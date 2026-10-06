Никушор Дан номинира Лука Никулеску за премиер на Румъния

Румънският президент Никушор Дан номинира дипломата и бивш журналист Лука Никулеску за министър-председател. Решението беше обявено след пореден кръг консултации с всички парламентарно представени партии в двореца Котрочени в Букурещ.

„Избрах личността, която има най-големи шансове да събере мнозинство в парламента“, заяви Никушор Дан. Той подчерта, че Румъния се нуждае от правителство в кратък срок и от бюджет за следващата година.

Президентът каза още, че е получил гаранция, че кабинет начело с Никулеску ще запази прозападната посока на страната и ще спазва финансовите цели и международните ангажименти, поети от Румъния. По думите му номинираният премиер ще има пълната свобода да реши дали правителството да бъде политическо или технократско.

Дипломат с опит във външната политика

Лука Никулеску е държавен секретар в Министерството на външните работи на Румъния. От септември 2022 г. той е национален координатор на процеса по присъединяване на страната към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

„През последните четири години той се занимаваше с този процес и в това си качество работеше с институциите на Румъния“, посочи Никушор Дан.

Никулеску е бил посланик на Румъния във Франция, Монако и Андора. Преди дипломатическата си кариера е работил като журналист.

Никулеску има 10 дни за правителство и програма

„Благодаря за доверието. Приемам тази отговорност с пълното съзнание за трудността на момента. Първата ми мисия ще бъде изграждането на мнозинство, което да гласува правителството“, заяви номинираният премиер.

Той обеща реалистична програма за управление. „Не мога да обещая чудеса, мога да обещая сериозност, отговорност, спазване на ангажиментите, ускоряване на реформите“, каза Лука Никулеску.

Номинираният разполага с 10 дни, за да представи пред парламента предложение за състав на правителството и управленска програма. След това депутатите трябва да гласуват дали да дадат вот на доверие на кабинета.

Това е четвъртата номинация за министър-председател след свалянето на правителството на Илие Боложан с вот на недоверие на 5 май. Досега парламентът е отхвърлил двама кандидати, а един номиниран е върнал мандата си заради липса на достатъчна подкрепа.

Източници: bta.bg, apnews.com