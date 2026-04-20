Новини
Крими »
Хванаха хиляди ментета на "Капитан Андреево"

20 Април, 2026 12:25 1 934 10

 Стоките са иззети

Хванаха хиляди ментета на "Капитан Андреево" - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

8070 текстилни изделия и 680 слънчеви очила, със знаци на търговски марки, задържаха митническите служители на Митнически пункт "Капитан Андреево". Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Открити са при отделни проверки на два товарни автомобила, един автобус и един лек автомобил, влизащи в страната от Турция.

Най-голямото количество текстилни изделия е открито в товарен автомобил с турска регистрация на 13 април 2026 г. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Германия. След централизиран рисков анализ товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия сред декларираната стока са открити 5000 къси спортни панталона с лого на световноизвестна марка.

На следващия ден, при проверка на друг товарен автомобил с полска регистрация, са открити 2820 тениски със словни и фигуративни изображения на три известни марки. Камионът е превозвал стока от Турция за Полша.

680 „маркови“ слънчеви очила са установени в личния багаж на румънски гражданин, пътуващ в автобус по редовната линия Истанбул-Букурещ. Митническата проверка е извършена на 12 април 2026 г. На следващият ден български гражданин, влизащ с страната с лек автомобил, декларирал, че пренася текстилни изделия, но при проверката се установява, че са с обозначения на търговски марки. Задържани са 180 блузи, тениски, кърпи и 70 чифта чорапи.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    6 0 Отговор
    айдИ на мола селинджеричета да ви цакат с дрехи.

    12:27 20.04.2026

  • 2 Радев внася зелени гащи

    4 7 Отговор
    Радев внася зелени гащи за държавната администрация. Камионът с потниците е минал още през нощта.

    12:35 20.04.2026

  • 3 По Черноморието

    7 0 Отговор
    и най - вече на Слънчев бряг толкова години ментетата в магазини , едни гащи не хванаха ! Края на сезона , като са си направили парите и има и за предплата на наемите за следващата година , и за "проверяващите" , прах в очите , че "хванали" две леви фалшиви гуменки !

    Коментиран от #7

    12:37 20.04.2026

  • 4 Абе,

    5 1 Отговор
    оставете сиромасите да поносят и те Армани и гудчи !

    12:50 20.04.2026

  • 5 Менте ченге

    11 1 Отговор
    Защо ментета, реплика са! Защо ментетата храни са имитиращ продукт тогава, и се продават свободно?

    12:54 20.04.2026

  • 6 Радев

    3 1 Отговор
    Почвам ударно да бия по гербавите схеми 😏 тролеите скоро ще останете без заплата 😉😘

    13:09 20.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чичо Гошо

    0 0 Отговор
    Ееххх,"журналистке" ,дано ви затрият платената медия!

    14:04 20.04.2026

  • 10 Васил

    1 0 Отговор
    То цялата държава ни е едно голямо менте като почнеш от депутатите и стигнеш до сирене кашкавал и мляко даже Китай не може да ни стигне.

    14:59 20.04.2026