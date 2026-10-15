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Обран е офис за парични преводи в Дупница

Обран е офис за парични преводи в Дупница

15 Октомври, 2026 04:28 249 1

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  • първан дангов

Сигналът е подаден около 19:00 часа в квартал „Бистрица“. Полицията проверява записи от камери и извършва огледи в района

Обран е офис за парични преводи в Дупница - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Офис на фирма за разплащане и парични преводи е обран в Дупница. Сигналът е подаден около 19:00 часа в жилищен квартал „Бистрица“, съобщи кметът на града Първан Дангов пред БНР.

„Сигналът за извършен грабеж е постъпил около 19:00 часа“, съобщи Първан Дангов.

Полицейски екипи са реагирали на място. Криминалисти извършват огледи и претърсвания в района, като проверяват и записи от камери на близки сгради.

Офисът се намира в близост до централната спирка в квартал „Бистрица“. Към момента не е ясно каква сума е била отнета. Няма официална информация от полицията за случая, както и данни за задържан заподозрян.

Източници: bnrnews.bg


Кюстендил / България
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