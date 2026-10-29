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Никола Бургазлиев иска домашен арест с електронно наблюдение
  Тема: Войната на пътя

Никола Бургазлиев иска домашен арест с електронно наблюдение

29 Октомври, 2026 07:17 683 26

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  • окръжен съд бургас

Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на защитата му

Никола Бургазлиев иска домашен арест с електронно наблюдение - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Никола Бургазлиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през 2025 г., иска промяна на мярката си за неотклонение. Защитата му настоява „задържането под стража“ да бъде заменено с домашен арест с електронно наблюдение.

Искането ще бъде разгледано от Окръжния съд в Бургас. Адвокатите се позовават на продължителността на задържането, както и на доказателства, обсъдени по време на предишното заседание. Сред тях са видеозаписи от пункт за технически прегледи.

Заседанието за мярката за неотклонение е отделно от разглеждането на делото по същество. Основното съдебно производство е насрочено за 3 ноември.

До произнасянето на съда Бургазлиев остава с действаща мярка „задържане под стража“. Искането на защитата е за по-лека мярка, която да се изпълнява на адрес и да бъде контролирана чрез електронно наблюдение.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 позор

    11 0 Отговор
    Този отдавна загуби правото да иска каквото и да било.

    07:24 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Истината

    13 0 Отговор
    Защо в България съдебните дела се точат с години и с много заседания ? Бил съм на много съдебни дела в Европа и там се разглежда едно дело в едно заседание , рядко има две заседания . Този убил жена какво го бавят какво умуват

    Коментиран от #6, #8

    07:26 29.10.2026

  • 4 РАНО е още

    10 0 Отговор
    татко му все още е платежоспособен . Да е мислил когато се е дрогирал . Травмите на пострадалите трябва да получат възмездие.

    07:28 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Темида

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Защото в България законите го позволяват. Докато в САЩ да прегазиш някого докато си на наркотици може да ти издейства дори доживотен, тук , отново благодарение на законодателната система, редовно се пиле по непредпазливост и това е. Да не говорим че доживотна в България не съм чувал да са давали последните 20 години

    07:33 29.10.2026

  • 7 Трол

    4 0 Отговор
    Никола Бургазлиев иска при бай Ставри.

    07:37 29.10.2026

  • 8 Изчакват

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    нарко баронесата да го помилва.

    07:40 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Докъде стигнахме с правосъдието?

    6 0 Отговор
    След тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, която разтърси обществото, сега защитата на Никола Бургазлиев иска домашен арест с електронно наблюдение. С други думи — вместо зад решетките, под контрол на адрес.
    А колко тежки са последиците от подобни трагедии за пострадалите и техните близки? Кой може да върне изгубеното здраве, спокойствието и нормалния живот на хората, засегнати от тази катастрофа? Електронната гривна няма как да поправи стореното, нито да заличи болката.
    Разбира се, всеки подсъдим има право на защита и съдът е длъжен да се произнесе според закона и доказателствата. Но обществото има право да очаква не привилегии, не протакане и не решения, които изглеждат като снизхождение към тежки обвинения, а справедливост, последователност и ясна отговорност.
    Ако съдът реши да промени мярката, нека обясни убедително защо. Ако я остави, нека мотивите му също бъдат ясни. При толкова сериозен случай доверието в правосъдието не се печели с формалности, а с решения, които издържат на обществената проверка.
    Защото законът трябва да е еднакъв за всички — не по-мек за едни и безпощаден за други. А справедливостта не бива да зависи от това колко добри адвокати може да си позволи човек.

    07:45 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 мммм

    2 0 Отговор
    ама ще може да се разхожда в двора а къщи затворен

    07:47 29.10.2026

  • 14 Самозабравил се наглец.

    5 0 Отговор
    Когато едно дете израсне с усещането, че винаги ще има кой да го измъкне, кой го учи на отговорност?
    Ако действително е израснал с убеждението, че правилата важат за другите, но не и за него, това е страшен провал на възпитанието. Никой не се ражда с правото да смята себе си за по-ценен от останалите. Това чувство за превъзходство се изгражда, когато човек не се научи, че всяко действие има последствия и че чуждият живот е също толкова ценен, колкото неговият.

    07:49 29.10.2026

  • 15 Двоен стандарт

    2 0 Отговор
    А когато родителите работят в системата на МВР, обществото има още по-голямо основание да очаква безкомпромисно уважение към закона — не специално отношение, не чадър и не привилегии. Самият факт, че някой има родители полицаи, обаче не доказва, че е бил покровителстван. Именно затова институциите трябва да разсеят всяко основателно съмнение за двоен стандарт.

    07:50 29.10.2026

  • 16 Най-страшното

    3 0 Отговор
    Най-страшното не е дали някой ще носи електронна гривна или ще остане в ареста. Най-страшното е, ако човек е живял с мисълта, че може да прави каквото си поиска, защото винаги ще се намери кой да го спаси от последствията.

    07:50 29.10.2026

  • 17 Родителите също имат вина!!

    3 0 Отговор
    нека е ясно: родителите не могат да поемат наказателната отговорност вместо детето си, но са длъжни да го възпитат да уважава живота, закона и границите на другите. А съдът е длъжен да решава според доказателствата, а не според фамилията, връзките или общественото положение.

    07:51 29.10.2026

  • 18 Безпристрастно правосъдие

    3 0 Отговор
    Нито една фамилия, нито една униформа, нито една връзка не трябва да поставя някого над закона. И ничий живот не струва по-малко само защото пострадалият няма влиятелни родители.

    07:52 29.10.2026

  • 19 Съд и Затвор!!!!

    3 0 Отговор
    Чуждият живот не е игра, а отговорността не се изтрива с адвокатска защита.

    07:53 29.10.2026

  • 20 Да гние в ареста и затвора този убиец

    3 0 Отговор
    Най-страшно е, когато човек започне да вярва, че за него правила няма.

    07:53 29.10.2026

  • 21 Самозабравил се наркоман

    2 0 Отговор
    Електронната гривна не е присъда, а съдът не е длъжен да се съобразява с ничие самочувствие.

    07:54 29.10.2026

  • 22 Справедливост

    2 0 Отговор
    Правосъдието не трябва да бъде удобно за обвиняемия в УБИЙСТВО и ОСАКАТЯНАНЕ на ДВЕ ЖЕРТВИ, а справедливо според закона и доказателствата.

    07:55 29.10.2026

  • 23 Безнаказаността е опасна илюзия.

    2 0 Отговор
    Безнаказаността е опасна илюзия. Рано или късно всеки трябва да се изправи пред последствията от действията си.

    07:56 29.10.2026

  • 24 Връзкарство!

    2 0 Отговор
    Никой не е толкова специален, че човешкият живот да струва по-малко от собственото му удобство.

    07:57 29.10.2026

  • 25 Що бе🤔🤔🤔 момчето много скромно

    0 0 Отговор
    Не иска ли направо предсрочно условно освобождаване като оня дето затри Милен Цветков?!?

    08:03 29.10.2026

  • 26 ИВАН

    0 0 Отговор
    Аха, да си лежи у дома, да си взима наркотиците и т.н. ... а не иска ли да поработи малко на полето например, или в някоя отровна мина, което ще е още по възпитателно за него, щом до сега не са го възпитали.

    08:10 29.10.2026