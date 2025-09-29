Разследват 155 хакерски атаки и измами, свързани с въвеждането на еврото

Общо 155 досъдебни производства за хакерски атаки и измами в интернет във връзка с въвеждане на еврото са образувани от началото на годината. Това обяви в Кърджали по време на среща от националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас вътрешният министър Даниле Митов, цитиран от БТА.
„Очевидно има криминални групи и елементи, които се възползват от ситуацията, но в същия момент институциите дават отпор, за момента успешно“, коментира Митов.
Вътрешният министър допълни, че въвеждането на общоевропейската валута е резултат от многогодишни национални усилия на редица правителства в България. И подчерта, че въвеждането на еврото ще даде възможност българската икономика да бъде разглеждана като много по-стабилна и много по-конкурентоспособна.
„Изобщо не е маловажно да си член на Шенген и на еврозоната. Това създава увереност и сигурност при инвеститори, които се оглеждат за възможни нови дестинации, където да инвестират своите усилия, възможности, да създават нови работни места“, каза още Митов.
1 гост
22:45 13.07.2017
2 Sergiy
23:09 13.07.2017
3 München
23:31 13.07.2017
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
от самото му въвеждане
има ли 🤔❗❓
13:10 29.09.2025
5 604
13:10 29.09.2025
6 гнус голяма е
13:11 29.09.2025
7 дани лекето
13:17 29.09.2025
8 селяк
13:21 29.09.2025
9 Тоя
13:24 29.09.2025
10 много измамници
13:24 29.09.2025
11 Някой
Нарушават дори Договора за функциониране на ЕС член 140, на когото се позовава и закона за еврото. Първо за критериите с лъжите за инфлацията. После че след одобрение по критерии се изисква одобрение от самата кандидат членка - параграф 3.
Лъжат за нарушен договор. А и без това конституцията е над договори - тя определя как се третират.
ЕС ни отговори, че си е до решения на държавите за референдуми. ЕС не знае за никаква задължителност, но нашите си го измислиха. 18 от 27 държави имали референдуми за влизане и разни за еврото.
Всички до един да са за еврото, трябваше да спазят конституцията, законите и демокрацията, и да гласуват за референдума.
Просто ни управляват престъпници, мошеници и лъжци.
13:26 29.09.2025
13 град КОЗЛОДУЙ
13:35 29.09.2025
14 само питам
13:36 29.09.2025
15 голям смях
щото оняПРОСТАК борисоф се хвалеше със едни конфисувани биткойни ?! а ха ха ха
13:37 29.09.2025
16 Усмихнат доволен
13:37 29.09.2025
17 оня с коня
13:38 29.09.2025
19 Малоумник налага закони
13:48 29.09.2025
20 въвеждането на еврото
13:48 29.09.2025
21 Хакерите от ЕЦБ
13:50 29.09.2025
22 В Южна Корея пичове
13:56 29.09.2025
23 Далавери за 100 милиарда
14:03 29.09.2025
24 Австралийската схема е проста
14:06 29.09.2025
25 Точно за това вече писах
НЕ сте държавата, тогава ще станете "граждани". Вие сте жертва на "държавата" ! А какво е държавата и какво са границите и е въпрос който определено на 99% от "матриала" не ви е ясно какво са за съжаление ...
14:15 29.09.2025
26 редица правителства
14:17 29.09.2025
27 Хора сериозни анализатори
14:23 29.09.2025
28 "редица правителства"
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел.
14:27 29.09.2025
29 "редица правителства"
14:30 29.09.2025
30 Някой няма ли да каже най на края
14:36 29.09.2025
31 Атлантиците са
14:38 29.09.2025