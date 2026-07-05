Шести ден без следа: Издирването на 11-годишната Наталия край Варна се разраства

Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова навлиза в своя шести пореден ден, като до момента няма потвърдена следа от нейното местонахождение.
Момичето бе отведено насила от дома му в село Константиново в ранните часове на 30 юни от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, бивш доведен баща на детето, след брутално нападение над майката.
Хронология и детайли на отвличането
- Нощта на инцидента: Извършителят Асен Симеонов нахлува в къщата, връзва ръцете и краката на майката Дора Петрова и я пребива с дървен детайл от фотьойл, счупвайки ръката ѝ.
- Заплахата: Под заплаха, че майка ѝ ще бъде убита, 11-годишната Наталия тръгва с него. Двамата заключват къщата отвън и изчезват.
- Последен контакт: Детето прави две кратки телефонни обаждания до роднини в рамките на три часа след тръгването, след което мобилният ѝ апарат е перманентно изключен.
- Записи от камери: Охранителни камери в Константиново засичат бегълците около 03:00 часа същата нощ да се придвижват пеша на север. Поведението на детето на кадрите изглежда спокойно, като то следва пастрока си без яростна физическа съпротива.
Периметърът на претърсване и тактиката на МВР
Власите задействаха за първи път в България системата BG-ALERT за изчезнало дете на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен, успоредно с европейската система AMBER Alert. Получени са над 10 сигнала, но нито един от тях не е довел до локализирането им.
Операцията се разгръща в гористи и труднодостъпни местности:
- Ключови локации: Претърсват се районите около селата Синдел, Юнак, Нова Шипка и Величково (общини Дългопол и Аврен). Има сериозни индикации, че бегълците са нощували на открито или в изоставени постройки в тези сектори.
- Специфика на придвижване: Всички данни сочат, че Асен Симеонов умишлено се придвижва с детето само под прикритието на нощта.
- Техника: Полицията използва джипове, термокамери и специализирани дронове с инфрачервено насочване, които са най-ефективни по време на нощните обходи.
Профил на извършителя
Директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Пировски и криминалисти подчертават, че Асен Симеонов е изключително опасен и подготвен. Той има сериозен предходен опит в укриването, като и преди е изчезвал за броени дни в изоставени постройки. Разследващите смятат, че той притежава умения да оцелява в сурови условия без редовен достъп до храна и вода. По данни на семейството мъжът носи нож и има опасност да прояви агресия при опит да бъде задържан.
Психолози коментират случая като крайна форма на психическо насилие и опит за контрол над майката след раздялата им, упражнявани чрез детето.
Официални описания за разпознаване
МВР умолява гражданите за повишено внимание и незабавно подаване на сигнали на телефон 112, без да се предприемат самостоятелни действия по задържане на лицата.
- Наталия Асенова (11 г.): Висока около 160 см, едро телосложение, светли очи и кестенява коса до раменете. Облечена е със светъл дълъг панталон, бяло яке с червени цветчета и черни маратонки.
- Асен Симеонов (40 г.): Висок около 170 см, едро телосложение, много късо подстригана коса. Облечен е със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нищото
18:51 05.07.2026
2 Рени
18:51 05.07.2026
3 Въобще
18:52 05.07.2026
4 Черната пантера
18:54 05.07.2026
5 От Каспичан,
Ей не се наядойте и натъпкахте с пари от тези реклами...
18:55 05.07.2026
6 Само ,,факти,, ги вълнува..
19:03 05.07.2026
7 Зелко
Продължавайте с търсенето! Успех!
19:21 05.07.2026
8 Механик
Какви са били мотивите на тоя, че да отвлече момичето, например. Няма как да не се знае защо я е отвлякъл. Не са много мотивите поради които се отвличат хора. Предвид сиромашията на майката и на това момиче, откупът отпада като мотив. Отмъщението също отпада, защото майката и момичето са съвсем беззащитни и тоя е могъл да си прави каквото иска.
Дано съм лош пророк, но подозирам, че тоя изтрещелник е добил мераци към детето. Майката е усетила и го е изгонила. А той се е надръндарчил, върнал се е и е отвлякъл детето.
19:23 05.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Отново предлагам
19:52 05.07.2026
11 Ха ха красота
20:00 05.07.2026
12 МП4
20:11 05.07.2026