Обран е офис за парични преводи в Дупница

Офис на фирма за разплащане и парични преводи е обран в Дупница. Сигналът е подаден около 19:00 часа в жилищен квартал „Бистрица“, съобщи кметът на града Първан Дангов пред БНР.

„Сигналът за извършен грабеж е постъпил около 19:00 часа“, съобщи Първан Дангов.

Полицейски екипи са реагирали на място. Криминалисти извършват огледи и претърсвания в района, като проверяват и записи от камери на близки сгради.

Офисът се намира в близост до централната спирка в квартал „Бистрица“. Към момента не е ясно каква сума е била отнета. Няма официална информация от полицията за случая, както и данни за задържан заподозрян.

Източници: bnrnews.bg