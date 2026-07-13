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Пастрокът на Наталия е забелязан във варненско село без детето

Пастрокът на Наталия е забелязан във варненско село без детето

13 Юли, 2026 12:26 668 7

  • асен симеонов-
  • наталия асенова-
  • величково

11-годишната Наталия се издирва от 2 седмици

Пастрокът на Наталия е забелязан във варненско село без детето - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

14 дни след изчезването на 11-годишната Наталия издирването продължава. Има нова следа, но не за момичето, а само за неговия пастрок Асен Симеонов. Доброволци твърдят, че той е бил забелязан във варненското село Величково, на около 40 километра от Константиново, откъдето той отведе детето. След преследване мъжът успял да се измъкне, съобщи Нова тв.

„Този човек в последните дни е бил забелязван сам. Една вечер отново там го гонихме, но местността е хълмиста, тревиста, има гъста растителност, която пречи на термодрона“, обяснява доброволецът Боян Доцев. Според него Симеонов познава много добре района, което му е помогнало да избегне преследвачите си.

Председателят на туристическо дружество „Родни Балкани“ Камен Кукуров коментира, че ако не бъде открит, мъжът може да се укрива още много дълго време. „Той и детето спокойно могат да оцелеят доста време в гориста местност“, смята Кукуров.

Междувременно полицията продължава да проверява всеки постъпил сигнал, а доброволци периодично претърсват райони, в които смятат, че може да има следи. Макар част от тях вече да са прекратили издирването, други остават на терен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Рамбо

    23 1 Отговор
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    12:29 13.07.2026

  • 2 Механик

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    Коментиран от #4

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  • 3 Факт

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    Коментиран от #6

    12:51 13.07.2026

  • 4 Ивайло

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Само дето вече не е смешно, защото тези клоYни и нас уж пазiaт !!!

    12:52 13.07.2026

  • 5 Мдаа

    0 0 Отговор
    Най-вероятно и я насилва сексуално.

    12:53 13.07.2026

  • 6 Киро

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    За съжаление и Nас !

    12:54 13.07.2026

  • 7 звездите ми говорят

    3 0 Отговор
    -------- Една вечер отново там го гонихме----------
    С граничарско или с митничарско куче по гореща следа ли го гонихте.
    Обявените за издирване никой не ги издирва, освен ако.... подадат заявление за международен паспорт.

    12:54 13.07.2026