Бившият шеф на митницата в Пловдив отива на съд

Окръжният съд в Хасково е образувал дело срещу бившия директор на Териториална дирекция „Митница Пловдив“, обвинен в злоупотреба със служебно положение във връзка с проверка на товарен камион на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.
Производството е започнало по обвинителен акт на Софийската градска прокуратура, внесен в съда през юни.
Според държавното обвинение през април 2025 г. високопоставеният митнически служител е наредил камион, превозващ голямо количество цигари под транзитен режим, да бъде ескортиран до митнически пункт във Видин, откъдето да напусне страната. Прокуратурата твърди, че разпореждането е било дадено извън правомощията на обвиняемия и е засягало случай, който не е попадал в обхвата на неговата компетентност.
Става въпрос за товар с 1400 мастърбокса цигари, превозвани от Грузия за Нидерландия. Превозното средство е било селектирано за проверка след сигнал от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за потенциално рискова пратка. Контролът е трябвало да бъде извършен съвместно от митническите власти и „Гранична полиция“.
Според обвинението действията са могли да доведат до избягване на плащането на акциз в размер на близо 3 милиона лева и съответно до значителни щети за държавния бюджет.
Ако вината бъде доказана в съда, законът предвижда наказание от една до осем години лишаване от свобода. Възможно е също така да бъде наложена забрана за заемане на държавна или обществена длъжност. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание, на което ще бъде даден ход на делото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съновидение
13:26 16.06.2026
2 МВР служител
13:28 16.06.2026
3 НЯКОЙ
13:30 16.06.2026
4 Голям
"Възможно е да му бъде наложена забрана, за заемане на държавна или обществена длъжност"... от това наказание сигурно тръпки са го побили... а по-вероятно е да не му направят нищо, току-виж и станал министър в кабинета на Румен Радев, ама съвсем няма да се учудя ако и този абсурд се сбъдне.
Толкова ли не може да изкопираме наказателния кодекс на която и да било европейска страна, защото побългарените ни закони са толкова извратени и не вършат никаква работа... със толкова задни вратички са си ги направили, че се обезсмислят напълно.
Какво се случи с българските офицери, които са се клели пред българският флаг да защитават
България и българските интереси, а ги хванаха да предават секретна военна информация в руското посолство, срещу заплащане. Докога ще имаме такива никакви закони??????????
13:55 16.06.2026
5 Румен и Цветан Игнатови
14:18 16.06.2026