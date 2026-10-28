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Акция срещу купуването на гласове във Врачанско
  Тема: Избори

Акция срещу купуването на гласове във Врачанско

28 Октомври, 2026 16:04 358 1

  • купуване на гласове-
  • изборни нарушения-
  • врачанско-
  • мизия-
  • жандармерия

Полиция и жандармерия проверяват адреси, автомобили и хора в Мизия, Софрониево и Крушовица

Акция срещу купуването на гласове във Врачанско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализирана полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство се провежда във Врачанско. В акцията участват служители на Зоналното управление „Жандармерия“, а действията са на територията на Районното управление в Оряхово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Проверки са извършени в Мизия и селата Софрониево и Крушовица. До момента са проверени пет частни адреса, 67 автомобила и 77 души.

„Целта е предотвратяване и пресичане на нарушения на изборното законодателство“, посочват от Областната дирекция на МВР във Враца.

В рамките на операцията са съставени 34 фиша и 22 електронни фиша за превишена скорост по Закона за движението по пътищата.

Към момента няма съобщени данни за задържани лица или повдигнати обвинения. Специализираната операция продължава.

Източници: dariknews.bg


Враца / България
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