Пети ден продължава мащабното издирване на 11-годишната Наталия край Варна

11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново остава в неизвестност. Момичето беше отвлечено в ранните часове на 30 юни 2026 г. от 40-годишния криминално проявен Асен Антонов Симеонов, който е бивш доведен баща на детето. До момента МВР и доброволчески отряди са обходили над 1000 кв. километра пресечен терен, като операцията по издирването е една от най-мащабните в региона през последните години.
Хронология и детайли по случая
- Инцидентът: Асен Симеонов нахлува в дома на семейството в с. Константиново около 02:30 ч. на 30 юни. Той пребива и връзва майката на момичето (която е със счупена ръка). След това заплашва детето, че ще убие майка му, ако не тръгне с него.
- Последен контакт: Около 40 минути след напускането на къщата, мъжът кара Наталия да се обади на вуйчо си, за да извика помощ за ранената майка. Около 5:15 ч. същата сутрин е проведен последен разговор, в който детето споделя, че не знае къде се намира, след което телефонът е изключен.
Актуална информация и ход на операцията
Първоначално властите активираха регионалната система за ранно известяване AMBER Alert, но поради сериозността на случая МВР задейства и националната система BG-ALERT за областите Варна, Бургас и Шумен. Постъпили са общо 12 официални сигнала от граждани.
Най-надеждната следа е от машинист на влак, който е забелязал мъжа и момичето да пресичат жп линията край село Юнак (община Дългопол). Свидетелят потвърждава, че Асен Симеонов е изглеждал силно брадясал и е вървял пред момичето. В резултат на този и други сигнали, акцията на полицията, жандармерията и доброволците се измести към Провадийско — в района на селата Бързица, Бозвелийско и Царевци.
По данни на полицията беглецът има добри познания за оцеляване в гориста местност и се предполага, че двамата се придвижват изцяло пеша, като е възможно да се укриват в изоставени постройки или пещери. Издирвателните екипи използват специализирана техника, включително дронове с термокамери и инфрачервено разпознаване. Близките на Наталия предупреждават, че похитителят е агресивен и вероятно носи нож в себе си.
Описание на издирваните лица
Наталия Славова Асенова (11 г.):
- Ръст и телосложение: Висока около 160 см, едро телосложение.
- Външен вид: Кестенява коса до раменете, светли очи.
- Облекло: Бяло яке с червени цветчета, светъл дълъг панталон и черни маратонки.
Асен Антонов Симеонов (40 г.):
- Ръст и телосложение: Висок около 170 см, едро телосложение.
- Външен вид: Късо подстригана коса (към момента силно брадясал), кафяви очи.
- Облекло: Синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.
Властите апелират всеки, който разполага с допълнителна информация или забележи лицата, незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.
Източници: bTV, БНТ, БТА, МВР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дам
Коментиран от #3
05:46 04.07.2026
2 Никой
За какво го е направил това.
Коментиран от #7
05:52 04.07.2026
3 Е ти с кво
До коментар #1 от "Дам":искаш да е писана в събота - почивен ден... само копейките в коментарите са на смяна, трябва да изкарат за водка беззъбите тигри
Коментиран от #5, #6, #11
06:04 04.07.2026
4 Механик
Знае ли въпросния аФтор каква е разликата между "изглеждал силно брадясал" и "силно брадясал"?
И не е само това, но е безмислено да подчертавам бездарието му, тъй като макар и бездарен, той има право да трие коментарите.
07:02 04.07.2026
5 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #3 от "Е ти с кво":Значи и ти си копейка!😂😂😂
07:03 04.07.2026
6 Механик
До коментар #3 от "Е ти с кво":Както виждам и ти си на смяна Стояне. Няма покой за тебе :( Не стига, че няма укро-победи, ами и тия хормони дето ги пиеш са те направили като жена пред цикъл.
Никак не е лесна и твоята. Особено в жегите.
Коментиран от #10
07:04 04.07.2026
7 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "Никой":Тоя си е обикновено ппдб/ЛГБТ! Както всички педофили! Тяхната мотивация остава загадка за науката.
07:06 04.07.2026
8 Апостолис
07:20 04.07.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
💋🦍🥳🤣👍
07:35 04.07.2026
10 Сценарист
До коментар #6 от "Механик":Сериала в издирването на ,,Черната пантера" продължава в нов сезон...
Само за Петьо Еврото никой не говори...
07:40 04.07.2026
11 А ти Стояне...
До коментар #3 от "Е ти с кво":...,като си на денонощна ,,антикопейкна" смяна,дали разбра,че Константиновка и тя...,,изгуби стратегическото си значение"...?!
07:45 04.07.2026