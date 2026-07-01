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Обявиха Юлиян Янков-Картофа за издирване в ЕС

Обявиха Юлиян Янков-Картофа за издирване в ЕС

1 Юли, 2026 04:33, обновена 1 Юли, 2026 04:37 375 1

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Държавното обвинение търси бизнесмена за задочно производство, свързано с присвояване на луксозни превозни средства

Обявиха Юлиян Янков-Картофа за издирване в ЕС - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бизнесменът Юлиян Янков, по-известен с прякора си „Картофа“, се укрива от правосъдието и е в неизвестност.

Районната прокуратура в Стара Загора го привлече като обвиняем по реда на задочното производство. Тъй като той не се е явил на нито едно от многократните призовавания за разпит, съдът разреши издаването на европейска заповед за арест. Това означава, че Янков ще бъде издирван от полицейските служби в целия Европейски съюз с цел задържане и екстрадиция в България.

Официалното обвинение: Присвояване на превозни средства

Конкретният повод за активирането на прокуратурата е разследване за обсебване на превозни средства. През 2025 г. Янков е сключил договори с компания в Стара Загора за покупко-продажба и наемане на леки автомобили, камиони и ремарке. Впоследствие той е спрял да плаща вноските и е отказал да върне имуществото. Според разследващите става въпрос за присвояването на 5 коли (сред които марки като „Мерцедес“, „Порше“, „Ферари“ и „Ламборджини“), 6 камиона и 1 ремарке.

Предистория и скандали с държавни милиони

Името на Юлиян Янков-Картофа, който има над 15 предишни присъди, излезе на преден план след разследване на „Антикорупционния фонд“ (АКФ). То разкри схема за т.нар. „безплатна пътна помощ“. При нея избрани от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) фирми пренасочват милиони левове от държавния бюджет към неговата компания „Юнит Асист“ за извозване на закъсали автомобили по магистралите.

Името му се свързва и с политически натиск, след като в края на април бившият главен секретар на МВР Георги Кандев обяви, че Картофа е свидетелствал срещу него в прокуратурата. Към момента местонахождението на Янков остава неизвестно.

Източници: Официални съобщения на Районна прокуратура – Стара Загора, разследвания на Антикорупционния фонд и публикации в Mediapool.


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