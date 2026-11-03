10-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека

10-годишно дете е пострадало, след като е било блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека в Горна Оряховица. Инцидентът е станал около 20,00 часа на 2 ноември. По първоначални данни детето е пресичало, когато е било ударено от автомобила.

Зад волана е бил 22-годишен местен жител. Пострадалото дете е откарано във Великотърновската болница и е настанено за лечение с фрактура на крака.

Шофьорът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни. Причините за произшествието все още се изясняват, а по случая е започнато досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.