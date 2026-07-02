Заловиха след гонка на изхода на София шофьор без книжка с 32 акта

Полицаи задържаха шофьор без книжка и с 32 акта за нарушения тази вечер на изхода на София. Случаят ще бъде предаден на прокуратурата. Три километровата гонка се е разиграла на изхода на София до разклона за село Лозен, съобщи бТВ.

Дежурният екип на пътна полиция вижда автомобил със спукано стъкло и пътници без колан и подава сигнал на шофьора да спре.

Той спира, но в момента, в който полицаите слизат от автомобила си, мъжът тръгва да бяга. В автомобила му са пътували трима мъже.

След преследване полицаите успяват да го задържат. Шофьорът отказа да говори пред камера.

"Те веднага се качват в автомобила, следват го, като по пътя той навлиза в аварийната лента, опитал се е да засича тежкотоварен камион с влекач с цел да предизвика пътно-транспортно произшествие и да засече колегите, така че да избегне проверката. Има 32 акта за нарушения, като има 11 отказа за наркотици", каза инспектор Михаил Гергов от "Пътна полиция" към СДВР.