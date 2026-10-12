Четирима маскирани мъже нападнаха жена в Павликени

Полицията издирва четирима маскирани мъже, нападнали жена в Павликени. По данни на ОДМВР – Велико Търново нападението е извършено около 23:30 часа на 10 октомври.
Сигналът е подаден на следващия ден по обяд от медици в Спешна помощ, където жената е потърсила лечение. При прегледа са установени леки телесни повреди, получени след побоя.
По случая е образувано досъдебно производство. На този етап няма данни за задържани, а мотивите за нападението не са съобщени.„Работата по образуваното досъдебно производство продължава“, посочват от ОДМВР – Велико Търново.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маската на Жоро
Коментиран от #2
10:53 12.10.2026
2 Жоржета
До коментар #1 от "Маската на Жоро":Ааа а .. виетнамците...😱
10:57 12.10.2026
3 розови мъжлета
Коментиран от #4
11:04 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трол
11:21 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ще ги открият
11:24 12.10.2026