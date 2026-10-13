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Задържаха счетоводител във Враца за 450 000 евро

Задържаха счетоводител във Враца за 450 000 евро

13 Октомври, 2026 12:02 1 034 1

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Според полицията парите са присвоени от две дружества за кратък период през 2026 година. Мъжът е задържан до 24 часа, а разследването продължава

Задържаха счетоводител във Враца за 450 000 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Счетоводител е задържан във Враца по подозрение за присвояване на 450 000 евро, собственост на две дружества. По информация на Областната дирекция на МВР – Враца задържането е за срок до 24 часа, а работата по случая продължава.

Според полицията присвояването е установено след множество оперативно-следствени действия на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. Твърди се, че деянието е извършено за непродължителен период през 2026 година.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 201, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс. Текстът се отнася до присвояване на чужди пари, връчени на длъжностно лице за управление или пазене.

При доказване на обвинението законът предвижда лишаване от свобода до осем години. Съдът може да постанови и конфискация на имущество, както и забрана за заемане на определена държавна или обществена длъжност или за упражняване на определена професия. На този етап няма данни за повдигнато обвинение или за внесен прокурорски акт.

„Работата по случая продължава“, съобщават от ОДМВР – Враца.

Източници: novini.bg


Враца / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    1 0 Отговор
    Ако беше дъхналас парите дружествата щяха да пият по една студена вода.

    12:08 13.10.2026