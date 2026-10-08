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Възрастна жена загина, премазана от багер в Пазарджик

Възрастна жена загина, премазана от багер в Пазарджик

8 Октомври, 2026 12:25 1 100 9

  • пазарджик-
  • строителна машина-
  • смъртен инцидент-
  • квартал ябълките-
  • уличен ремонт

Инцидентът е станал малко след 9:00 часа при ремонт на улица в квартал „Ябълките“. Случаят се разследва

Възрастна жена загина, премазана от багер в Пазарджик - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жена над 75 години е загинала на място, след като е била премазана от строителна машина в Пазарджик. Инцидентът е станал малко след 09:00 часа в квартал „Ябълките“, потвърдиха от МВР.

По данни на бТВ машината е багер, а в други публикации е описана като грейдер. Жената е била зад техниката, когато е била затисната. По първоначални данни трагедията се е случила пред дома ѝ, докато е излизала, за да отиде до магазин.

Строителните дейности се извършват на улица „Витоша“ и продължават около месец. По информация, цитирана от bTV, до фаталния инцидент не са били установявани проблеми със строителната техника или персонала.

Съседи са заявили, че жената е имала проблеми със слуха. Това обстоятелство, както и точните причини за случилото се, подлежат на изясняване.

Случаят се разследва от Следствения отдел при Окръжната прокуратура в Пазарджик. На този етап няма данни за повдигнато обвинение или за установена вина на конкретно лице.


Пазарджик / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 БГ реалити

    6 0 Отговор
    всеки ден. Най-нелепата смърт всеки ден

    12:46 08.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    5 1 Отговор
    Демокрацията уби повече хора в България,отколкото всички други режими ,500 години турско присъствие са били най добрите години в историята на България

    Коментиран от #3, #5, #6

    13:01 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Няма

    3 0 Отговор
    Няма заграждения. Строителните фирми не спазват никакви норми за безопасност. В Белгия като бях, заграждения, ленти, всички с каски, по покривите без екипировка за алпинисти и въжета, няма. Тук е пълна анархия. Копаят и никой не гледа водопроводни трасета и телекомуникационни, късат наред. Държава от третия свят.

    13:19 08.10.2026

  • 5 Исторически парк

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Най хубавите години са комунизма

    Коментиран от #7

    13:19 08.10.2026

  • 6 Йордан

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Викаш щеше да ти е кеф детето ти като стане на 6 да го вземат да го обучават за еничерче

    Коментиран от #8

    13:20 08.10.2026

  • 7 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Исторически парк":

    Да,комунизма беше Златния век за България

    13:23 08.10.2026

  • 8 Тик-Ток

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Йордан":

    Тогава поне имаше ред,а сега всякакъв башибозук и душмани върлуват на територията безнанаказано

    13:25 08.10.2026

  • 9 Кучето на Мими 🐕

    1 0 Отговор
    Ами тека е,кьорав карти не играе!🥳🤣👍

    13:33 08.10.2026