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Мъж получи счупване на черепа при трудов инцидент в Сливо поле

Мъж получи счупване на черепа при трудов инцидент в Сливо поле

31 Октомври, 2026 20:37 547 1

  • трудов инцидент-
  • сливо поле-
  • мвр русе-
  • досъдебно производство

49-годишният работник е пострадал при повдигане на тежък капак на бетонна шахта. Полицията изяснява дали са били спазени правилата за безопасност

Мъж получи счупване на черепа при трудов инцидент в Сливо поле - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

49-годишен мъж е получил фрактура на черепна кост при трудов инцидент на територията на бензиностанция в Сливо поле. Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 около 14:30 часа на 30 октомври, съобщиха от МВР-Русе.

По първоначални данни злополуката е станала по време на работа в търговския обект. При опит за повдигане на тежък капак на бетонна шахта той е ударил намиращия се наблизо мъж. Медиците са установили сериозна травма в областта на главата и счупване на кост в черепа.

Проверяват спазени ли са правилата за безопасност

На място е изпратен екип от районното управление в Сливо поле. Дежурна оперативна група е извършила оглед, за да бъде изяснен точният механизъм на трудовата злополука.

„Тепърва ще се установява дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършване на дейността“, посочват от МВР-Русе.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Сливо поле. Работата по документирането на инцидента продължава под надзора на прокуратурата.

Източници: novini.bg


Русе / България
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  • 1 Аз в петък не работя

    1 0 Отговор
    А този отишъл в събора пари да изкарва. Стой си вкъщи, почитай Бога и си пий ракията бе!

    21:08 31.10.2026