Подсъдимият за катастрофата с АТВ излиза под домашен арест

Окръжният съд в Бургас замени мярката „задържане под стража“ на Никола Бургазлиев с домашен арест. Подсъдимият по делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг ще бъде наблюдаван с електронно устройство.

Искането е било направено от защитата, която се е позовала на продължителния престой на Бургазлиев в ареста и на нови доказателства, събрани в хода на съдебния процес. Сред тях са видеозаписи от пункт за годишни технически прегледи, свързани със състоянието на машината преди инцидента.

Решението за промяна на мярката не прекратява делото и не представлява произнасяне по вината на подсъдимия. Следващото заседание по същество е насрочено за 3 ноември. Прокуратурата го обвинява в причиняване на смърт и телесни повреди при евентуален умисъл.

Експертизата не установява техническа повреда

Пред съда е представено заключение на тройна автотехническа експертиза. Според вещите лица по управляваното от Бургазлиев АТВ не са открити технически неизправности.

Експертите са изчислили, че при удара машината се е движила с около 28 километра в час. По настилката преди сблъсъка не са открити следи от спирачен път. Според заключението след първоначален завой наляво е последвала рязка маневра надясно, в резултат на която АТВ-то се е качило на тротоара.

Защитата оспорва част от тези изводи. Адвокатите са поставили въпроси за евентуално премахване на защитен елемент от конструкцията на машината през 2023 г., както и за начина, по който са били извършвани техническите ѝ прегледи.

Какво показват токсикологичните анализи

В кръвта и урината на Бургазлиев е установено наличие на тетрахидроканабинол, известен като THC. Според вещите лица отчетените стойности съответстват на инцидентна употреба на веществото, вероятно между 36 и 48 часа преди катастрофата.

Инцидентът е станал на 14 август 2025 г. в Слънчев бряг. АТВ-то е излязло от пътното платно и е ударило пешеходци на тротоара. Пострадали са петима души. 35-годишна жена е починала на 3 септември след близо три седмици в кома, а четири деца са получили травми, като едно от тях е тежко пострадало.

В началото на съдебното производство Бургазлиев заяви: Искам сам да завърша образованието си. Съдът тогава не уважи искането му за по-лека мярка, а настоящото решение променя режима му до следващото заседание по делото.

Източници: dunavmost.com, burgasinfo.com