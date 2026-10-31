Мъж получи счупване на черепа при трудов инцидент в Сливо поле

49-годишен мъж е получил фрактура на черепна кост при трудов инцидент на територията на бензиностанция в Сливо поле. Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 около 14:30 часа на 30 октомври, съобщиха от МВР-Русе.

По първоначални данни злополуката е станала по време на работа в търговския обект. При опит за повдигане на тежък капак на бетонна шахта той е ударил намиращия се наблизо мъж. Медиците са установили сериозна травма в областта на главата и счупване на кост в черепа.

Проверяват спазени ли са правилата за безопасност

На място е изпратен екип от районното управление в Сливо поле. Дежурна оперативна група е извършила оглед, за да бъде изяснен точният механизъм на трудовата злополука.

„Тепърва ще се установява дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършване на дейността“, посочват от МВР-Русе.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Сливо поле. Работата по документирането на инцидента продължава под надзора на прокуратурата.

Източници: novini.bg