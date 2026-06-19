Арести в Пловдивския университет заради обществени поръчки

Икономическа полиция в Пловдив е арестувала заместник-ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и бизнесмен. Това съобщи директорът на ОДМВР-Пловдив ст. комисар Васил Костадинов.

Той не уточни името на задържания заместник-ректор, но допълни, че е свързан с проектната дейност. Този пост заема в момента проф. д-р Невена Милева, съобщава Българското национално радио.

Арестите са извършени след претърсвания и изземвания на документация от университета, свързани с престъпно разходване на публични средства и обществени поръчки, казаха още от полицията в Пловдив. Оттам допълниха, че разследващите са работили и на територията на филиала на ПУ в Смолян, пише бТВ.

От полицията уточниха, че в рамките на деня ще бъде изнесена информация за разследването.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ не разполага с официална информация от Министерството на вътрешните работи или Прокуратурата относно предмета на разследването, заради което бяха извършени процесуално-следствени действия на територията на висшето училище и негови структури. Това се посочва в официална позиция на Академичното ръководство, разпространена във връзка с появилата се в медиите информация по случая.

От университета заявяват, че към момента не могат да коментират публикации и неофициални твърдения, тъй като уважават работата на институциите, следствената тайна и принципа на презумпцията за невиновност.

В позицията се подчертава още, че Пловдивският университет оказва пълно съдействие на компетентните органи и е осигурил необходимия достъп и прозрачност за безпрепятственото извършване на проверките и установяването на обективната истина.

От ръководството на висшето училище посочват, че в своята дългогодишна академична и проектна дейност университетът стриктно спазва националното и европейското законодателство, както и правилата за законосъобразно и прозрачно разходване на публични средства. Според позицията управлението на научноизследователските програми е обект на постоянен вътрешен контрол и регулярни външни одити.