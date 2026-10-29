Никола Бургазлиев иска домашен арест с електронно наблюдение

Никола Бургазлиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през 2025 г., иска промяна на мярката си за неотклонение. Защитата му настоява „задържането под стража“ да бъде заменено с домашен арест с електронно наблюдение.
Искането ще бъде разгледано от Окръжния съд в Бургас. Адвокатите се позовават на продължителността на задържането, както и на доказателства, обсъдени по време на предишното заседание. Сред тях са видеозаписи от пункт за технически прегледи.
Заседанието за мярката за неотклонение е отделно от разглеждането на делото по същество. Основното съдебно производство е насрочено за 3 ноември.
До произнасянето на съда Бургазлиев остава с действаща мярка „задържане под стража“. Искането на защитата е за по-лека мярка, която да се изпълнява на адрес и да бъде контролирана чрез електронно наблюдение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 позор
07:24 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Истината
Коментиран от #6, #8
07:26 29.10.2026
4 РАНО е още
07:28 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Темида
До коментар #3 от "Истината":Защото в България законите го позволяват. Докато в САЩ да прегазиш някого докато си на наркотици може да ти издейства дори доживотен, тук , отново благодарение на законодателната система, редовно се пиле по непредпазливост и това е. Да не говорим че доживотна в България не съм чувал да са давали последните 20 години
07:33 29.10.2026
7 Трол
07:37 29.10.2026
8 Изчакват
До коментар #3 от "Истината":нарко баронесата да го помилва.
07:40 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Докъде стигнахме с правосъдието?
А колко тежки са последиците от подобни трагедии за пострадалите и техните близки? Кой може да върне изгубеното здраве, спокойствието и нормалния живот на хората, засегнати от тази катастрофа? Електронната гривна няма как да поправи стореното, нито да заличи болката.
Разбира се, всеки подсъдим има право на защита и съдът е длъжен да се произнесе според закона и доказателствата. Но обществото има право да очаква не привилегии, не протакане и не решения, които изглеждат като снизхождение към тежки обвинения, а справедливост, последователност и ясна отговорност.
Ако съдът реши да промени мярката, нека обясни убедително защо. Ако я остави, нека мотивите му също бъдат ясни. При толкова сериозен случай доверието в правосъдието не се печели с формалности, а с решения, които издържат на обществената проверка.
Защото законът трябва да е еднакъв за всички — не по-мек за едни и безпощаден за други. А справедливостта не бива да зависи от това колко добри адвокати може да си позволи човек.
07:45 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 мммм
07:47 29.10.2026
14 Самозабравил се наглец.
Ако действително е израснал с убеждението, че правилата важат за другите, но не и за него, това е страшен провал на възпитанието. Никой не се ражда с правото да смята себе си за по-ценен от останалите. Това чувство за превъзходство се изгражда, когато човек не се научи, че всяко действие има последствия и че чуждият живот е също толкова ценен, колкото неговият.
07:49 29.10.2026
15 Двоен стандарт
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