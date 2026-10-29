Подсъдимият за катастрофата с АТВ излиза под домашен арест

Окръжният съд в Бургас замени мярката „задържане под стража“ на Никола Бургазлиев с домашен арест. Подсъдимият по делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг ще бъде наблюдаван с електронно устройство.
Искането е било направено от защитата, която се е позовала на продължителния престой на Бургазлиев в ареста и на нови доказателства, събрани в хода на съдебния процес. Сред тях са видеозаписи от пункт за годишни технически прегледи, свързани със състоянието на машината преди инцидента.
Решението за промяна на мярката не прекратява делото и не представлява произнасяне по вината на подсъдимия. Следващото заседание по същество е насрочено за 3 ноември. Прокуратурата го обвинява в причиняване на смърт и телесни повреди при евентуален умисъл.
Експертизата не установява техническа повреда
Пред съда е представено заключение на тройна автотехническа експертиза. Според вещите лица по управляваното от Бургазлиев АТВ не са открити технически неизправности.
Експертите са изчислили, че при удара машината се е движила с около 28 километра в час. По настилката преди сблъсъка не са открити следи от спирачен път. Според заключението след първоначален завой наляво е последвала рязка маневра надясно, в резултат на която АТВ-то се е качило на тротоара.
Защитата оспорва част от тези изводи. Адвокатите са поставили въпроси за евентуално премахване на защитен елемент от конструкцията на машината през 2023 г., както и за начина, по който са били извършвани техническите ѝ прегледи.
Какво показват токсикологичните анализи
В кръвта и урината на Бургазлиев е установено наличие на тетрахидроканабинол, известен като THC. Според вещите лица отчетените стойности съответстват на инцидентна употреба на веществото, вероятно между 36 и 48 часа преди катастрофата.
Инцидентът е станал на 14 август 2025 г. в Слънчев бряг. АТВ-то е излязло от пътното платно и е ударило пешеходци на тротоара. Пострадали са петима души. 35-годишна жена е починала на 3 септември след близо три седмици в кома, а четири деца са получили травми, като едно от тях е тежко пострадало.
В началото на съдебното производство Бургазлиев заяви: Искам сам да завърша образованието си. Съдът тогава не уважи искането му за по-лека мярка, а настоящото решение променя режима му до следващото заседание по делото.
Източници: dunavmost.com, burgasinfo.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 милицайското чадо
Коментиран от #4
18:25 29.10.2026
2 Гост
18:27 29.10.2026
3 идЙотова
А помните ли когато 1995 същата тази мома отдели само няколко секунди по БНТ с трагедията с войничетата на околовръстното?
18:28 29.10.2026
4 мамини лекенца
До коментар #1 от "милицайското чадо":Както и прокурорския син.
18:30 29.10.2026
5 Сила
Догодина и детенцето ще е оправдано и ще стане и то милиционерче ....мамин златен той !!!
18:34 29.10.2026
6 Фейк - либераст
18:38 29.10.2026
7 лом боруна
18:47 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Егати държавата!
19:06 29.10.2026
13 Много е страшно!
19:11 29.10.2026