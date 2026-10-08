Възрастна жена загина, премазана от багер в Пазарджик

Жена над 75 години е загинала на място, след като е била премазана от строителна машина в Пазарджик. Инцидентът е станал малко след 09:00 часа в квартал „Ябълките“, потвърдиха от МВР.

По данни на бТВ машината е багер, а в други публикации е описана като грейдер. Жената е била зад техниката, когато е била затисната. По първоначални данни трагедията се е случила пред дома ѝ, докато е излизала, за да отиде до магазин.

Строителните дейности се извършват на улица „Витоша“ и продължават около месец. По информация, цитирана от bTV, до фаталния инцидент не са били установявани проблеми със строителната техника или персонала.

Съседи са заявили, че жената е имала проблеми със слуха. Това обстоятелство, както и точните причини за случилото се, подлежат на изясняване.

Случаят се разследва от Следствения отдел при Окръжната прокуратура в Пазарджик. На този етап няма данни за повдигнато обвинение или за установена вина на конкретно лице.