Протести в София и Варна заради освобождаването на Николов

Протести срещу условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов се проведоха пред Съдебната палата в София и във Варна. В столицата се събраха граждани, журналисти и политици, а организатор на проявата беше Николай Попов, баща на загиналата 12-годишна Сияна.

Поводът е определение на Софийския градски съд, с което е допуснато условното предсрочно освобождаване на Николов. Той изтърпява 9-годишна присъда за катастрофата, при която през 2020 г. на столичния булевард „Черни връх“ загина журналистът Милен Цветков.

Прокуратурата протестира съдебното определение

Софийската градска прокуратура внесе протест срещу решението на първоинстанционния съд. От прокуратурата настояват Софийският апелативен съд да отмени определението и да остави без уважение молбата за предсрочно освобождаване.

„Не са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъденото лице“, заяви Софийската градска прокуратура.

Прокуратурата посочва, че условното предсрочно освобождаване е възможно само когато са изпълнени законовите изисквания, включително осъденият да е показал поправяне. Според държавното обвинение тези предпоставки не са доказани в достатъчна степен.

Следва разглеждане от апелативния съд

След внесения протест Софийският градски съд трябва да изпрати делото в Софийския апелативен съд. Именно апелативният съд ще прецени дали определението за условното предсрочно освобождаване да остане в сила или да бъде отменено.

Николов беше осъден през 2023 г. на 9 години лишаване от свобода за причиняване на смъртта на Милен Цветков. Катастрофата стана на Великден през 2020 г. на булевард „Черни връх“ в София.

Източници: bntnews.bg