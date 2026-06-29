Обвиниха директора на ВиК - Несебър в корупция

Директорът на водоснабдителното дружество ВиК - Несебър Свилен Станчев е с повдигнато обвинение за получаване на подкуп в размер на 8000 евро, съобщават от Българската национална телевизия. Той е задържан с белязани банкноти след мащабно разследване за корупционна схема при присъединяване на частни имоти към водопроводната мрежа във вилната зона на село Кошарица.

Разследването срещу ръководителя на ВиК - Несебър, който отговаря и за района на Поморие, е започнало в края на май и началото на юни. Тогава са постъпили първите сигнали за изградена корупционна практика в държавното дружество. Според събраните данни на гражданите, желаещи да присъединят имотите си към мрежата, е било указвано първо да проведат лична среща с директора, преди изобщо да подадат официално заявление.

Разработките по случая са продължили близо месец с използването на специални разузнавателни средства. Директорът на ОДМВР - Бургас старши комисар Николай Ненков описва механизма на престъплението:

"Когато лице реши да се включи в канализационната мрежа на ВиК - Несебър, отивайки на гишето, от там го препращат към ръководителя. Още в началото му казали: 'Не си пускайте заявление, отидете при ръководителя'. Съответно човекът си нарочва среща, отива на тази среща и там започва – дайте ще видим, ще поговорим."

Самото предаване на подкупа от 8000 евро е осъществено очи в очи. Според наблюдаващия прокурор Андрей Червеняков парите са открити при задържането в личния автомобил на обвиняемия.

"Фактическото предаване на парите става лично между основния ни свидетел и ръководителя на звеното. Те са били само двамата. Въпросната сума е намерена на задната седалка на автомобила му, в чантичка – затворена. Ще си позволя да го кажа – способът белязване беше използван именно с тази цел, тъй като към момента белязаният материал съответства на банкнотите и на задържаното лице, единствено и само на него" — обяснява прокурор Червеняков.

При последвалите претърсвания в дома на Свилен Станчев разследващите са открили допълнителна сума от над 30 000 евро, както и специфични списъци с имена. Прокуратурата тепърва ще изяснява дали става въпрос за изолиран случай или за системна и по-мащабна престъпна дейност.

При първоначалната акция в петък заедно с директора бе задържан и техническият ръководител на дружеството, който неофициално е изпълнявал и функциите на негов заместник. Впоследствие той е освободен, тъй като към момента липсват доказателства за негово участие в корупционните практики.

Следобед Свилен Станчев ще бъде изправен пред Окръжния съд в Бургас, който ще трябва да определи постоянната му мярка за неотклонение.