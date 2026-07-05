Шести ден без следа: Издирването на 11-годишната Наталия край Варна се разраства

Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова навлиза в своя шести пореден ден, като до момента няма потвърдена следа от нейното местонахождение.

Момичето бе отведено насила от дома му в село Константиново в ранните часове на 30 юни от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, бивш доведен баща на детето, след брутално нападение над майката.

Хронология и детайли на отвличането

Нощта на инцидента: Извършителят Асен Симеонов нахлува в къщата, връзва ръцете и краката на майката Дора Петрова и я пребива с дървен детайл от фотьойл, счупвайки ръката ѝ.

Извършителят Асен Симеонов нахлува в къщата, връзва ръцете и краката на майката Дора Петрова и я пребива с дървен детайл от фотьойл, счупвайки ръката ѝ. Заплахата: Под заплаха, че майка ѝ ще бъде убита, 11-годишната Наталия тръгва с него. Двамата заключват къщата отвън и изчезват.

Под заплаха, че майка ѝ ще бъде убита, 11-годишната Наталия тръгва с него. Двамата заключват къщата отвън и изчезват. Последен контакт: Детето прави две кратки телефонни обаждания до роднини в рамките на три часа след тръгването, след което мобилният ѝ апарат е перманентно изключен.

Детето прави две кратки телефонни обаждания до роднини в рамките на три часа след тръгването, след което мобилният ѝ апарат е перманентно изключен. Записи от камери: Охранителни камери в Константиново засичат бегълците около 03:00 часа същата нощ да се придвижват пеша на север. Поведението на детето на кадрите изглежда спокойно, като то следва пастрока си без яростна физическа съпротива.

Периметърът на претърсване и тактиката на МВР

Власите задействаха за първи път в България системата BG-ALERT за изчезнало дете на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен, успоредно с европейската система AMBER Alert. Получени са над 10 сигнала, но нито един от тях не е довел до локализирането им.

Операцията се разгръща в гористи и труднодостъпни местности:

Ключови локации: Претърсват се районите около селата Синдел, Юнак, Нова Шипка и Величково (общини Дългопол и Аврен). Има сериозни индикации, че бегълците са нощували на открито или в изоставени постройки в тези сектори.

Претърсват се районите около селата Синдел, Юнак, Нова Шипка и Величково (общини Дългопол и Аврен). Има сериозни индикации, че бегълците са нощували на открито или в изоставени постройки в тези сектори. Специфика на придвижване: Всички данни сочат, че Асен Симеонов умишлено се придвижва с детето само под прикритието на нощта.

Всички данни сочат, че Асен Симеонов умишлено се придвижва с детето само под прикритието на нощта. Техника: Полицията използва джипове, термокамери и специализирани дронове с инфрачервено насочване, които са най-ефективни по време на нощните обходи.

Профил на извършителя

Директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Пировски и криминалисти подчертават, че Асен Симеонов е изключително опасен и подготвен. Той има сериозен предходен опит в укриването, като и преди е изчезвал за броени дни в изоставени постройки. Разследващите смятат, че той притежава умения да оцелява в сурови условия без редовен достъп до храна и вода. По данни на семейството мъжът носи нож и има опасност да прояви агресия при опит да бъде задържан.

Психолози коментират случая като крайна форма на психическо насилие и опит за контрол над майката след раздялата им, упражнявани чрез детето.

Официални описания за разпознаване

МВР умолява гражданите за повишено внимание и незабавно подаване на сигнали на телефон 112, без да се предприемат самостоятелни действия по задържане на лицата.

Наталия Асенова (11 г.): Висока около 160 см, едро телосложение, светли очи и кестенява коса до раменете. Облечена е със светъл дълъг панталон, бяло яке с червени цветчета и черни маратонки.

Висока около 160 см, едро телосложение, светли очи и кестенява коса до раменете. Облечена е със светъл дълъг панталон, бяло яке с червени цветчета и черни маратонки. Асен Симеонов (40 г.): Висок около 170 см, едро телосложение, много късо подстригана коса. Облечен е със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.