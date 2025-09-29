Разследват 155 хакерски атаки и измами, свързани с въвеждането на еврото

Общо 155 досъдебни производства за хакерски атаки и измами в интернет във връзка с въвеждане на еврото са образувани от началото на годината. Това обяви в Кърджали по време на среща от националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас вътрешният министър Даниле Митов, цитиран от БТА.

„Очевидно има криминални групи и елементи, които се възползват от ситуацията, но в същия момент институциите дават отпор, за момента успешно“, коментира Митов.

Вътрешният министър допълни, че въвеждането на общоевропейската валута е резултат от многогодишни национални усилия на редица правителства в България. И подчерта, че въвеждането на еврото ще даде възможност българската икономика да бъде разглеждана като много по-стабилна и много по-конкурентоспособна.

„Изобщо не е маловажно да си член на Шенген и на еврозоната. Това създава увереност и сигурност при инвеститори, които се оглеждат за възможни нови дестинации, където да инвестират своите усилия, възможности, да създават нови работни места“, каза още Митов.