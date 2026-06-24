Задържаният за тройното убийство в Угърчин излязъл от затвора на 12 юни

27-годишен криминално проявен мъж, освободен от затвора на 12 юни, е задържан за бруталното тройно убийство в град Угърчин. Трагедията, разиграла се в нощта срещу 24 юни 2026 г. в общинско общежитие, отне живота на две момичета на 15 и 19 години и на 27-годишен мъж. На извънреден съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Ловеч и МВР бяха оповестени официални подробности за миналото на извършителя, неговите действия след престъплението и правната квалификация на деянието.

Прокурор Валентин Вълков: Извършителят е опасен рецидивист

Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков разкри детайли от криминалното досие на задържания и потвърди, че той е имал три предходни присъди. В официалното си изявление пред медиите, цитирано от bTV и БТА, магистратът обясни: "Задържаният има три присъди към настоящия момент – за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на две години, и е излязъл от затвора." Прокурор Вълков допълни, че след извършване на тежкото деяние мъжът не е напускал района:

"След престъплението извършителят е останал на територията на общежитието... Задържаният е познавал добре жертвите и предстои да се изяснят отношенията между тях. За убийството е използван остър предмет, който към момента не е открит", уточни той.

Мъжът е сменил дрехите си, опитвайки да заличи следите, допълни и и.д. главен секретар на МВР комисар Любомир Николов.

Относно правната квалификация, прокурор Вълков посочи, че престъплението е квалифицирано като тежко убийство на три лица, като законът предвижда много строги наказания, включително доживотен затвор без замяна.

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