Новини
Крими »
Акция на полицията във Варненско: Задържаха мъж за грабеж, проверяват се и сигнали за купуване на гласове

Акция на полицията във Варненско: Задържаха мъж за грабеж, проверяват се и сигнали за купуване на гласове

14 Октомври, 2026 11:32 460 0

  • акция-
  • полиция-
  • варна-
  • купуване на гласове-
  • задържан-
  • грабеж

„Изградени са на различни места КПП-та с цел проверка на лица и превозни средства. Към настоящия момент има задържани около 5 лица с данни за извършени престъпления”, заяви гл. инсп. Николай Станков.

Акция на полицията във Варненско: Задържаха мъж за грабеж, проверяват се и сигнали за купуване на гласове - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Акция на полицията се провежда във Варна и областта. Тя е насочена срещу битовата престъпност и нарушенията на политическите права на гражданите. Операцията ще продължи до утре. До момента са проверени десетки адреси и автомобили, съобщават от Нова телевизия.
Полицията работи и по сигнали за купуване на гласове. Обобщена информация за резултатите от акцията се очаква около обяд.

„Изградени са на различни места КПП-та с цел проверка на лица и превозни средства. Към настоящия момент има задържани около 5 лица с данни за извършени престъпления”, заяви гл. инсп. Николай Станков.

Сред арестуваните е мъж за грабеж.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ