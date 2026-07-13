Пастрокът на Наталия е забелязан във варненско село без детето

14 дни след изчезването на 11-годишната Наталия издирването продължава. Има нова следа, но не за момичето, а само за неговия пастрок Асен Симеонов. Доброволци твърдят, че той е бил забелязан във варненското село Величково, на около 40 километра от Константиново, откъдето той отведе детето. След преследване мъжът успял да се измъкне, съобщи Нова тв.

„Този човек в последните дни е бил забелязван сам. Една вечер отново там го гонихме, но местността е хълмиста, тревиста, има гъста растителност, която пречи на термодрона“, обяснява доброволецът Боян Доцев. Според него Симеонов познава много добре района, което му е помогнало да избегне преследвачите си.

Председателят на туристическо дружество „Родни Балкани“ Камен Кукуров коментира, че ако не бъде открит, мъжът може да се укрива още много дълго време. „Той и детето спокойно могат да оцелеят доста време в гориста местност“, смята Кукуров.

Междувременно полицията продължава да проверява всеки постъпил сигнал, а доброволци периодично претърсват райони, в които смятат, че може да има следи. Макар част от тях вече да са прекратили издирването, други остават на терен.