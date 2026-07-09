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Вече 10 дни продължава издирването на 11-годишната Наталия

Вече 10 дни продължава издирването на 11-годишната Наталия

9 Юли, 2026 08:04 519 10

  • 11-годишна-
  • наталия асенова-
  • аврен

Хората, които имат постройки, вили или фургони в радиус 20-30 км от Аврен, където за последно е засечен Асен на втория ден с телефона му, нека проверят имотите си

Вече 10 дни продължава издирването на 11-годишната Наталия - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново от нейния пастрок, който я отвлече. Двамата са издирвани от полиция и доброволци вече 10-ти ден, но без резултат.

Боян Доцев, доброволец: „Ще отправя апел към доброволците, които разполагат с информация и участват в акциите – да не споделят местонахождението си, както и това на полицията. Вече 9-10 дни тези хора имат възможност да се укриват, а подобна информация може да им помогне да го правят по-добре. Хората, които имат постройки, вили или фургони в радиус 20-30 км от Аврен, където за последно е засечен Асен на втория ден с телефона му, нека проверят имотите си – вилите, мазетата и всички места, които могат да бъдат обитавани. Възможно е тези хора да използват подобни постройки. Асен, според мен, понеже в селото няма приятели, вероятно не е предполагал, че ще се вдигне толкова голям шум и че издирвателната дейност ще придобие такъв мащаб. Не знам доколко е бил подготвен – нека нито го надценяваме, нито го подценяваме. Факт е обаче, че вече 9-10 дни не знаем дали тези хора са живи, дали са здрави, къде се намират и в какво психическо състояние са.“

За твърденията, че момичето не е отвлечено от пастрока си, а е тръгнало по собствено желание Доцев заяви:

Боян Доцев, доброволец: „Асен се промъква вечерта и прави опити да ги запали. Има данни, че е правил опити със запалка по чаршафите. Казваме, че е имало и бензин, с който също е можело да ги подпали. Този човек пребива майката, оставя я със счупена ръка и вързана за стол. Той заплашва и принуждава детето, а тя, за да спаси майка си, тръгва след него. Това, че той не е опрял нож в гърба ѝ или пистолет в главата ѝ, не означава, че Наталия е тръгнала след него доброволно или че, видите ли, той просто си е „откраднал булка“ от това село.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа...

    7 0 Отговор
    Дано детето да е живо и да се намери!

    08:08 09.07.2026

  • 2 Ъъъъ

    3 1 Отговор
    Малкият Сашко, как е? Вече трябва да е пораснал!

    08:12 09.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    Това е обикновено дете, а как ли ще открият обучен т-ерор-ист🫪❗

    08:13 09.07.2026

  • 4 Положението е

    9 1 Отговор
    Гола вода. В България, трябва да има специлизиран екип, подготвен за преследване и откриване на укриващи се престъпници. Всеки път, местни полицаи, ги организират да дирят Михаля, но нямат познания, нямат обучени кучета, нямат опит.

    08:13 09.07.2026

  • 5 Мимч

    6 0 Отговор
    Ами нали имаха следови кучета.За какъв блях са им,като не ги използват.Нали са тръгнали пеша....

    Коментиран от #7

    08:20 09.07.2026

  • 6 Хаха

    3 1 Отговор
    Малоумно написана статия. Тртокласник ще я напише по- грамотно, от дефактибг.

    08:20 09.07.2026

  • 7 Друго

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мимч":

    Имаме обучени няколко кучета за наркотици и по новините са ги давали, най-доброто се пенсионира, но за преследване на хора, сме имали преди години.

    08:33 09.07.2026

  • 8 е щом не ги откриват 10 дена

    1 0 Отговор
    значи не са там . депърва разкриват инфо , злощастен брак , баща насилник . варналии едва ли по цял ден обикалят горите да ядат мушмоли и изворна вода с хижи и заслони и кемпери . това за оцеляването не е много състоятелно . 2 пъти досега ги видели . провериха но са се преместили . значи колкото са изминали за 3 дена могат за 10 дена да изминат по 3 . щом бягат и се крият няма да могат да ги открият . играта на криеница продължава .

    08:49 09.07.2026

  • 9 Бфбж

    1 0 Отговор
    Свикнали да се занимават само с kokoшкаpство и 1 дете не могат да открият в малка Бг.

    08:51 09.07.2026

  • 10 Не само следови кучета трябват

    0 0 Отговор
    Трябват и следотърсачи които също липсват трябва да командироват от чужбина

    08:52 09.07.2026