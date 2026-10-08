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Прокуратурата иска арест за бившия шеф на ВиК – Бургас

Прокуратурата иска арест за бившия шеф на ВиК – Бургас

8 Октомври, 2026 18:36 561 3

  • цветан мирчев-
  • вик – бургас-
  • прокуратура-
  • домашен арест-
  • организирана престъпна група

Цветан Мирчев е под домашен арест по дело за организирана престъпна група. Според обвинението са събрани нови данни за влияние върху свидетел

Прокуратурата иска арест за бившия шеф на ВиК – Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата поиска бившият изпълнителен директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. Искането е внесено заради нови доказателства, според обвинението, че Мирчев е оказвал влияние върху свидетел по делото за организирана престъпна група във водоснабдителното дружество.

В момента Мирчев е под домашен арест. Тази мярка за неотклонение му е наложена от Окръжния съд в Бургас, а държавното обвинение настоява тя да бъде заменена с най-тежката мярка – задържане под стража.

Обвинението срещу бившия директор

Мирчев е обвиняем за участие в организирана престъпна група, която според прокуратурата е действала от февруари 2024 г. до средата на юли 2026 г.

Според обвинението групата е била създадена с користна цел и е свързана с извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Твърденията са част от досъдебното производство и не представляват установена с влязла в сила присъда вина.

Съдът ще разгледа искането на 9 октомври

Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането за промяна на мярката на 9 октомври 2026 г. Заседанието е насрочено за 13:00 часа.

До произнасянето на съда Мирчев остава под домашен арест. Предстои магистратите да преценят дали посочените от прокуратурата нови данни обосновават връщането му в следствения арест.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Критик

    3 1 Отговор
    Ако прокуратурата наистина разполага с нови доказателства за натиск върху свидетел, нека съдът ги провери и да има последствия. Важното е делото да стигне докрай и истината да излезе наяве, а не всичко да приключи с поредния скандал и забравено обвинение.

    18:37 08.10.2026

  • 2 Съдията Дред

    4 0 Отговор
    Изобщо НЕ трябваше да в пускан

    18:40 08.10.2026

  • 3 ехееее

    0 0 Отговор
    Ко стана с Широката? Този ли ще дялкат само? Ти да видиш заместника.....въйййй.

    20:05 08.10.2026