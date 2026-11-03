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Мъжът, убил куче в София, нападнал и друг домашен любимец

Мъжът, убил куче в София, нападнал и друг домашен любимец

3 Ноември, 2026 09:17 644 26

  • кръстова вада-
  • насилие над животни-
  • домашни кучета-
  • таня божкова-
  • издирван мъж

Таня Божкова разказа, че нейният померан е бил ритнат два дни преди смъртоносния инцидент в „Кръстова вада“

Мъжът, убил куче в София, нападнал и друг домашен любимец - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъжът, за когото се твърди, че е ритнал и убил малко куче в столичния квартал „Кръстова вада“, е нападнал и друг домашен любимец два дни по-рано. Това разказа Таня Божкова, чието двуметрово померанче е било ударено в петък сутринта.

По думите ѝ случката е станала на тротоара пред кооперацията, в която живее мъжът. Тя разхождала кучето си, което тежи около 2 килограма, когато забелязала човек, който я наблюдава. След обиди той насочил агресията си към животното.

„Изрита го изключително силно отдолу по коремчето и то хвръкна на половин метър височина“, разказа Таня Божкова пред NOVA.

След удара мъжът заплашил и жената. Тя му казала, че зад нея има камера и нападението е записано. Померанът е оцелял.

Божкова заяви, че още същия ден тя и семейството ѝ са подали официална жалба и са предоставили видеозаписа на полицията и институциите. По думите ѝ с нея впоследствие са се свързали и други жени, които разказали за сходни нападения. Сред тях е жена с два френски булдога, нападната около минута преди инцидента с померана.

Смъртоносният удар е заснет от камера

На 1 ноември около 21:00 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“ е бил ритнат 9-годишният йоркширски териер Кнопа. Кучето е тежало около 3 килограма. Случаят е заснет от охранителна камера, а според свидетелски разкази животното е починало на място.

Собствениците са заявили, че мъжът е посегнал, след като кучето преминало покрай къщата, в която живее. След случилото се между него и стопанина е възникнал физически сблъсък, а мъжът е напуснал мястото.

След случая десетки граждани и собственици на кучета са се събрали на протест пред дома му в „Кръстова вада“. Те са настояли за ефективно наказание.

Мъжът се укрива и се издирва от полицията. Към момента няма публично оповестени данни за задържането му или за повдигнато обвинение.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    16 6 Отговор
    Украинката да беше си вързала палето. Може и да е било добричко,но джафкането им може да побърка някого.Не оправдавам постъпката,но трябва да се спазва реда. Според Наредбата за отглеждане на домашни животни на територията на Столична община, всички кучета, независимо от теглото им, трябва да се водят винаги на повод (с дължина до 2 метра) на обществени места. Какво идва да покаже тази разпоредба и обстоятелството, че кучето е отлетяло. Това което идва да покаже е, че хора които не спазват правилата претендират да бъдат спазвани от други хора. Другарката ако беше сложила повод на кученцето, нямаше да има никакъв начин този другар да се разгневи и да бие шута на животинчето.

    Коментиран от #9, #17

    09:21 03.11.2026

  • 2 Верно ли

    18 0 Отговор
    Какво ли ще е това двуметрово померанче, Маро? И какво изобщо ни занимавате с лични драми? Има си полиция за тази работа!

    09:22 03.11.2026

  • 3 Хайде

    13 5 Отговор
    Спрете се с тея сълзливи помии!

    Убиецът на Милен Цветков лежа цели три години - какво искате сега за тоя, дето даже не е ясно дали не сте го заривали с фекалии и шум ....

    Интересно как в другите европейски градове няма глутници кучета, а домашните са само на 1.5 м каишка ....

    09:23 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    5 0 Отговор
    Аз не бих посегнал на двуметрово померанче :-)

    09:27 03.11.2026

  • 9 фактолог

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически факти":

    ще сънуваш зелени украинци докато дишаш

    09:29 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 С какво ли го храни това

    3 0 Отговор
    Двуметрово померанче

    Хахаха

    09:33 03.11.2026

  • 17 първо кучета , после деца

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически факти":

    Какъв повод на той териер ,бе ? А намордник ? А строг нашийник ? Същият си като този когото защитаваш.

    09:33 03.11.2026

  • 18 иддиот

    2 2 Отговор
    Това не е било мъж , а .айно на дъжд !!!!

    09:35 03.11.2026

  • 19 Кучкар

    6 3 Отговор
    Писнало му на човека любимците да се изхождат на навсякъде, а стопаните им да не събират миризливите подаръци!

    09:35 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 гриййн пишш

    0 3 Отговор
    ритайте прогресисти не невинни животинки!

    09:35 03.11.2026

  • 22 де така да

    2 0 Отговор
    коментирахте и убийствата на ХОРА....Жалко за кучето естествено,но се прекалява....А вие КУЧКАРИТЕ си дръжте псетата вързани!Така е по ЗАКОН!

    09:37 03.11.2026

  • 23 ей боклуци

    0 0 Отговор
    що режете коментарите ?

    09:37 03.11.2026

  • 24 Хахахах

    0 1 Отговор
    Ако мина от там с един дребен ротвайлер - ще дойде ли да го ритне?

    09:37 03.11.2026

  • 25 Голям смях

    0 0 Отговор
    Връзвайте ги тези кучки. бре...някои хапят

    09:40 03.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.