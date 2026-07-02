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Заловиха след гонка на изхода на София шофьор без книжка с 32 акта

Заловиха след гонка на изхода на София шофьор без книжка с 32 акта

2 Юли, 2026 22:57 1 147 10

  • гонка-
  • лозен-
  • шофьор

Дежурният екип на пътна полиция вижда автомобил със спукано стъкло и пътници без колан и подава сигнал на шофьора да спре

Заловиха след гонка на изхода на София шофьор без книжка с 32 акта - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицаи задържаха шофьор без книжка и с 32 акта за нарушения тази вечер на изхода на София. Случаят ще бъде предаден на прокуратурата. Три километровата гонка се е разиграла на изхода на София до разклона за село Лозен, съобщи бТВ.

Дежурният екип на пътна полиция вижда автомобил със спукано стъкло и пътници без колан и подава сигнал на шофьора да спре.

Той спира, но в момента, в който полицаите слизат от автомобила си, мъжът тръгва да бяга. В автомобила му са пътували трима мъже.

След преследване полицаите успяват да го задържат. Шофьорът отказа да говори пред камера.

"Те веднага се качват в автомобила, следват го, като по пътя той навлиза в аварийната лента, опитал се е да засича тежкотоварен камион с влекач с цел да предизвика пътно-транспортно произшествие и да засече колегите, така че да избегне проверката. Има 32 акта за нарушения, като има 11 отказа за наркотици", каза инспектор Михаил Гергов от "Пътна полиция" към СДВР.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Смешници

    28 1 Отговор
    Ще му напишат 33 и пак ще го пуснат да се вози!

    23:03 02.07.2026

  • 2 автомобил със спукано стъкло

    5 5 Отговор
    Да ти спукам гумата,мисирко!

    23:04 02.07.2026

  • 3 Хубавец,

    19 0 Отговор
    От махалата е, нали? След Чочоолу, за 16 години няма никакви престъпления в Столипиново!!! Значи, има начин!

    23:05 02.07.2026

  • 4 Аоо!

    15 0 Отговор
    Кьорав мангалинстелк е, нали?

    23:06 02.07.2026

  • 5 🦁ЩЩД🦁

    11 0 Отговор
    32 тояги на голо в мазето.И повече дори няма да си помисли да прави това.

    23:09 02.07.2026

  • 6 АКО

    3 0 Отговор
    БЕШЕ ВЕЧЕ В ЗАТВОРА НИКОЙ НЯМАШЕ ДА ГО ГОНИ

    23:52 02.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    2 0 Отговор
    Тумба цигани ....напишете го бе , срам ли вие е , страх ли ??!
    А като утрепат някого после ред сълзи и сополи с дни наред ....професионални оплаквачки !!!

    00:02 03.07.2026

  • 9 Бай Амет чобанина

    2 0 Отговор
    убийте гадния команч

    00:02 03.07.2026

  • 10 Все тая

    2 0 Отговор
    Бабите пред блока поздравява ли?

    00:02 03.07.2026