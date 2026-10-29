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Подсъдимият за катастрофата с АТВ излиза под домашен арест

Подсъдимият за катастрофата с АТВ излиза под домашен арест

29 Октомври, 2026 18:24 740 13

  • никола бургазлиев-
  • слънчев бряг-
  • катастрофа с атв-
  • домашен арест-
  • окръжен съд бургас

Окръжният съд в Бургас замени задържането под стража с по-лека мярка, която ще се контролира с електронна гривна. Следващото заседание по делото е на 3 ноември

Подсъдимият за катастрофата с АТВ излиза под домашен арест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Бургас замени мярката „задържане под стража“ на Никола Бургазлиев с домашен арест. Подсъдимият по делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг ще бъде наблюдаван с електронно устройство.

Искането е било направено от защитата, която се е позовала на продължителния престой на Бургазлиев в ареста и на нови доказателства, събрани в хода на съдебния процес. Сред тях са видеозаписи от пункт за годишни технически прегледи, свързани със състоянието на машината преди инцидента.

Решението за промяна на мярката не прекратява делото и не представлява произнасяне по вината на подсъдимия. Следващото заседание по същество е насрочено за 3 ноември. Прокуратурата го обвинява в причиняване на смърт и телесни повреди при евентуален умисъл.

Експертизата не установява техническа повреда

Пред съда е представено заключение на тройна автотехническа експертиза. Според вещите лица по управляваното от Бургазлиев АТВ не са открити технически неизправности.

Експертите са изчислили, че при удара машината се е движила с около 28 километра в час. По настилката преди сблъсъка не са открити следи от спирачен път. Според заключението след първоначален завой наляво е последвала рязка маневра надясно, в резултат на която АТВ-то се е качило на тротоара.

Защитата оспорва част от тези изводи. Адвокатите са поставили въпроси за евентуално премахване на защитен елемент от конструкцията на машината през 2023 г., както и за начина, по който са били извършвани техническите ѝ прегледи.

Какво показват токсикологичните анализи

В кръвта и урината на Бургазлиев е установено наличие на тетрахидроканабинол, известен като THC. Според вещите лица отчетените стойности съответстват на инцидентна употреба на веществото, вероятно между 36 и 48 часа преди катастрофата.

Инцидентът е станал на 14 август 2025 г. в Слънчев бряг. АТВ-то е излязло от пътното платно и е ударило пешеходци на тротоара. Пострадали са петима души. 35-годишна жена е починала на 3 септември след близо три седмици в кома, а четири деца са получили травми, като едно от тях е тежко пострадало.

В началото на съдебното производство Бургазлиев заяви: Искам сам да завърша образованието си. Съдът тогава не уважи искането му за по-лека мярка, а настоящото решение променя режима му до следващото заседание по делото.

Източници: dunavmost.com, burgasinfo.com


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 милицайското чадо

    34 0 Отговор
    е винаги невинно

    Коментиран от #4

    18:25 29.10.2026

  • 2 Гост

    31 0 Отговор
    Айде.... тука няма виновни, можете да убивате наред ....

    18:27 29.10.2026

  • 3 идЙотова

    14 5 Отговор
    Ли му се смили и на този?
    А помните ли когато 1995 същата тази мома отдели само няколко секунди по БНТ с трагедията с войничетата на околовръстното?

    18:28 29.10.2026

  • 4 мамини лекенца

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "милицайското чадо":

    Както и прокурорския син.

    18:30 29.10.2026

  • 5 Сила

    25 0 Отговор
    Браво !!! Юнака на мама и тате , истинско милиционерско семейство !!!
    Догодина и детенцето ще е оправдано и ще стане и то милиционерче ....мамин златен той !!!

    18:34 29.10.2026

  • 6 Фейк - либераст

    17 0 Отговор
    Да жУвей българският съд - най-справедливия съд в света! Той винаги съди справедливо срещу съответната сума! А на този ще му влачат делото до като си излежи присъдата в къщи!

    18:38 29.10.2026

  • 7 лом боруна

    7 2 Отговор
    Дойде радеф и всички бандити на свобода .А честито

    18:47 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Егати държавата!

    0 0 Отговор
    Нито един престъпник не остана в затвора!!! Едно, че въобще не ги съдят, ами дори и осъдени, ги пускат след два дена - убийци, нарко трафиканти… Виж, ако искат да смачкат някого, ще го опандизят и за неправилно пресичане! Това ли ви е ЕС, това ли ви е демокрацията?

    19:06 29.10.2026

  • 13 Много е страшно!

    1 0 Отговор
    Много е страшно, българи! Това не е държаав! Не е икочина, свинете са кротки животни! това е зверилник, в който се разпорежда кръвожаден звяр, откърмен и "въэзиптан" от престъпната и къравва БКП! Много страшно стана ,след като цялятя власт, даже всички власти се оказаха в мръсните ръце на този звяр - селяндурина от Славяново, този толкова противен и гаден Фатмак, под чията фуражка няма нищо, освен ръждясаил сърпове и чукове! Углавни убийци, наркобарони, престъпници с доживотни присъди, чиста проба доказани убийци и всякаква престъпна измет си отива вкъщи на топло, понеже така е решил селяндуринът от Славяново! ДоБре бе, Фатмако, добре! Тези двама убийци, които излизат на свобода, за да убиват отново,ще гласуват за Йотова! Е, и?! Какво ще стане? Слугинята ти Йотова ще спечели в неделя изборите ли? Не, няма да ги спечели, при това ще изгуби с огромна разлика и единственото, което ще ви остане на двамата е да се скриете и да не си показвате мутрите пред хората!

    19:11 29.10.2026