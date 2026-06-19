Новини
Крими »
Арести в Пловдивския университет заради обществени поръчки

Арести в Пловдивския университет заради обществени поръчки

19 Юни, 2026 15:28 1 226 9

  • пловдивски университет паисий хилендарски-
  • пловдив-
  • университет-
  • арест-
  • корупция

От ръководството на висшето училище посочват, че в своята дългогодишна академична и проектна дейност университетът стриктно спазва националното и европейското законодателство

Арести в Пловдивския университет заради обществени поръчки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Икономическа полиция в Пловдив е арестувала заместник-ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и бизнесмен. Това съобщи директорът на ОДМВР-Пловдив ст. комисар Васил Костадинов.

Той не уточни името на задържания заместник-ректор, но допълни, че е свързан с проектната дейност. Този пост заема в момента проф. д-р Невена Милева, съобщава Българското национално радио.

Арестите са извършени след претърсвания и изземвания на документация от университета, свързани с престъпно разходване на публични средства и обществени поръчки, казаха още от полицията в Пловдив. Оттам допълниха, че разследващите са работили и на територията на филиала на ПУ в Смолян, пише бТВ.

От полицията уточниха, че в рамките на деня ще бъде изнесена информация за разследването.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ не разполага с официална информация от Министерството на вътрешните работи или Прокуратурата относно предмета на разследването, заради което бяха извършени процесуално-следствени действия на територията на висшето училище и негови структури. Това се посочва в официална позиция на Академичното ръководство, разпространена във връзка с появилата се в медиите информация по случая.

От университета заявяват, че към момента не могат да коментират публикации и неофициални твърдения, тъй като уважават работата на институциите, следствената тайна и принципа на презумпцията за невиновност.

В позицията се подчертава още, че Пловдивският университет оказва пълно съдействие на компетентните органи и е осигурил необходимия достъп и прозрачност за безпрепятственото извършване на проверките и установяването на обективната истина.

От ръководството на висшето училище посочват, че в своята дългогодишна академична и проектна дейност университетът стриктно спазва националното и европейското законодателство, както и правилата за законосъобразно и прозрачно разходване на публични средства. Според позицията управлението на научноизследователските програми е обект на постоянен вътрешен контрол и регулярни външни одити.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 1 Отговор
    Защо зам-ректора, а не някой общинар, който е подготвил поръчката?

    Коментиран от #3

    15:30 19.06.2026

  • 2 Членовед 🍌 МАКЕДОНЕЦ

    3 14 Отговор
    ДА СЪМ €БА МAЙКИТE 🧔‍♀️🧔‍♀️🧔‍♀️ ВИ, БЪЛГАРИ!
    😀

    15:31 19.06.2026

  • 3 Асд

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Е стига де, общинарите са наши хора, трябва да има приемственост. Ректори минават и заминават, обществените поръчки обаче си остават.

    15:33 19.06.2026

  • 4 Зеления

    11 0 Отговор
    моля изтрийте коментар номер 2

    15:41 19.06.2026

  • 5 смях в залата

    12 1 Отговор
    Радев ще посмее ли да направи проверки в Българската църква или в президентството? Искам да знам какви пари са давани за букети ,венци,химикалки,.........и т.н.Правени ли са обществени поръчки?

    15:48 19.06.2026

  • 6 Зеления

    9 0 Отговор
    Иначе сте на първа линия да махате коментари, обаче когато се появи лумпен от С. Македония няма да се намери кой да му изтрие простотиите, така ли?

    15:59 19.06.2026

  • 7 Той не уточни името на задържания

    7 0 Отговор
    пък миче ти уточни като го пуснат утре срещу 2500е + бонус
    и да не забравиш пак да уточниш когато закрият делото поради вина на разследващите органи

    15:59 19.06.2026

  • 8 Чичо Дончо

    9 0 Отговор
    Що е Маке все е ла++йно.

    16:00 19.06.2026

  • 9 Да карат

    7 0 Отговор
    по азбучен ред университетите - празно няма с обществените поръчки !

    16:08 19.06.2026