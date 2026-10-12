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Хванаха над 200 килограма наркотици в свинско месо в Ловеч

Хванаха над 200 килограма наркотици в свинско месо в Ловеч

12 Октомври, 2026 18:24 1 178 4

  • дрога-
  • наркотици-
  • месо-
  • ловеч

Дрогата е била в тайници и между палета с месо

Хванаха над 200 килограма наркотици в свинско месо в Ловеч - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 200 килограма наркотици бяха открити, скрити между месо на голяма фирма в Ловеч.

И към този час антимафиотите от ГДБОП работят на мястото и измерват количеството намерена дрога.

Става въпрос за около 200 килограма марихуана и поне 10 килограма кокаин.

Дрогата е била в тайници и между палета с месо.

"Най-добрият начин да се борим с наркоразпространението е да ударим големите канали. Това е поредната операция на Министерство на вътрешните работи, след която хиляди дози няма да достигнат до улиците", написа в социалните мрежи вътрешният министър Иван Демерджиев.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    В колбасите наркотици, в шоко мечета вируси. Някой ще се учуди ли ?

    18:33 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това са подправки за салама

    4 0 Отговор
    а с конопа опушват кремвиршите. Да се зарибяват хората и да ги търсят

    19:10 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.