Мъжът, убил куче в София, нападнал и друг домашен любимец

Мъжът, за когото се твърди, че е ритнал и убил малко куче в столичния квартал „Кръстова вада“, е нападнал и друг домашен любимец два дни по-рано. Това разказа Таня Божкова, чието двуметрово померанче е било ударено в петък сутринта.

По думите ѝ случката е станала на тротоара пред кооперацията, в която живее мъжът. Тя разхождала кучето си, което тежи около 2 килограма, когато забелязала човек, който я наблюдава. След обиди той насочил агресията си към животното.

„Изрита го изключително силно отдолу по коремчето и то хвръкна на половин метър височина“, разказа Таня Божкова пред NOVA.

След удара мъжът заплашил и жената. Тя му казала, че зад нея има камера и нападението е записано. Померанът е оцелял.

Божкова заяви, че още същия ден тя и семейството ѝ са подали официална жалба и са предоставили видеозаписа на полицията и институциите. По думите ѝ с нея впоследствие са се свързали и други жени, които разказали за сходни нападения. Сред тях е жена с два френски булдога, нападната около минута преди инцидента с померана.

Смъртоносният удар е заснет от камера

На 1 ноември около 21:00 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“ е бил ритнат 9-годишният йоркширски териер Кнопа. Кучето е тежало около 3 килограма. Случаят е заснет от охранителна камера, а според свидетелски разкази животното е починало на място.

Собствениците са заявили, че мъжът е посегнал, след като кучето преминало покрай къщата, в която живее. След случилото се между него и стопанина е възникнал физически сблъсък, а мъжът е напуснал мястото.

След случая десетки граждани и собственици на кучета са се събрали на протест пред дома му в „Кръстова вада“. Те са настояли за ефективно наказание.

Мъжът се укрива и се издирва от полицията. Към момента няма публично оповестени данни за задържането му или за повдигнато обвинение.