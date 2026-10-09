Двама украинци, обвинени в шпионаж, остават в ареста

Двама украински граждани, обвинени в шпионаж в България, остават за постоянно в ареста. Софийският градски съд е определил най-тежката мярка за неотклонение на Олексий Тимофеев и Роман Зозуля. Решението е от 23 април 2026 г., не е окончателно и може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция.

Според съдебния състав по делото има достатъчно данни, свързващи двамата с престъплението, за което са обвинени. Съдът е посочил и опасност те да се укрият или да извършат друго престъпление заради тежестта на обвинението.

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Задържането е извършено през януари

„Има достатъчно доказателства, че двамата мъже са извършили деянието, за което са обвинени“, е записано в мотивите, цитирани от Българската национална телевизия.

Двамата са били задържани на 12 януари 2026 г. в близост до военен обект в България. Случаят е станал публично известен на 10 март, когато Софийският градски съд е разгледал мерките им за неотклонение. Заради наличието на секретна информация заседанията са били при закрити врата, а прокуратурата и защитата не са съобщили подробности по разследването.

Публикация на „168 часа“ посочва, че двамата са били засечени със специална техника край военен обект. Информацията не е потвърдена публично в подробности от прокуратурата, а материалите по делото са класифицирани.

Кои са обвиняемите

Олексий Тимофеев е 41-годишен, роден в Запорожие. Той е служил като лейтенант и е бил началник на отдел „Безпилотни системи“ в украинската армия. Роман Зозуля е на 32 години и е служил в десантно-щурмовите войски.

По данни, цитирани от „Дир.бг“, двамата са живели със семействата си в Испания преди задържането им. Според публикацията срещу тях са повдигнати обвинения по чл. 104 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за шпионаж при събиране или предаване на информация, представляваща държавна тайна.

Разследването продължава, а окончателна оценка за вината на обвиняемите може да бъде дадена единствено с влязла в сила съдебна присъда.

Източници: bntnews.bg, dnes.dir.bg, 168chasa.bg