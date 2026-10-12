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Задържаха мъж, хвърлял камъни по жена си в Стара Загора

Задържаха мъж, хвърлял камъни по жена си в Стара Загора

12 Октомври, 2026 13:08 527 6

  • домашно насилие-
  • стара загора-
  • хан аспарухово-
  • полиция

По данни на полицията той хвърлял камъни и нанесъл удари на съпругата си в дома им в село Хан Аспарухово

Задържаха мъж, хвърлял камъни по жена си в Стара Загора - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

45-годишен мъж е задържан за срок до 24 часа след сигнал за домашно насилие в село Хан Аспарухово, област Стара Загора. По данни на полицията той хвърлял камъни по 40-годишната си съпруга и ѝ нанесъл удари в семейния им дом.

Сигналът е подаден на 9 октомври в 17:45 часа в Първо районно управление – Стара Загора. Обадила се е 63-годишна жена. След получаването на сигнала на адреса е изпратен полицейски екип.

„Хвърлял камъни по съпругата си в дома им.“

Това е описанието на първоначалните данни по случая, цитирано от полицията. Униформените са установили и физическо посегателство над жената, извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство. Към този момент няма съобщение за повдигнато обвинение или за последваща мярка за неотклонение. Мъжът се счита за невиновен до влизане в сила на съдебен акт.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    0 1 Отговор
    Луди хора на нещастна територия!

    13:21 12.10.2026

  • 2 ВЕЧЕ И С КАМЪНИ ЛИ ГИ ГОНЯТ

    0 1 Отговор
    В ПОВЕЧЕТО ДОМАКИНСТВА СЛУЧАЙ СЕ СЛУЧВА ПРИ ПРИБИРАНЕ НА ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА НА МЪЖА.

    Коментиран от #4

    13:35 12.10.2026

  • 3 Етнощрихи

    0 1 Отговор
    Да хвърляш камъни по някого докато се намирате в дома си? Сигурно много е искал да я изгони, но тя се е заинатила и не е искала да го наусне.

    Коментиран от #6

    13:37 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООООО ТАМ В ТВА СЕЛОООО

    0 1 Отговор
    СААА ОТ ,,БРАТСКИТЕ,,ЕТНОСИ 90 ПРАЦЕНТА

    13:45 12.10.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Етнощрихи":

    Дали?

    13:56 12.10.2026