Възрастна жена загина, премазана от багер в Пазарджик

Жена над 75 години е загинала на място, след като е била премазана от строителна машина в Пазарджик. Инцидентът е станал малко след 09:00 часа в квартал „Ябълките“, потвърдиха от МВР.
По данни на бТВ машината е багер, а в други публикации е описана като грейдер. Жената е била зад техниката, когато е била затисната. По първоначални данни трагедията се е случила пред дома ѝ, докато е излизала, за да отиде до магазин.
Строителните дейности се извършват на улица „Витоша“ и продължават около месец. По информация, цитирана от bTV, до фаталния инцидент не са били установявани проблеми със строителната техника или персонала.
Съседи са заявили, че жената е имала проблеми със слуха. Това обстоятелство, както и точните причини за случилото се, подлежат на изясняване.
Случаят се разследва от Следствения отдел при Окръжната прокуратура в Пазарджик. На този етап няма данни за повдигнато обвинение или за установена вина на конкретно лице.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БГ реалити
12:46 08.10.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #3, #5, #6
13:01 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Няма
13:19 08.10.2026
5 Исторически парк
До коментар #2 от "Тик-Ток":Най хубавите години са комунизма
Коментиран от #7
13:19 08.10.2026
6 Йордан
До коментар #2 от "Тик-Ток":Викаш щеше да ти е кеф детето ти като стане на 6 да го вземат да го обучават за еничерче
Коментиран от #8
13:20 08.10.2026
7 Тик-Ток
До коментар #5 от "Исторически парк":Да,комунизма беше Златния век за България
13:23 08.10.2026
8 Тик-Ток
До коментар #6 от "Йордан":Тогава поне имаше ред,а сега всякакъв башибозук и душмани върлуват на територията безнанаказано
13:25 08.10.2026
9 Кучето на Мими 🐕
13:33 08.10.2026