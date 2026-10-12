Хванаха над 200 килограма наркотици в свинско месо в Ловеч

Над 200 килограма наркотици бяха открити, скрити между месо на голяма фирма в Ловеч.

И към този час антимафиотите от ГДБОП работят на мястото и измерват количеството намерена дрога.

Става въпрос за около 200 килограма марихуана и поне 10 килограма кокаин.

Дрогата е била в тайници и между палета с месо.

"Най-добрият начин да се борим с наркоразпространението е да ударим големите канали. Това е поредната операция на Министерство на вътрешните работи, след която хиляди дози няма да достигнат до улиците", написа в социалните мрежи вътрешният министър Иван Демерджиев.