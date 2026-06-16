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Бившият шеф на митницата в Пловдив отива на съд

Бившият шеф на митницата в Пловдив отива на съд

16 Юни, 2026 13:21 1 038 5

  • съд-
  • шеф-
  • митница-
  • пловдив

Той е обвинен в злоупотреба със служебно положение заради пропуснат камион на „Капитан Андреево“

Бившият шеф на митницата в Пловдив отива на съд - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Хасково е образувал дело срещу бившия директор на Териториална дирекция „Митница Пловдив“, обвинен в злоупотреба със служебно положение във връзка с проверка на товарен камион на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

Производството е започнало по обвинителен акт на Софийската градска прокуратура, внесен в съда през юни.

Според държавното обвинение през април 2025 г. високопоставеният митнически служител е наредил камион, превозващ голямо количество цигари под транзитен режим, да бъде ескортиран до митнически пункт във Видин, откъдето да напусне страната. Прокуратурата твърди, че разпореждането е било дадено извън правомощията на обвиняемия и е засягало случай, който не е попадал в обхвата на неговата компетентност.

Става въпрос за товар с 1400 мастърбокса цигари, превозвани от Грузия за Нидерландия. Превозното средство е било селектирано за проверка след сигнал от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за потенциално рискова пратка. Контролът е трябвало да бъде извършен съвместно от митническите власти и „Гранична полиция“.

Според обвинението действията са могли да доведат до избягване на плащането на акциз в размер на близо 3 милиона лева и съответно до значителни щети за държавния бюджет.

Ако вината бъде доказана в съда, законът предвижда наказание от една до осем години лишаване от свобода. Възможно е също така да бъде наложена забрана за заемане на държавна или обществена длъжност. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание, на което ще бъде даден ход на делото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съновидение

    5 0 Отговор
    Отива на съд ,кога в затвора кога в затвора кога в затвора кога в затвора .......

    13:26 16.06.2026

  • 2 МВР служител

    7 1 Отговор
    Този престъпник с пагони го разкриха колегите от Австрия, които пазят границата на ЕС в България. До последно къдравият подлизурко го пазеше

    13:28 16.06.2026

  • 3 НЯКОЙ

    3 0 Отговор
    до тук долре ама обикновено с това свършва историята- на един порне да се стигне до присъда ще държи малко или много влага на другите

    13:30 16.06.2026

  • 4 Голям

    1 0 Отговор
    И какво точно ще му направят... я да видим как звучи българският закон???

    "Възможно е да му бъде наложена забрана, за заемане на държавна или обществена длъжност"... от това наказание сигурно тръпки са го побили... а по-вероятно е да не му направят нищо, току-виж и станал министър в кабинета на Румен Радев, ама съвсем няма да се учудя ако и този абсурд се сбъдне.
    Толкова ли не може да изкопираме наказателния кодекс на която и да било европейска страна, защото побългарените ни закони са толкова извратени и не вършат никаква работа... със толкова задни вратички са си ги направили, че се обезсмислят напълно.

    Какво се случи с българските офицери, които са се клели пред българският флаг да защитават
    България и българските интереси, а ги хванаха да предават секретна военна информация в руското посолство, срещу заплащане. Докога ще имаме такива никакви закони??????????

    13:55 16.06.2026

  • 5 Румен и Цветан Игнатови

    0 0 Отговор
    Този шеф да не е Мариян Игнатов, братовчед на Йосиф Игнатошвили.

    14:18 16.06.2026