Пети ден продължава мащабното издирване на 11-годишната Наталия край Варна

11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново остава в неизвестност. Момичето беше отвлечено в ранните часове на 30 юни 2026 г. от 40-годишния криминално проявен Асен Антонов Симеонов, който е бивш доведен баща на детето. До момента МВР и доброволчески отряди са обходили над 1000 кв. километра пресечен терен, като операцията по издирването е една от най-мащабните в региона през последните години.

Хронология и детайли по случая

Инцидентът: Асен Симеонов нахлува в дома на семейството в с. Константиново около 02:30 ч. на 30 юни. Той пребива и връзва майката на момичето (която е със счупена ръка). След това заплашва детето, че ще убие майка му, ако не тръгне с него.

Асен Симеонов нахлува в дома на семейството в с. Константиново около 02:30 ч. на 30 юни. Той пребива и връзва майката на момичето (която е със счупена ръка). След това заплашва детето, че ще убие майка му, ако не тръгне с него. Последен контакт: Около 40 минути след напускането на къщата, мъжът кара Наталия да се обади на вуйчо си, за да извика помощ за ранената майка. Около 5:15 ч. същата сутрин е проведен последен разговор, в който детето споделя, че не знае къде се намира, след което телефонът е изключен.

Актуална информация и ход на операцията

Първоначално властите активираха регионалната система за ранно известяване AMBER Alert, но поради сериозността на случая МВР задейства и националната система BG-ALERT за областите Варна, Бургас и Шумен. Постъпили са общо 12 официални сигнала от граждани.

Най-надеждната следа е от машинист на влак, който е забелязал мъжа и момичето да пресичат жп линията край село Юнак (община Дългопол). Свидетелят потвърждава, че Асен Симеонов е изглеждал силно брадясал и е вървял пред момичето. В резултат на този и други сигнали, акцията на полицията, жандармерията и доброволците се измести към Провадийско — в района на селата Бързица, Бозвелийско и Царевци.

По данни на полицията беглецът има добри познания за оцеляване в гориста местност и се предполага, че двамата се придвижват изцяло пеша, като е възможно да се укриват в изоставени постройки или пещери. Издирвателните екипи използват специализирана техника, включително дронове с термокамери и инфрачервено разпознаване. Близките на Наталия предупреждават, че похитителят е агресивен и вероятно носи нож в себе си.

Описание на издирваните лица

Наталия Славова Асенова (11 г.):

Ръст и телосложение: Висока около 160 см, едро телосложение.

Висока около 160 см, едро телосложение. Външен вид: Кестенява коса до раменете, светли очи.

Кестенява коса до раменете, светли очи. Облекло: Бяло яке с червени цветчета, светъл дълъг панталон и черни маратонки.

Асен Антонов Симеонов (40 г.):

Ръст и телосложение: Висок около 170 см, едро телосложение.

Висок около 170 см, едро телосложение. Външен вид: Късо подстригана коса (към момента силно брадясал), кафяви очи.

Късо подстригана коса (към момента силно брадясал), кафяви очи. Облекло: Синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

Властите апелират всеки, който разполага с допълнителна информация или забележи лицата, незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Източници: bTV, БНТ, БТА, МВР