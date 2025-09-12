Новини
Сарафов и Митов разпоредиха спецоперация сред учениците

12 Септември, 2025 12:19 900 13

  • борислав сарафов-
  • даниел митов-
  • наркотици

Целта на действията на прокуратурата и МВР е идентифициране и задържане на лица, разпространяващи наркотични вещества

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Прокуратурата на Република България и МВР провеждат специализирана операция на територията на цялата страна за противодействие на разпространението на наркотици около училища, търговски центрове, дискотеки и други места, посещавани от ученици и подрастващи, с оглед наближаването на първия учебен ден - 15 септември. Операцията е разпоредена със съвместна заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и министъра на вътрешните работи Даниел Митов за подобряване взаимодействието на правозащитните органи в противодействието на престъпността срещу младите хора.

Целта на действията на прокуратурата и МВР е идентифициране и задържане на лица, разпространяващи наркотични вещества и приоритетно приключване на наказателните производства.

Съвместната заповед предвижда редица мерки за защита на учениците и подрастващите в киберпространството. Сред тях - мониторинг на социални мрежи, сайтове, форуми и криптирани чат канали с цел установяване и неутрализиране на вредно съдържание, застрашаващо физическото и психично здраве на децата - употреба на забранени вещества, предизвикателства, свързани със самонараняване, изкачване на височини и др.

Предвижда се ръководителите на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП и на отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС съвместно да осъществяват мониторинг на онлайн пространството и да предприемат незабавни мерки при установена неправомерна продажба на наркотични и психотропни вещества, „вейпове“, електронни цигари, диазотен оксид (райски газ) и др.

Онлайн мониторингът ще обхване киберпространства, в които се публикуват материали за опасни пътни нарушения (дрифт, висока скорост и др.). Ще бъдат анализирани и сигналите, подадени чрез националната телефонна линия за деца и чрез центъра за безопасен интернет с цел противодействие на киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация на деца.

Ще бъдат подготвени материали с превантивна насоченост за това как децата да пазят личните си данни и пароли и как да общуват безопасно онлайн.

Съгласно заповедта предвидените мерки ще се прилагат дългосрочно при тясно взаимодействие между структурите на прокуратурата и МВР в цялата страна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    5 1 Отговор
    Бандитите да си бачкат на спокойствие, учениците са по важни!

    12:22 12.09.2025

  • 2 очевидец

    2 1 Отговор
    На 9/11 група от 12 неграмотни камилари,командвани от човек, облечен в бял чаршаф,криещ се в пещери в Афганистан и комуникиращ с околния свят чрез вестоносци,влязоха на територията на САЩ.Проведоха обучение за пилоти,после абсолютно координирано завзеха 4 самолета и ги взривиха.

    12:22 12.09.2025

  • 3 един БЪЛГАРИН

    13 1 Отговор
    Какво става в държавата ни?! Депутатът Дилов-син призовава полицията да "бие здраво" хора, които "я плюят". А МВР министърът харесва публикацията!

    Това не е просто цинична шега. Това е призив за насилие и авторитаризъм. Това е подигравка със свободата на словото и правото на протест.

    Министър, който аплодира такива безумия, е съучастник.
    Свободата не се защитава с юмруци, а с права, закони и отговорност.

    Доверието на обществото в МВР е катастрофално ниско, а по случая в Русе МВР лъга, маза с различни версии, оплете се в собствените си нелепи опити да прикрие случилото се. Има само един изход - оставка на министъра

    12:23 12.09.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    7 1 Отговор
    Чета из нета, че обикновено милиционерите, които трябва сега да провеждат акция често самите те са свързани с разпространителите на дрога или разпространяват дрога.....та ще проверяват самите себе си ли??!!

    Коментиран от #8

    12:26 12.09.2025

  • 5 Механик

    2 1 Отговор
    А на бас, че ако тестват всички ученици от 6-ти клас нагоре, то поне 3/4 ще дадат положителни проби!

    Коментиран от #13

    12:28 12.09.2025

  • 6 Жирафотура

    5 0 Отговор
    А малките дилърчета из детските градини, кога?

    12:29 12.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Децата от сутрин до вечер не пускат вейповете и не знаят къде се намират.

    12:32 12.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Разчистват конкуренцията на Бойко и Шиши.

    12:34 12.09.2025

  • 9 прокопи

    4 0 Отговор
    Полицайте да не забравят да си сложат табелки - Не ме бий! Полицай съм!, когато влизат в основните училища.

    12:39 12.09.2025

  • 10 Чочо

    1 1 Отговор
    Даааа....все едно да бръкнеш на Таки в паницата.
    Ще изловят кокошкарите и......други ще ги заместят.
    Всяко чудо за 3 дни.
    Първо: ,минават границата както си искат. Второ : хората знаят дилърите,а полицията не (сарказъм)!

    12:43 12.09.2025

  • 11 Ахах

    2 1 Отговор
    Да питат тоя от Русе, той знае нещо по темата 100%

    12:46 12.09.2025

  • 12 Жоро

    0 0 Отговор
    Абе като искат да си имат репресивен апарат лицето на "полиция" поне да поемат сами разходите! От златното чекмедже на боко, милиардите на шиши, хотеличетата на премиера. Защото е хипер мега нагло да им плащат изключително от джоба на същите тези данъкоплатци, срещу които след това пращат/използват репресивният си апарат да ги бие и насилва. Цялата схема/система е страшно сбъркана.

    13:04 12.09.2025

  • 13 Айде на бас

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Че ако тестват всички полицаи до ;5 год възраст 95% ще са положителни.

    13:08 12.09.2025