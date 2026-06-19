Арести в Пловдивския университет заради обществени поръчки

Икономическа полиция в Пловдив е арестувала заместник-ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и бизнесмен. Това съобщи директорът на ОДМВР-Пловдив ст. комисар Васил Костадинов.
Той не уточни името на задържания заместник-ректор, но допълни, че е свързан с проектната дейност. Този пост заема в момента проф. д-р Невена Милева, съобщава Българското национално радио.
Арестите са извършени след претърсвания и изземвания на документация от университета, свързани с престъпно разходване на публични средства и обществени поръчки, казаха още от полицията в Пловдив. Оттам допълниха, че разследващите са работили и на територията на филиала на ПУ в Смолян, пише бТВ.
От полицията уточниха, че в рамките на деня ще бъде изнесена информация за разследването.
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ не разполага с официална информация от Министерството на вътрешните работи или Прокуратурата относно предмета на разследването, заради което бяха извършени процесуално-следствени действия на територията на висшето училище и негови структури. Това се посочва в официална позиция на Академичното ръководство, разпространена във връзка с появилата се в медиите информация по случая.
От университета заявяват, че към момента не могат да коментират публикации и неофициални твърдения, тъй като уважават работата на институциите, следствената тайна и принципа на презумпцията за невиновност.
В позицията се подчертава още, че Пловдивският университет оказва пълно съдействие на компетентните органи и е осигурил необходимия достъп и прозрачност за безпрепятственото извършване на проверките и установяването на обективната истина.
От ръководството на висшето училище посочват, че в своята дългогодишна академична и проектна дейност университетът стриктно спазва националното и европейското законодателство, както и правилата за законосъобразно и прозрачно разходване на публични средства. Според позицията управлението на научноизследователските програми е обект на постоянен вътрешен контрол и регулярни външни одити.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
15:30 19.06.2026
2 Членовед 🍌 МАКЕДОНЕЦ
😀
15:31 19.06.2026
3 Асд
До коментар #1 от "честен ционист":Е стига де, общинарите са наши хора, трябва да има приемственост. Ректори минават и заминават, обществените поръчки обаче си остават.
15:33 19.06.2026
4 Зеления
15:41 19.06.2026
5 смях в залата
15:48 19.06.2026
6 Зеления
15:59 19.06.2026
7 Той не уточни името на задържания
и да не забравиш пак да уточниш когато закрият делото поради вина на разследващите органи
15:59 19.06.2026
8 Чичо Дончо
16:00 19.06.2026
9 Да карат
16:08 19.06.2026