Новини
Разследват 155 хакерски атаки и измами, свързани с въвеждането на еврото

29 Септември, 2025 13:08 1 457 31

Вътрешният министър допълни, че въвеждането на общоевропейската валута е резултат от многогодишни национални усилия на редица правителства

Разследват 155 хакерски атаки и измами, свързани с въвеждането на еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо 155 досъдебни производства за хакерски атаки и измами в интернет във връзка с въвеждане на еврото са образувани от началото на годината. Това обяви в Кърджали по време на среща от националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас вътрешният министър Даниле Митов, цитиран от БТА.

„Очевидно има криминални групи и елементи, които се възползват от ситуацията, но в същия момент институциите дават отпор, за момента успешно“, коментира Митов.

Вътрешният министър допълни, че въвеждането на общоевропейската валута е резултат от многогодишни национални усилия на редица правителства в България. И подчерта, че въвеждането на еврото ще даде възможност българската икономика да бъде разглеждана като много по-стабилна и много по-конкурентоспособна.

„Изобщо не е маловажно да си член на Шенген и на еврозоната. Това създава увереност и сигурност при инвеститори, които се оглеждат за възможни нови дестинации, където да инвестират своите усилия, възможности, да създават нови работни места“, каза още Митов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    10 3 Отговор
    БРАВО!!!

    22:45 13.07.2017

  • 2 Sergiy

    8 2 Отговор
    евала!

    23:09 13.07.2017

  • 3 München

    8 2 Отговор
    Да сте живи и здрави! Мусала да е следващата ви спирка!

    23:31 13.07.2017

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор
    Е то по-голяма измама
    от самото му въвеждане
    има ли 🤔❗❓

    13:10 29.09.2025

  • 5 604

    3 0 Отговор
    Новътъ бухълкъ н.т. свубодин пъзар..пхахахя.

    13:10 29.09.2025

  • 6 гнус голяма е

    7 1 Отговор
    А този само като зърнах и обилно .овърнах !!!!

    13:11 29.09.2025

  • 7 дани лекето

    6 1 Отговор
    Къдравата Сю има разширител на чувства... Най-голямото прахосване на милярди...

    13:17 29.09.2025

  • 8 селяк

    3 1 Отговор
    „Изобщо не е маловажно да си член на Шенген и на еврозоната. Това създава увереност и сигурност при инвеститори..." Makя догодина кат ша завалат инвеститоре та нема моа са отъмнеме от них :Д

    13:21 29.09.2025

  • 9 Тоя

    4 0 Отговор
    и той големия разследват ? Нали в Русе "разследва" ? Сега за криминалното престъпление с рушветажиите на пътя от камионите на Роби Уилямс - гък не обели !

    13:24 29.09.2025

  • 10 много измамници

    2 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Същата се занимава и с телефонни измами.

    13:24 29.09.2025

  • 11 Някой

    5 1 Отговор
    Самото погазване на референдума за еврото е престъпление. Нарушава конституцията ни (член 1 алинея 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и алинея 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)).
    Нарушават дори Договора за функциониране на ЕС член 140, на когото се позовава и закона за еврото. Първо за критериите с лъжите за инфлацията. После че след одобрение по критерии се изисква одобрение от самата кандидат членка - параграф 3.
    Лъжат за нарушен договор. А и без това конституцията е над договори - тя определя как се третират.
    ЕС ни отговори, че си е до решения на държавите за референдуми. ЕС не знае за никаква задължителност, но нашите си го измислиха. 18 от 27 държави имали референдуми за влизане и разни за еврото.
    Всички до един да са за еврото, трябваше да спазят конституцията, законите и демокрацията, и да гласуват за референдума.
    Просто ни управляват престъпници, мошеници и лъжци.

    13:26 29.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 град КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор
    тоя няма ли вече да си ходи? много е нахален!

    13:35 29.09.2025

  • 14 само питам

    3 1 Отговор
    какво стана със мутрата милиционер от русе дето го биха осми клас момчета и на всичкото отгоре виновни ги икзарахте? а? кои ще поеме вината бе кЪдравПЕДАЛ

    13:36 29.09.2025

  • 15 голям смях

    4 1 Отговор
    абе какво стана със конфискуваните биткоини на границата ха ха ха?

    щото оняПРОСТАК борисоф се хвалеше със едни конфисувани биткойни ?! а ха ха ха

    13:37 29.09.2025

  • 16 Усмихнат доволен

    3 1 Отговор
    Престъпник. Защо не разследвате себе си Бойчо ТУУУЛУПА ШИШ МАГНИТ и всички правителства през отминалите 15 години. ТАМ Е ДАЛАВЕРАТА СЪС КАСИЧКИ БАНКИ ПЪТИЩА БУЛ ТАБАКИ КАРТИ ГАЗОВИ И КЪЩИ ХОТЕЛИ.

    13:37 29.09.2025

  • 17 оня с коня

    1 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    13:38 29.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Малоумник налага закони

    4 1 Отговор
    Измамата Евро се налага от държавата и не може да има други измамници.

    13:48 29.09.2025

  • 20 въвеждането на еврото

    2 1 Отговор
    Е най голямата хакерска атака и измама !

    13:48 29.09.2025

  • 21 Хакерите от ЕЦБ

    4 1 Отговор
    Директно 8% от "българските евра" откраднаха и от 1 януари ще са им по сметките нали? А с електронното евро там пък кражбата ще е направо в двуцифрен % от БВП

    13:50 29.09.2025

  • 22 В Южна Корея пичове

    4 1 Отговор
    Хартиен долар вече се купува за 1,63 долара по банкова сметка ! Не е фейк. В Австралия пък банкоматите се пълнят със пари от самите собственици на търговски центрове от където хората ги теглят в брой и пазаруват във същите тези търговски центрове във кеш със сконт от до 50%. ...

    13:56 29.09.2025

  • 23 Далавери за 100 милиарда

    2 1 Отговор
    Да кажат колко злато и милиарди ще бъдат откраднати, България плаща около 4 милиарда евро, а получава около 1 милиард дял.

    14:03 29.09.2025

  • 24 Австралийската схема е проста

    1 1 Отговор
    Собственици на търговски центрове сключват договор с банка за банкомати и обслужване. Пълнят ги ежедневно със мръсни пари и продават в търговският център пепредимно в кеш и на промоции. Хората от банковата си карта теглят кеш за да пазаруват и превода отива по сметката на собственика на търговският център. Само за миналата година в Австралия по тази схема са изпрани през банки, предимно американски и израелски над 60 милиарда долара .....

    14:06 29.09.2025

  • 25 Точно за това вече писах

    1 1 Отговор
    (въвеждането на общоевропейската валута е резултат от многогодишни национални усилия на редица правителства)....Когато разберете че вие хора
    НЕ сте държавата, тогава ще станете "граждани". Вие сте жертва на "държавата" ! А какво е държавата и какво са границите и е въпрос който определено на 99% от "матриала" не ви е ясно какво са за съжаление ...

    14:15 29.09.2025

  • 26 редица правителства

    1 1 Отговор
    Бяха истинският враг на българите....35 години

    14:17 29.09.2025

  • 27 Хора сериозни анализатори

    1 0 Отговор
    По света вече публично говорят че златото категорично ще мине 10 000 евро унция..... !!! Че толкова за еврото

    14:23 29.09.2025

  • 28 "редица правителства"

    1 0 Отговор
    Съсипаха България и това е едно от тях. И колко неадекватен трябва да си верно в настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел.

    14:27 29.09.2025

  • 29 "редица правителства"

    1 0 Отговор
    Нали Даниле Митов? Къдравото ми Мъжленце на щатен кадрови шпионин на чуждо разузнаване ? ...редица правителства вика ....

    14:30 29.09.2025

  • 30 Някой няма ли да каже най на края

    1 0 Отговор
    Колко по номинал ще са напечатаните "българските евра" като милиарди? На колко е оценена България? Със и без тези 8% от тях които от януари ще подарим на ЕЦБ? А? .....Колко ще са? А мошеници?

    14:36 29.09.2025

  • 31 Атлантиците са

    1 0 Отговор
    истинският враг на българите! Разберете го хора ....

    14:38 29.09.2025