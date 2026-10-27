Новини
Крими »
Протести в София и Варна заради освобождаването на Николов
  Тема: Известни личности

Протести в София и Варна заради освобождаването на Николов

27 Октомври, 2026 20:19 694 6

  • кристиан николов-
  • милен цветков-
  • предсрочно освобождаване-
  • софийски градски съд-
  • протест

Софийската градска прокуратура внесе протест срещу определението за условно предсрочно освобождаване на осъдения за смъртта на Милен Цветков

Протести в София и Варна заради освобождаването на Николов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протести срещу условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов се проведоха пред Съдебната палата в София и във Варна. В столицата се събраха граждани, журналисти и политици, а организатор на проявата беше Николай Попов, баща на загиналата 12-годишна Сияна.

Поводът е определение на Софийския градски съд, с което е допуснато условното предсрочно освобождаване на Николов. Той изтърпява 9-годишна присъда за катастрофата, при която през 2020 г. на столичния булевард „Черни връх“ загина журналистът Милен Цветков.

Прокуратурата протестира съдебното определение

Софийската градска прокуратура внесе протест срещу решението на първоинстанционния съд. От прокуратурата настояват Софийският апелативен съд да отмени определението и да остави без уважение молбата за предсрочно освобождаване.

„Не са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъденото лице“, заяви Софийската градска прокуратура.

Прокуратурата посочва, че условното предсрочно освобождаване е възможно само когато са изпълнени законовите изисквания, включително осъденият да е показал поправяне. Според държавното обвинение тези предпоставки не са доказани в достатъчна степен.

Следва разглеждане от апелативния съд

След внесения протест Софийският градски съд трябва да изпрати делото в Софийския апелативен съд. Именно апелативният съд ще прецени дали определението за условното предсрочно освобождаване да остане в сила или да бъде отменено.

Николов беше осъден през 2023 г. на 9 години лишаване от свобода за причиняване на смъртта на Милен Цветков. Катастрофата стана на Великден през 2020 г. на булевард „Черни връх“ в София.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко ли евра

    8 0 Отговор
    ще са необходими за да потвърди апелативният съд освобождаването под гаранция.
    Не ме разбирайте погрешно.... аз просто гадая.

    20:26 27.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Сто хиляди граждани излязоха тази вечер пред Съдебната палата в София.Движението е затворено в целия център.

    20:32 27.10.2026

  • 3 кой в бг

    5 3 Отговор
    изтърпява 9-годишна присъда за катастрофата?

    никой
    даже за 3 убити виновния получава под 9-годишна присъда
    ако не беше известен с бонбони голия милен цветков
    дали някой щеше да се интересува за случая

    Коментиран от #4

    20:37 27.10.2026

  • 4 Точно поради тази причина

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой в бг":

    че липсва изтърпяване на наказания наркомани и убийци се разхождат са две-три години и продължават да вършат същите неща.
    И това трябва да бъде прекратено защото всички виждаме корумпираната съдебна система. Човекът който защитаваше бил под влияние на три вида наркотици и за мен това е преднамерено поръчково убийство.

    20:53 27.10.2026

  • 5 Колкото

    3 0 Отговор
    Беше наказан пияния Стависки , толкова и този .

    20:59 27.10.2026

  • 6 телиш

    0 0 Отговор
    Бившият гербаджия събра едвам една теглилка каруца,дори едните не били Милен Цветков,а Сияна.
    Жалък,индивид!

    21:26 27.10.2026