27-годишен криминално проявен мъж, освободен от затвора на 12 юни, е задържан за бруталното тройно убийство в град Угърчин. Трагедията, разиграла се в нощта срещу 24 юни 2026 г. в общинско общежитие, отне живота на две момичета на 15 и 19 години и на 27-годишен мъж. На извънреден съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Ловеч и МВР бяха оповестени официални подробности за миналото на извършителя, неговите действия след престъплението и правната квалификация на деянието.
Прокурор Валентин Вълков: Извършителят е опасен рецидивист
Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков разкри детайли от криминалното досие на задържания и потвърди, че той е имал три предходни присъди. В официалното си изявление пред медиите, цитирано от bTV и БТА, магистратът обясни: "Задържаният има три присъди към настоящия момент – за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на две години, и е излязъл от затвора." Прокурор Вълков допълни, че след извършване на тежкото деяние мъжът не е напускал района:
"След престъплението извършителят е останал на територията на общежитието... Задържаният е познавал добре жертвите и предстои да се изяснят отношенията между тях. За убийството е използван остър предмет, който към момента не е открит", уточни той.
Мъжът е сменил дрехите си, опитвайки да заличи следите, допълни и и.д. главен секретар на МВР комисар Любомир Николов.
Относно правната квалификация, прокурор Вълков посочи, че престъплението е квалифицирано като тежко убийство на три лица, като законът предвижда много строги наказания, включително доживотен затвор без замяна.
Задържаният за тройното убийство в Угърчин излязъл от затвора на 12 юни
24 Юни, 2026 16:07 1 757 28
Мъжът е сменил дрехите си, опитвайки да заличи следите, допълни и и.д. главен секретар на МВР комисар Любомир Николов.
27-годишен криминално проявен мъж, освободен от затвора на 12 юни, е задържан за бруталното тройно убийство в град Угърчин. Трагедията, разиграла се в нощта срещу 24 юни 2026 г. в общинско общежитие, отне живота на две момичета на 15 и 19 години и на 27-годишен мъж. На извънреден съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Ловеч и МВР бяха оповестени официални подробности за миналото на извършителя, неговите действия след престъплението и правната квалификация на деянието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 русямилска
Коментиран от #9
16:12 24.06.2026
2 Той така е
16:16 24.06.2026
3 Оня с рикията
Коментиран от #12
16:17 24.06.2026
4 Сила
Егати далаверата ...а некви загубеняци блъскат по 40 години за мижава пенсия !!!?
16:17 24.06.2026
5 Тико
16:20 24.06.2026
6 В дом за
16:21 24.06.2026
7 Оооо това е толкова мило
16:25 24.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ърл джоунс
16:33 24.06.2026
11 мстийй
До коментар #9 от "Mими Кучева🐕🦺":анджак! шо е русямил сей 3,14ух
16:33 24.06.2026
12 Дааа....
До коментар #3 от "Оня с рикията":Напълно сте прав! За такива престъпления трябва не доживотна присъда, а смъртна !
Три живота не са по маловажни от един и то на рецидивист !
Може да не е хуманно, но в тези случай вече няма поправяне !
Коментиран от #18
16:36 24.06.2026
13 Мемфис
Кои са тези, които гласуваха за Радев на изборите!
Коментиран от #17
16:41 24.06.2026
14 Да се знае!
Коментиран от #28
16:45 24.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Наблюдател
16:46 24.06.2026
17 Искам да съм негър, негър в Алабама
До коментар #13 от "Мемфис":Радев е виновен, ако не го бяха избрали, никакви убийства нямаше да има.
16:49 24.06.2026
18 Разбира се, че смъртна присъда
До коментар #12 от "Дааа....":Има само един недостатък смъртното наказание, че ако съдът сгреши и осъди невинен, грешката не се поправя.
16:52 24.06.2026
19 намерил начин
16:55 24.06.2026
20 тарантула
16:58 24.06.2026
21 Тити
17:03 24.06.2026
22 Цензура
Коментиран от #24, #27
17:07 24.06.2026
23 Некой си
17:22 24.06.2026
24 Роза
До коментар #22 от "Цензура":Някога в БГ имаше смъртна присъда за тежки престъпления,но сега в нито една европейска държава няма такава присъда.Затова и в БГ не може да има.Надявам се този да умре в затвора.От сърце му го пожелавам!
17:26 24.06.2026
25 Айляк
Убиец и жертва са имали отношения преди да влезе у кауша.
После излиза от зандема и разбира, че оня станал нормален е се мъкне със засукана кака от година насам.
Ревността се обадила и станало квото станало.
Сценарият е готов, ами да идват ония от оня край Капитан Андреево и да си ми дават кинтата.
Много рев ше пада у филмЪ, чесну.
17:36 24.06.2026
26 ЕС Цености
Тва е"човек"
Трябва да му се дадат още шансове за поправка!
17:41 24.06.2026
27 Ама защо наричаш българите
До коментар #22 от "Цензура":Низша раса.
18:02 24.06.2026
28 Хитър си
До коментар #14 от "Да се знае!":Искаш да въведем шериата. Там е така
18:04 24.06.2026