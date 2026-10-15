Обран е офис за парични преводи в Дупница

Офис на фирма за разплащане и парични преводи е обран в Дупница. Сигналът е подаден около 19:00 часа в жилищен квартал „Бистрица“, съобщи кметът на града Първан Дангов пред БНР.
Полицейски екипи са реагирали на място. Криминалисти извършват огледи и претърсвания в района, като проверяват и записи от камери на близки сгради.
Офисът се намира в близост до централната спирка в квартал „Бистрица“. Към момента не е ясно каква сума е била отнета. Няма официална информация от полицията за случая, както и данни за задържан заподозрян.
Източници: bnrnews.bg
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1 Град София
04:33 15.10.2026