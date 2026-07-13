Пастрокът на Наталия е забелязан във варненско село без детето

14 дни след изчезването на 11-годишната Наталия издирването продължава. Има нова следа, но не за момичето, а само за неговия пастрок Асен Симеонов. Доброволци твърдят, че той е бил забелязан във варненското село Величково, на около 40 километра от Константиново, откъдето той отведе детето. След преследване мъжът успял да се измъкне, съобщи Нова тв.
„Този човек в последните дни е бил забелязван сам. Една вечер отново там го гонихме, но местността е хълмиста, тревиста, има гъста растителност, която пречи на термодрона“, обяснява доброволецът Боян Доцев. Според него Симеонов познава много добре района, което му е помогнало да избегне преследвачите си.
Председателят на туристическо дружество „Родни Балкани“ Камен Кукуров коментира, че ако не бъде открит, мъжът може да се укрива още много дълго време. „Той и детето спокойно могат да оцелеят доста време в гориста местност“, смята Кукуров.
Междувременно полицията продължава да проверява всеки постъпил сигнал, а доброволци периодично претърсват райони, в които смятат, че може да има следи. Макар част от тях вече да са прекратили издирването, други остават на терен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рамбо
12:29 13.07.2026
2 Механик
Коментиран от #4
12:41 13.07.2026
3 Факт
Коментиран от #6
12:51 13.07.2026
4 Ивайло
До коментар #2 от "Механик":Само дето вече не е смешно, защото тези клоYни и нас уж пазiaт !!!
12:52 13.07.2026
5 Мдаа
12:53 13.07.2026
6 Киро
До коментар #3 от "Факт":За съжаление и Nас !
12:54 13.07.2026
7 звездите ми говорят
С граничарско или с митничарско куче по гореща следа ли го гонихте.
Обявените за издирване никой не ги издирва, освен ако.... подадат заявление за международен паспорт.
12:54 13.07.2026