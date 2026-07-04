Новини
Крими »
Пети ден продължава мащабното издирване на 11-годишната Наталия край Варна

Пети ден продължава мащабното издирване на 11-годишната Наталия край Варна

4 Юли, 2026 05:39, обновена 4 Юли, 2026 05:44 964 11

  • наталия-
  • константиново-
  • издирване-
  • изчезнала

МВР и десетки доброволци разширяват периметъра с дронове след сигнали, че детето е видяно в Провадийско

Пети ден продължава мащабното издирване на 11-годишната Наталия край Варна - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново остава в неизвестност. Момичето беше отвлечено в ранните часове на 30 юни 2026 г. от 40-годишния криминално проявен Асен Антонов Симеонов, който е бивш доведен баща на детето. До момента МВР и доброволчески отряди са обходили над 1000 кв. километра пресечен терен, като операцията по издирването е една от най-мащабните в региона през последните години.

Хронология и детайли по случая

  • Инцидентът: Асен Симеонов нахлува в дома на семейството в с. Константиново около 02:30 ч. на 30 юни. Той пребива и връзва майката на момичето (която е със счупена ръка). След това заплашва детето, че ще убие майка му, ако не тръгне с него.
  • Последен контакт: Около 40 минути след напускането на къщата, мъжът кара Наталия да се обади на вуйчо си, за да извика помощ за ранената майка. Около 5:15 ч. същата сутрин е проведен последен разговор, в който детето споделя, че не знае къде се намира, след което телефонът е изключен.

Актуална информация и ход на операцията

Първоначално властите активираха регионалната система за ранно известяване AMBER Alert, но поради сериозността на случая МВР задейства и националната система BG-ALERT за областите Варна, Бургас и Шумен. Постъпили са общо 12 официални сигнала от граждани.

Най-надеждната следа е от машинист на влак, който е забелязал мъжа и момичето да пресичат жп линията край село Юнак (община Дългопол). Свидетелят потвърждава, че Асен Симеонов е изглеждал силно брадясал и е вървял пред момичето. В резултат на този и други сигнали, акцията на полицията, жандармерията и доброволците се измести към Провадийско — в района на селата Бързица, Бозвелийско и Царевци.

По данни на полицията беглецът има добри познания за оцеляване в гориста местност и се предполага, че двамата се придвижват изцяло пеша, като е възможно да се укриват в изоставени постройки или пещери. Издирвателните екипи използват специализирана техника, включително дронове с термокамери и инфрачервено разпознаване. Близките на Наталия предупреждават, че похитителят е агресивен и вероятно носи нож в себе си.

Описание на издирваните лица

Наталия Славова Асенова (11 г.):

  • Ръст и телосложение: Висока около 160 см, едро телосложение.
  • Външен вид: Кестенява коса до раменете, светли очи.
  • Облекло: Бяло яке с червени цветчета, светъл дълъг панталон и черни маратонки.

Асен Антонов Симеонов (40 г.):

  • Ръст и телосложение: Висок около 170 см, едро телосложение.
  • Външен вид: Късо подстригана коса (към момента силно брадясал), кафяви очи.
  • Облекло: Синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

Властите апелират всеки, който разполага с допълнителна информация или забележи лицата, незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Източници: bTV, БНТ, БТА, МВР


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дам

    11 0 Отговор
    И това е писано с AI.

    Коментиран от #3

    05:46 04.07.2026

  • 2 Никой

    5 1 Отговор
    Този е бесно малоумен - пък не изглежда психар.

    За какво го е направил това.

    Коментиран от #7

    05:52 04.07.2026

  • 3 Е ти с кво

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Дам":

    искаш да е писана в събота - почивен ден... само копейките в коментарите са на смяна, трябва да изкарат за водка беззъбите тигри

    Коментиран от #5, #6, #11

    06:04 04.07.2026

  • 4 Механик

    4 0 Отговор
    Може ли аФтора да ми обЯсни, каква разликата между "мащабното" и "не мащабното" издирване?
    Знае ли въпросния аФтор каква е разликата между "изглеждал силно брадясал" и "силно брадясал"?
    И не е само това, но е безмислено да подчертавам бездарието му, тъй като макар и бездарен, той има право да трие коментарите.

    07:02 04.07.2026

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Е ти с кво":

    Значи и ти си копейка!😂😂😂

    07:03 04.07.2026

  • 6 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е ти с кво":

    Както виждам и ти си на смяна Стояне. Няма покой за тебе :( Не стига, че няма укро-победи, ами и тия хормони дето ги пиеш са те направили като жена пред цикъл.
    Никак не е лесна и твоята. Особено в жегите.

    Коментиран от #10

    07:04 04.07.2026

  • 7 Ъъъъ не!

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Тоя си е обикновено ппдб/ЛГБТ! Както всички педофили! Тяхната мотивация остава загадка за науката.

    07:06 04.07.2026

  • 8 Апостолис

    1 1 Отговор
    Чичо, как така този, докато е връзвал майка и тя не извика комшиите или не се обади на 112? Да не би да се окаже нейното гадже и да я е напазарувял, но заради възрастта да играят театър пред телевизията? Доста развита изглежда дИвойчето за 11 годишна, на мен ми мяза поне на 15.

    07:20 04.07.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Не ги търсете,те вече карат меден месец!
    💋🦍🥳🤣👍

    07:35 04.07.2026

  • 10 Сценарист

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Сериала в издирването на ,,Черната пантера" продължава в нов сезон...
    Само за Петьо Еврото никой не говори...

    07:40 04.07.2026

  • 11 А ти Стояне...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е ти с кво":

    ...,като си на денонощна ,,антикопейкна" смяна,дали разбра,че Константиновка и тя...,,изгуби стратегическото си значение"...?!

    07:45 04.07.2026