при предизборна хайка във Врачанско

7 Април, 2026 17:08 822 12

В рамките на акцията служителите на реда задържаха шестима души и разкриха пет стари престъпления

Снимка: ОД МВР - Враца
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабна специализирана полицейска операция се проведе вчера във Врачанско с основен фокус върху битовата престъпност и превенцията на купуването на гласове преди предстоящите избори. В рамките на акцията служителите на реда задържаха шестима души и разкриха пет стари престъпления, съобщиха от ОДМВР - Враца.

По време на операцията полицейските екипи са извършили щателни проверки на 522 души и 446 автомобила. Инспектирани са общо 49 жилища и прилежащите им стопански постройки в областта, както и три заложни къщи, които често се използват за схеми при нарушаване на изборното законодателство. Органите на реда са съставили 52 предупредителни протокола на лица, за които има данни, че могат да извършат престъпления.

В ареста за срок до 24 часа са отведени общо шест лица. Четирима от тях са задържани заради притежание на наркотични вещества, а един човек е прибран в килията заради склоняване към проституция. Още един шофьор е арестуван, след като е хванат да управлява автомобила си под въздействието на наркотици. По случаите са образувани две бързи и пет досъдебни производства.

Паралелно с проверките за криминални прояви, служителите на "Пътна полиция" са осъществявали засилен контрол на трафика в областта. За установени нарушения по Закона за движението по пътищата са съставени 7 акта и цели 414 фиша.


Враца / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуньо Простиа

    0 1 Отговор
    Демек яко са отчели дейност 😄

    17:14 07.04.2026

  • 2 Дориана

    0 4 Отговор
    Точно така само твърд подход с ежедневни арести и проверки във всички сектори ще се преборим с корупцията, мафията и Завладяната държава.Друга спасение няма.. ППДБ се провалиха, сега да не пречат на Румен Радев и Прогресивна България . Възраждане са Националистическа партия и нямат място в Парламента. Агресивното и отчаяно поведение на Костадин Костадинов вреди единствено и само на него и неговата партия.

    Коментиран от #3

    17:16 07.04.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Опаа величав бот, обърка статията 🤭

    17:22 07.04.2026

  • 4 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    А ЛОМСКИЯТ ГЕРБЕРАСКИ КМЕТ КОГА ЩЕ БЪДЕ,,РЕСПЕКТИРАН,, , ЧЕ ГРАДА Е ЗАПРИЛИЧАЛ КАТО СЛЕД МАСИВНИ БОМБАРДИРОВКИ!

    17:26 07.04.2026

  • 5 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Това означава ли ,че сводникът от ПП предлага момченца за мърсуване срещу гласуване ?

    Коментиран от #11

    17:34 07.04.2026

  • 6 Иновация

    1 0 Отговор
    Сводника е намерил оригинален начин за купуване на гласове чрез безплатни услуги или с промоция.

    17:44 07.04.2026

  • 7 Спипаха дилъри и сводник и пуснаха вече

    3 0 Отговор
    а древната труженичка къде е
    заработва ли пълен надник сега

    17:44 07.04.2026

  • 8 заптиета и заптийка гледат настрани

    2 0 Отговор
    да не бъдат разпознати от злите хайдуци

    17:46 07.04.2026

  • 9 Лесно е

    1 0 Отговор
    Една бибитка -глас

    18:02 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дааа

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Господаря ти Путин обича деца та ти

    18:04 07.04.2026

  • 12 Ха ха красота

    0 1 Отговор
    Сводника да не е Киро брейка от сектата исторически парк -

    18:09 07.04.2026