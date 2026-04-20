Хванаха хиляди ментета на "Капитан Андреево"

8070 текстилни изделия и 680 слънчеви очила, със знаци на търговски марки, задържаха митническите служители на Митнически пункт "Капитан Андреево". Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Открити са при отделни проверки на два товарни автомобила, един автобус и един лек автомобил, влизащи в страната от Турция.

Най-голямото количество текстилни изделия е открито в товарен автомобил с турска регистрация на 13 април 2026 г. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Германия. След централизиран рисков анализ товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия сред декларираната стока са открити 5000 къси спортни панталона с лого на световноизвестна марка.

На следващия ден, при проверка на друг товарен автомобил с полска регистрация, са открити 2820 тениски със словни и фигуративни изображения на три известни марки. Камионът е превозвал стока от Турция за Полша.

680 „маркови“ слънчеви очила са установени в личния багаж на румънски гражданин, пътуващ в автобус по редовната линия Истанбул-Букурещ. Митническата проверка е извършена на 12 април 2026 г. На следващият ден български гражданин, влизащ с страната с лек автомобил, декларирал, че пренася текстилни изделия, но при проверката се установява, че са с обозначения на търговски марки. Задържани са 180 блузи, тениски, кърпи и 70 чифта чорапи.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.