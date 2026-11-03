Мъжът, убил куче в София, нападнал и друг домашен любимец

Мъжът, за когото се твърди, че е ритнал и убил малко куче в столичния квартал „Кръстова вада“, е нападнал и друг домашен любимец два дни по-рано. Това разказа Таня Божкова, чието двуметрово померанче е било ударено в петък сутринта.
По думите ѝ случката е станала на тротоара пред кооперацията, в която живее мъжът. Тя разхождала кучето си, което тежи около 2 килограма, когато забелязала човек, който я наблюдава. След обиди той насочил агресията си към животното.„Изрита го изключително силно отдолу по коремчето и то хвръкна на половин метър височина“, разказа Таня Божкова пред NOVA.
След удара мъжът заплашил и жената. Тя му казала, че зад нея има камера и нападението е записано. Померанът е оцелял.
Божкова заяви, че още същия ден тя и семейството ѝ са подали официална жалба и са предоставили видеозаписа на полицията и институциите. По думите ѝ с нея впоследствие са се свързали и други жени, които разказали за сходни нападения. Сред тях е жена с два френски булдога, нападната около минута преди инцидента с померана.
Смъртоносният удар е заснет от камера
На 1 ноември около 21:00 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“ е бил ритнат 9-годишният йоркширски териер Кнопа. Кучето е тежало около 3 килограма. Случаят е заснет от охранителна камера, а според свидетелски разкази животното е починало на място.
Собствениците са заявили, че мъжът е посегнал, след като кучето преминало покрай къщата, в която живее. След случилото се между него и стопанина е възникнал физически сблъсък, а мъжът е напуснал мястото.
След случая десетки граждани и собственици на кучета са се събрали на протест пред дома му в „Кръстова вада“. Те са настояли за ефективно наказание.
Мъжът се укрива и се издирва от полицията. Към момента няма публично оповестени данни за задържането му или за повдигнато обвинение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически факти
Коментиран от #9, #17
09:21 03.11.2026
2 Верно ли
09:22 03.11.2026
3 Хайде
Убиецът на Милен Цветков лежа цели три години - какво искате сега за тоя, дето даже не е ясно дали не сте го заривали с фекалии и шум ....
Интересно как в другите европейски градове няма глутници кучета, а домашните са само на 1.5 м каишка ....
09:23 03.11.2026
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8 Иван
09:27 03.11.2026
9 фактолог
До коментар #1 от "Исторически факти":ще сънуваш зелени украинци докато дишаш
09:29 03.11.2026
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16 С какво ли го храни това
Хахаха
09:33 03.11.2026
17 първо кучета , после деца
До коментар #1 от "Исторически факти":Какъв повод на той териер ,бе ? А намордник ? А строг нашийник ? Същият си като този когото защитаваш.
09:33 03.11.2026
18 иддиот
09:35 03.11.2026
19 Кучкар
09:35 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 гриййн пишш
09:35 03.11.2026
22 де така да
09:37 03.11.2026
23 ей боклуци
09:37 03.11.2026
24 Хахахах
09:37 03.11.2026
25 Голям смях
09:40 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.