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Четирима маскирани мъже нападнаха жена в Павликени

Четирима маскирани мъже нападнаха жена в Павликени

12 Октомври, 2026 10:39 676 7

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  • побой-
  • маскирани мъже-
  • полиция-
  • досъдебно производство

Полицията издирва извършителите

Четирима маскирани мъже нападнаха жена в Павликени - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията издирва четирима маскирани мъже, нападнали жена в Павликени. По данни на ОДМВР – Велико Търново нападението е извършено около 23:30 часа на 10 октомври.

Сигналът е подаден на следващия ден по обяд от медици в Спешна помощ, където жената е потърсила лечение. При прегледа са установени леки телесни повреди, получени след побоя.

По случая е образувано досъдебно производство. На този етап няма данни за задържани, а мотивите за нападението не са съобщени.

„Работата по образуваното досъдебно производство продължава“, посочват от ОДМВР – Велико Търново.


Павликени / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маската на Жоро

    1 0 Отговор
    Ако бяха се маскирали като улични кучета, това дори нямаше да е престъпление и да ги преследва полицията.

    Коментиран от #2

    10:53 12.10.2026

  • 2 Жоржета

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Маската на Жоро":

    Ааа а .. виетнамците...😱

    10:57 12.10.2026

  • 3 розови мъжлета

    3 0 Отговор
    Големи мъжаги - четирима бият една жена...

    Коментиран от #4

    11:04 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Сигурно ли е, че са били мъже?

    11:21 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ще ги открият

    1 0 Отговор
    кат им каже женицата кой и е бил последния изоставен

    11:24 12.10.2026