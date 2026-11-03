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10-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека
  Тема: Трафик

10-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека

3 Ноември, 2026 10:19 672 1

  • горна оряховица-
  • пешеходна пътека-
  • пътен инцидент-
  • дете

Инцидентът е станал в Горна Оряховица

10-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

10-годишно дете е пострадало, след като е било блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека в Горна Оряховица. Инцидентът е станал около 20,00 часа на 2 ноември. По първоначални данни детето е пресичало, когато е било ударено от автомобила.

Зад волана е бил 22-годишен местен жител. Пострадалото дете е откарано във Великотърновската болница и е настанено за лечение с фрактура на крака.

Шофьорът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни. Причините за произшествието все още се изясняват, а по случая е започнато досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.


Велико Търново / България
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  • 1 Кучеяш

    3 1 Отговор
    За жалост провинциалистите нямат навик да спират на пешеходни пътеки, да пускат мигач и да дават предимство, дори когато не могат да преминат през кръстовището.

    10:37 03.11.2026