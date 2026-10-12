Четирима маскирани мъже нападнаха жена в Павликени

Полицията издирва четирима маскирани мъже, нападнали жена в Павликени. По данни на ОДМВР – Велико Търново нападението е извършено около 23:30 часа на 10 октомври.

Сигналът е подаден на следващия ден по обяд от медици в Спешна помощ, където жената е потърсила лечение. При прегледа са установени леки телесни повреди, получени след побоя.

По случая е образувано досъдебно производство. На този етап няма данни за задържани, а мотивите за нападението не са съобщени.

„Работата по образуваното досъдебно производство продължава“, посочват от ОДМВР – Велико Търново.