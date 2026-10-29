Никола Бургазлиев иска домашен арест с електронно наблюдение

Никола Бургазлиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през 2025 г., иска промяна на мярката си за неотклонение. Защитата му настоява „задържането под стража“ да бъде заменено с домашен арест с електронно наблюдение.

Искането ще бъде разгледано от Окръжния съд в Бургас. Адвокатите се позовават на продължителността на задържането, както и на доказателства, обсъдени по време на предишното заседание. Сред тях са видеозаписи от пункт за технически прегледи.

Заседанието за мярката за неотклонение е отделно от разглеждането на делото по същество. Основното съдебно производство е насрочено за 3 ноември.

До произнасянето на съда Бургазлиев остава с действаща мярка „задържане под стража“. Искането на защитата е за по-лека мярка, която да се изпълнява на адрес и да бъде контролирана чрез електронно наблюдение.