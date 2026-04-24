ИЗВЪНРЕДНО: МВР задържа въоръжени грузински килъри в софийския квартал "Драгалевци"

Вчера около 17 часа района на супермаркет “Фантастико” в кв. “Драгалевци” е била задържана група от няколко грузинци с фалшиви латвийски паспорти, незаконно бойно оръжие с изтрити номера и черни маски. Бандитите са били в автомобил паркиран на ул. “Академик Петър Динеков”.

По информация на MEDIAMALL акцията е била проведена след сигнал от партньорски служби за подготвяно убийство на грузински гражданин. Последният е временно пребиваващ в България и е имал постоянен адрес на съседната улица в близост до мястото на задържане на групата.

Според неофициална наша информация от МВР, набелязаната жертва, също е на високо ниво в грузинската мафия.

Само невероятният късмет на “жертвата”, както и бързата намеса на полицията, са причина за предотвратяването на пореден показен разстрел в столицата.

Откъде и защо идва поръчката, тепърва предстои да установи българското следствие.