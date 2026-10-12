Задържаха мъж, хвърлял камъни по жена си в Стара Загора

45-годишен мъж е задържан за срок до 24 часа след сигнал за домашно насилие в село Хан Аспарухово, област Стара Загора. По данни на полицията той хвърлял камъни по 40-годишната си съпруга и ѝ нанесъл удари в семейния им дом.
Сигналът е подаден на 9 октомври в 17:45 часа в Първо районно управление – Стара Загора. Обадила се е 63-годишна жена. След получаването на сигнала на адреса е изпратен полицейски екип.„Хвърлял камъни по съпругата си в дома им.“
Това е описанието на първоначалните данни по случая, цитирано от полицията. Униформените са установили и физическо посегателство над жената, извършено в условията на домашно насилие.
По случая е образувано досъдебно производство. Към този момент няма съобщение за повдигнато обвинение или за последваща мярка за неотклонение. Мъжът се счита за невиновен до влизане в сила на съдебен акт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха
13:21 12.10.2026
2 ВЕЧЕ И С КАМЪНИ ЛИ ГИ ГОНЯТ
Коментиран от #4
13:35 12.10.2026
3 Етнощрихи
Коментиран от #6
13:37 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ООООО ТАМ В ТВА СЕЛОООО
13:45 12.10.2026
6 Анонимен
До коментар #3 от "Етнощрихи":Дали?
13:56 12.10.2026