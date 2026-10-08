Прокуратурата иска арест за бившия шеф на ВиК – Бургас

Прокуратурата поиска бившият изпълнителен директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. Искането е внесено заради нови доказателства, според обвинението, че Мирчев е оказвал влияние върху свидетел по делото за организирана престъпна група във водоснабдителното дружество.

В момента Мирчев е под домашен арест. Тази мярка за неотклонение му е наложена от Окръжния съд в Бургас, а държавното обвинение настоява тя да бъде заменена с най-тежката мярка – задържане под стража.

Обвинението срещу бившия директор

Мирчев е обвиняем за участие в организирана престъпна група, която според прокуратурата е действала от февруари 2024 г. до средата на юли 2026 г.

Според обвинението групата е била създадена с користна цел и е свързана с извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Твърденията са част от досъдебното производство и не представляват установена с влязла в сила присъда вина.

Съдът ще разгледа искането на 9 октомври

Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането за промяна на мярката на 9 октомври 2026 г. Заседанието е насрочено за 13:00 часа.

До произнасянето на съда Мирчев остава под домашен арест. Предстои магистратите да преценят дали посочените от прокуратурата нови данни обосновават връщането му в следствения арест.

Източници: bntnews.bg