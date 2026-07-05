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Шести ден без следа: Издирването на 11-годишната Наталия край Варна се разраства

Шести ден без следа: Издирването на 11-годишната Наталия край Варна се разраства

5 Юли, 2026 18:32, обновена 5 Юли, 2026 18:40 674 12

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  • издирване

Полицията и доброволци обхождат нови райони с термокамери и дронове, докато пастрокът Асен Симеонов прилага опит в укриването

Шести ден без следа: Издирването на 11-годишната Наталия край Варна се разраства - 1
Снимка: ОДМВР-Варна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова навлиза в своя шести пореден ден, като до момента няма потвърдена следа от нейното местонахождение.

Момичето бе отведено насила от дома му в село Константиново в ранните часове на 30 юни от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, бивш доведен баща на детето, след брутално нападение над майката.

Хронология и детайли на отвличането

  • Нощта на инцидента: Извършителят Асен Симеонов нахлува в къщата, връзва ръцете и краката на майката Дора Петрова и я пребива с дървен детайл от фотьойл, счупвайки ръката ѝ.
  • Заплахата: Под заплаха, че майка ѝ ще бъде убита, 11-годишната Наталия тръгва с него. Двамата заключват къщата отвън и изчезват.
  • Последен контакт: Детето прави две кратки телефонни обаждания до роднини в рамките на три часа след тръгването, след което мобилният ѝ апарат е перманентно изключен.
  • Записи от камери: Охранителни камери в Константиново засичат бегълците около 03:00 часа същата нощ да се придвижват пеша на север. Поведението на детето на кадрите изглежда спокойно, като то следва пастрока си без яростна физическа съпротива.

Периметърът на претърсване и тактиката на МВР

Власите задействаха за първи път в България системата BG-ALERT за изчезнало дете на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен, успоредно с европейската система AMBER Alert. Получени са над 10 сигнала, но нито един от тях не е довел до локализирането им.

Операцията се разгръща в гористи и труднодостъпни местности:

  • Ключови локации: Претърсват се районите около селата Синдел, Юнак, Нова Шипка и Величково (общини Дългопол и Аврен). Има сериозни индикации, че бегълците са нощували на открито или в изоставени постройки в тези сектори.
  • Специфика на придвижване: Всички данни сочат, че Асен Симеонов умишлено се придвижва с детето само под прикритието на нощта.
  • Техника: Полицията използва джипове, термокамери и специализирани дронове с инфрачервено насочване, които са най-ефективни по време на нощните обходи.

Профил на извършителя

Директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Пировски и криминалисти подчертават, че Асен Симеонов е изключително опасен и подготвен. Той има сериозен предходен опит в укриването, като и преди е изчезвал за броени дни в изоставени постройки. Разследващите смятат, че той притежава умения да оцелява в сурови условия без редовен достъп до храна и вода. По данни на семейството мъжът носи нож и има опасност да прояви агресия при опит да бъде задържан.

Психолози коментират случая като крайна форма на психическо насилие и опит за контрол над майката след раздялата им, упражнявани чрез детето.

Официални описания за разпознаване

МВР умолява гражданите за повишено внимание и незабавно подаване на сигнали на телефон 112, без да се предприемат самостоятелни действия по задържане на лицата.

  • Наталия Асенова (11 г.): Висока около 160 см, едро телосложение, светли очи и кестенява коса до раменете. Облечена е със светъл дълъг панталон, бяло яке с червени цветчета и черни маратонки.
  • Асен Симеонов (40 г.): Висок около 170 см, едро телосложение, много късо подстригана коса. Облечен е със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нищото

    7 2 Отговор
    Тази тема се разводни,омръзна и няма бъдеще.Това е.

    18:51 05.07.2026

  • 2 Рени

    9 2 Отговор
    Моля, търсете успоредно с тези неразделни гугутки и бате Петьо, Петьо еврото! Дремеджиев още ли дреме на бюрото? Не е бил разписа пътен лист за издирване!

    18:51 05.07.2026

  • 3 Въобще

    6 3 Отговор
    не ни интересе

    18:52 05.07.2026

  • 4 Черната пантера

    10 1 Отговор
    Следи от пантерата има ли 🐈‍⬛

    18:54 05.07.2026

  • 5 От Каспичан,

    10 1 Отговор
    Във факти пускат една гадна и стряскаща реклама за сънна апнея...
    Ей не се наядойте и натъпкахте с пари от тези реклами...

    18:55 05.07.2026

  • 6 Само ,,факти,, ги вълнува..

    5 3 Отговор
    Само списвача във факти се вълнува от малката булка. Толкова примитивно и изкуствено ...

    19:03 05.07.2026

  • 7 Зелко

    4 2 Отговор
    Тези, докато ги търсят под дърво и камък, под път и над път, кладенци и пещери, набора се отеб@аа на това 11 годишното!
    Продължавайте с търсенето! Успех!

    19:21 05.07.2026

  • 8 Механик

    5 1 Отговор
    Вече седмица всеки ден пишете за тоя случай, но нищо конкретно.
    Какви са били мотивите на тоя, че да отвлече момичето, например. Няма как да не се знае защо я е отвлякъл. Не са много мотивите поради които се отвличат хора. Предвид сиромашията на майката и на това момиче, откупът отпада като мотив. Отмъщението също отпада, защото майката и момичето са съвсем беззащитни и тоя е могъл да си прави каквото иска.
    Дано съм лош пророк, но подозирам, че тоя изтрещелник е добил мераци към детето. Майката е усетила и го е изгонила. А той се е надръндарчил, върнал се е и е отвлякъл детето.

    19:23 05.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Отново предлагам

    2 0 Отговор
    На Асен и Наталия да се присъди званието "Народен партизанин". Толкова време ги преследва толкова много народ, снабден със съвременна техника, но не могат да свършат работата, която щеше да извърши за часове някое от някогашните обучени наши граничарски кучета.

    19:52 05.07.2026

  • 11 Ха ха красота

    4 0 Отговор
    Вдигнете им още заплатите на хрантутниците белким ги намерят

    20:00 05.07.2026

  • 12 МП4

    0 0 Отговор
    Този се укрива в някоя пещера. Такива примати не са за подценяване , дупка ще изкопае и ще се скрие. Дрончетата няма помогнат , само следови кучета

    20:11 05.07.2026