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Задържаният за тройното убийство в Угърчин излязъл от затвора на 12 юни

Задържаният за тройното убийство в Угърчин излязъл от затвора на 12 юни

24 Юни, 2026 16:07 1 757 28

  • задържан-
  • тройно убийство-
  • угърчин-
  • излизане от затвора

Мъжът е сменил дрехите си, опитвайки да заличи следите, допълни и и.д. главен секретар на МВР комисар Любомир Николов. 

Задържаният за тройното убийство в Угърчин излязъл от затвора на 12 юни - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

27-годишен криминално проявен мъж, освободен от затвора на 12 юни, е задържан за бруталното тройно убийство в град Угърчин. Трагедията, разиграла се в нощта срещу 24 юни 2026 г. в общинско общежитие, отне живота на две момичета на 15 и 19 години и на 27-годишен мъж. На извънреден съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Ловеч и МВР бяха оповестени официални подробности за миналото на извършителя, неговите действия след престъплението и правната квалификация на деянието.
Прокурор Валентин Вълков: Извършителят е опасен рецидивист
Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков разкри детайли от криминалното досие на задържания и потвърди, че той е имал три предходни присъди. В официалното си изявление пред медиите, цитирано от bTV и БТА, магистратът обясни: "Задържаният има три присъди към настоящия момент – за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на две години, и е излязъл от затвора." Прокурор Вълков допълни, че след извършване на тежкото деяние мъжът не е напускал района:
"След престъплението извършителят е останал на територията на общежитието... Задържаният е познавал добре жертвите и предстои да се изяснят отношенията между тях. За убийството е използван остър предмет, който към момента не е открит", уточни той.
Мъжът е сменил дрехите си, опитвайки да заличи следите, допълни и и.д. главен секретар на МВР комисар Любомир Николов.
Относно правната квалификация, прокурор Вълков посочи, че престъплението е квалифицирано като тежко убийство на три лица, като законът предвижда много строги наказания, включително доживотен затвор без замяна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 русямилска

    8 12 Отговор
    любофна драма

    Коментиран от #9

    16:12 24.06.2026

  • 2 Той така е

    20 0 Отговор
    направил щото му е харесало в затвора при бай Ставри и сега иска да остане по дълго...

    16:16 24.06.2026

  • 3 Оня с рикията

    30 0 Отговор
    Дано за такива да въведат отново смъртно наказание.

    Коментиран от #12

    16:17 24.06.2026

  • 4 Сила

    32 0 Отговор
    10 дена и пак .....доживот на държавна хранилка и на издръжка на обществото !!!
    Егати далаверата ...а некви загубеняци блъскат по 40 години за мижава пенсия !!!?

    16:17 24.06.2026

  • 5 Тико

    17 0 Отговор
    Доживотен за братчеда.

    16:20 24.06.2026

  • 6 В дом за

    10 0 Отговор
    бездомни , в затвора и т.н..........

    16:21 24.06.2026

  • 7 Оооо това е толкова мило

    9 1 Отговор
    Ааахх банана...оооохххх....банана ....кеф ми стана щим го хвана.....шшшшшшт.....апвайте банани.На тоя съдбата щеше да му е предрешена.......

    16:25 24.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ърл джоунс

    20 0 Отговор
    За по малко от две седмици имаме този случай и случаят с Калашниците .Крути мерки трябва срещу римлянската престъпност . Като се започне от кражби , измами , проституция , наркотици , педофилия , убийства ,всичко това се прави от този етнос . Отделно от това са измамите със социалните , тока , здравните ,ТЕЛК и всичко каквото се сетите .Къщите им масово са незаконни . Ние работим за тях .Так се получи в крайна сметка

    16:33 24.06.2026

  • 11 мстийй

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    анджак! шо е русямил сей 3,14ух

    16:33 24.06.2026

  • 12 Дааа....

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с рикията":

    Напълно сте прав! За такива престъпления трябва не доживотна присъда, а смъртна !
    Три живота не са по маловажни от един и то на рецидивист !
    Може да не е хуманно, но в тези случай вече няма поправяне !

    Коментиран от #18

    16:36 24.06.2026

  • 13 Мемфис

    1 11 Отговор
    Чета глупостите на оскотялият планктон и си давам отговор на въпроса:
    Кои са тези, които гласуваха за Радев на изборите!

    Коментиран от #17

    16:41 24.06.2026

  • 14 Да се знае!

    6 0 Отговор
    зъб за зъб, око за око! убил и то трима ... публично по Канал 1 разсртрел! откраднал - публично по Канал 1 му режеш ръката! измамил - публично по Канал 1 му режиш му езика! ГАРАНТИРАНО СЛЕД 20-30 ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ГОРЕНАПИСАНИТЕ ПРИСЪДИ ЩЕ ПАДНАТ ВСИЧКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ДО МИНИМУМ!!!!

    Коментиран от #28

    16:45 24.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Присъдите на въпросния убиец са толкова нищожни, че изглеждат като награда, а не наказание. Предполагам причината е в гласуваната навремето тъпотия, че ако си признаеш, по съвет на адвоката си естествено, ти намалят присъдата. Е, сега сигурно ще си получи заслуженото, 10 години затвор и на четвъртата ще излезе за добро поведение.

    16:46 24.06.2026

  • 17 Искам да съм негър, негър в Алабама

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Мемфис":

    Радев е виновен, ако не го бяха избрали, никакви убийства нямаше да има.

    16:49 24.06.2026

  • 18 Разбира се, че смъртна присъда

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дааа....":

    Има само един недостатък смъртното наказание, че ако съдът сгреши и осъди невинен, грешката не се поправя.

    16:52 24.06.2026

  • 19 намерил начин

    4 0 Отговор
    Искал е доживотно да си осигури безплатно жилище с безплатно парно и безплатна топла храна.

    16:55 24.06.2026

  • 20 тарантула

    4 0 Отговор
    За него явно затвора е супер опция .Всичко му е безплатно , а той самия си пада по мъже .

    16:58 24.06.2026

  • 21 Тити

    3 0 Отговор
    Това с 15 20 висящи дела са на свобода докога?

    17:03 24.06.2026

  • 22 Цензура

    2 0 Отговор
    Трябва да се върне смъртното наказание, просто няма друг изход !!! Особено за същeства от ниcшата рacа. Първо - подобни извeрги нищо друго не ги плаши, второ - животът им не струва абсолютно нищо. Тоя като получи доживотна, може да изкара и 50 години в затвора, и ще ни струва поне 600 000 евро... а ние ще събираме милостиня за болни деца !!! Впрочем има и друг вариант - доживотна катoрга в уранови или оловни мини !!!

    Коментиран от #24, #27

    17:07 24.06.2026

  • 23 Некой си

    2 0 Отговор
    Разстрел за такива. Да ви имам и умрелите закони!

    17:22 24.06.2026

  • 24 Роза

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Цензура":

    Някога в БГ имаше смъртна присъда за тежки престъпления,но сега в нито една европейска държава няма такава присъда.Затова и в БГ не може да има.Надявам се този да умре в затвора.От сърце му го пожелавам!

    17:26 24.06.2026

  • 25 Айляк

    1 0 Отговор
    Туй г ейс ка либовна драма, брат.
    Убиец и жертва са имали отношения преди да влезе у кауша.
    После излиза от зандема и разбира, че оня станал нормален е се мъкне със засукана кака от година насам.
    Ревността се обадила и станало квото станало.
    Сценарият е готов, ами да идват ония от оня край Капитан Андреево и да си ми дават кинтата.
    Много рев ше пада у филмЪ, чесну.

    17:36 24.06.2026

  • 26 ЕС Цености

    0 0 Отговор
    "Добре че няма смьртна присъда"!
    Тва е"човек"
    Трябва да му се дадат още шансове за поправка!

    17:41 24.06.2026

  • 27 Ама защо наричаш българите

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Цензура":

    Низша раса.

    18:02 24.06.2026

  • 28 Хитър си

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да се знае!":

    Искаш да въведем шериата. Там е така

    18:04 24.06.2026