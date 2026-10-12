Задържаха мъж, хвърлял камъни по жена си в Стара Загора

45-годишен мъж е задържан за срок до 24 часа след сигнал за домашно насилие в село Хан Аспарухово, област Стара Загора. По данни на полицията той хвърлял камъни по 40-годишната си съпруга и ѝ нанесъл удари в семейния им дом.

Сигналът е подаден на 9 октомври в 17:45 часа в Първо районно управление – Стара Загора. Обадила се е 63-годишна жена. След получаването на сигнала на адреса е изпратен полицейски екип.

„Хвърлял камъни по съпругата си в дома им.“

Това е описанието на първоначалните данни по случая, цитирано от полицията. Униформените са установили и физическо посегателство над жената, извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство. Към този момент няма съобщение за повдигнато обвинение или за последваща мярка за неотклонение. Мъжът се счита за невиновен до влизане в сила на съдебен акт.