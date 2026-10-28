Акция срещу купуването на гласове във Врачанско

Специализирана полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство се провежда във Врачанско. В акцията участват служители на Зоналното управление „Жандармерия“, а действията са на територията на Районното управление в Оряхово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Проверки са извършени в Мизия и селата Софрониево и Крушовица. До момента са проверени пет частни адреса, 67 автомобила и 77 души.

„Целта е предотвратяване и пресичане на нарушения на изборното законодателство“, посочват от Областната дирекция на МВР във Враца.

В рамките на операцията са съставени 34 фиша и 22 електронни фиша за превишена скорост по Закона за движението по пътищата.

Към момента няма съобщени данни за задържани лица или повдигнати обвинения. Специализираната операция продължава.

Източници: dariknews.bg