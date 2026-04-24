ИЗВЪНРЕДНО: МВР задържа въоръжени грузински килъри в софийския квартал "Драгалевци"

ИЗВЪНРЕДНО: МВР задържа въоръжени грузински килъри в софийския квартал "Драгалевци"

24 Април, 2026 11:04 6 213 23

Според неофициална информация набелязаната жертва, също е на високо ниво в грузинската мафия

ИЗВЪНРЕДНО: МВР задържа въоръжени грузински килъри в софийския квартал "Драгалевци" - 1
Снимка: MEDIAMALL
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера около 17 часа района на супермаркет “Фантастико” в кв. “Драгалевци” е била задържана група от няколко грузинци с фалшиви латвийски паспорти, незаконно бойно оръжие с изтрити номера и черни маски. Бандитите са били в автомобил паркиран на ул. “Академик Петър Динеков”.

По информация на MEDIAMALL акцията е била проведена след сигнал от партньорски служби за подготвяно убийство на грузински гражданин. Последният е временно пребиваващ в България и е имал постоянен адрес на съседната улица в близост до мястото на задържане на групата.

Според неофициална наша информация от МВР, набелязаната жертва, също е на високо ниво в грузинската мафия.

Само невероятният късмет на “жертвата”, както и бързата намеса на полицията, са причина за предотвратяването на пореден показен разстрел в столицата.

Откъде и защо идва поръчката, тепърва предстои да установи българското следствие.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Герп боклуци

    80 5 Отговор
    Объркали са адреса, в банкя е трябвало да отидат

    Коментиран от #13

    11:07 24.04.2026

  • 2 сарафа съм

    38 1 Отговор
    не са за мен

    11:08 24.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    38 5 Отговор
    Отивали на ул Жан дьо Лафонтен в Банкя.

    11:08 24.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Фантастико е на околовръстното.

    11:09 24.04.2026

  • 5 мърррр

    34 1 Отговор
    Хотел Берлин е далеч от там

    11:15 24.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Конспиратор

    16 0 Отговор
    Първо задържани китай-ци, после грузин-ци, следват ли ....-ци?!

    11:16 24.04.2026

  • 8 Василеску

    10 1 Отговор
    Лошо, Седларов. Лошо и неприятно. Тия са били тъпи.

    11:25 24.04.2026

  • 9 Брей ,

    29 1 Отговор
    какви високопоставени мафиоти пребивават в България и какви килъри идват от Грузия ? Въоръжени и с фалшиви паспорти !

    11:27 24.04.2026

  • 10 Р.Р.

    5 7 Отговор
    и таз добра тва са наши убави момчета
    с много опит

    11:35 24.04.2026

  • 11 браво на мвр . как само са ги хванали

    11 1 Отговор
    като на книга . група за убийства . оръжия . фалшиви документи . грузия се лута между демокрацията и съюза с РФ . стачки , корупция . този е с редовни документи . някой му е помагал . с какво ли се занимава . защо е дошъл у нас . щом искат да го пуцат значи има причини . няма друг подобен случай . а и каква организация . седели в кола на съседната улица с пистолети и маски . така павлов един с ловна пушка го чакал пред емгием корпорацията . пушел цигари . килърите имат малко акъл . по снимките за издирвани изглеждат като маниаци . защо ли са седели там . чакали са нещо . в 17 часа .

    11:38 24.04.2026

  • 12 Ами може а може и да не е точно така,

    6 2 Отговор
    на второ четене, "киларите" на Грузинския Вор в Законе са приготвили мокра поръчка срещу некой не приятел на Грузинския Бос или гръмко Политическо Убийство в България но виж ти
    Шериф Кандев 🤣 ги е хванал в крачка, мда... "кара" Воровская Доля, "кара" воровская.

    11:41 24.04.2026

  • 13 ЕС е топ

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Герп боклуци":

    Грузински килъри борят мафията в България

    Коментиран от #14

    11:48 24.04.2026

  • 14 Хах, изчакай да дойдат Украинските

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "ЕС е топ":

    Килари.🤣😁🇺🇦🇪🇺🇧🇬

    11:54 24.04.2026

  • 15 кой беше казал Мутри вън?

    4 7 Отговор
    От тогава само за мутри и мутренски номера четем.

    12:08 24.04.2026

  • 16 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор
    За Дон Дуков са биле ма човека пи кафе и възира с двесте лани!

    12:10 24.04.2026

  • 17 Хмм

    6 2 Отговор
    гледах английски филм, пристигат камиони от Холандия с наркотици - как така ще минат границата без проверка, пита един от разследващия екип - ами, ЕС, отговаря другият, трябва специално ордер, за да ги спрат, тогаваАнглия е била в ЕС, тези с латвийски паспорти

    12:17 24.04.2026

  • 18 Фори

    12 2 Отговор
    Шефа на грузинската мафия си живее необезпокояван в България. И когато Грузия подава сигнал че ще убият нашия човек българската полиция се втурва да го пази! Явно и до сега са го охранявали. Това ли е борбата с мафията на антимафиотите?

    12:26 24.04.2026

  • 19 Българин

    7 0 Отговор
    Улицата е в кв. Витоша пряка на Симеоновско!

    Коментиран от #23

    12:31 24.04.2026

  • 20 Сбъркали са посоката!

    8 2 Отговор
    Банкя е на обратно!

    12:33 24.04.2026

  • 21 Фен

    13 1 Отговор
    Това е улицата на небезизвестният Ами(Размиг Чакърян),дясна ръка на Д. Пеевски! Нещата загрубяват!

    12:40 24.04.2026

  • 22 Демек, излиза,

    4 0 Отговор
    Че чуждите служби пазят високопоставените грузински мафиоти! И не само грузинските, но важно е, да са високопоставени!

    12:58 24.04.2026

  • 23 Българка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Има такава улица и в Драгалевци

    14:31 24.04.2026