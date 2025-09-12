Сарафов и Митов разпоредиха спецоперация сред учениците

Прокуратурата на Република България и МВР провеждат специализирана операция на територията на цялата страна за противодействие на разпространението на наркотици около училища, търговски центрове, дискотеки и други места, посещавани от ученици и подрастващи, с оглед наближаването на първия учебен ден - 15 септември. Операцията е разпоредена със съвместна заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и министъра на вътрешните работи Даниел Митов за подобряване взаимодействието на правозащитните органи в противодействието на престъпността срещу младите хора.
Целта на действията на прокуратурата и МВР е идентифициране и задържане на лица, разпространяващи наркотични вещества и приоритетно приключване на наказателните производства.
Съвместната заповед предвижда редица мерки за защита на учениците и подрастващите в киберпространството. Сред тях - мониторинг на социални мрежи, сайтове, форуми и криптирани чат канали с цел установяване и неутрализиране на вредно съдържание, застрашаващо физическото и психично здраве на децата - употреба на забранени вещества, предизвикателства, свързани със самонараняване, изкачване на височини и др.
Предвижда се ръководителите на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП и на отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС съвместно да осъществяват мониторинг на онлайн пространството и да предприемат незабавни мерки при установена неправомерна продажба на наркотични и психотропни вещества, „вейпове“, електронни цигари, диазотен оксид (райски газ) и др.
Онлайн мониторингът ще обхване киберпространства, в които се публикуват материали за опасни пътни нарушения (дрифт, висока скорост и др.). Ще бъдат анализирани и сигналите, подадени чрез националната телефонна линия за деца и чрез центъра за безопасен интернет с цел противодействие на киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация на деца.
Ще бъдат подготвени материали с превантивна насоченост за това как децата да пазят личните си данни и пароли и как да общуват безопасно онлайн.
Съгласно заповедта предвидените мерки ще се прилагат дългосрочно при тясно взаимодействие между структурите на прокуратурата и МВР в цялата страна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъъъъ
12:22 12.09.2025
2 очевидец
12:22 12.09.2025
3 един БЪЛГАРИН
Това не е просто цинична шега. Това е призив за насилие и авторитаризъм. Това е подигравка със свободата на словото и правото на протест.
Министър, който аплодира такива безумия, е съучастник.
Свободата не се защитава с юмруци, а с права, закони и отговорност.
Доверието на обществото в МВР е катастрофално ниско, а по случая в Русе МВР лъга, маза с различни версии, оплете се в собствените си нелепи опити да прикрие случилото се. Има само един изход - оставка на министъра
12:23 12.09.2025
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #8
12:26 12.09.2025
5 Механик
Коментиран от #13
12:28 12.09.2025
6 Жирафотура
12:29 12.09.2025
7 Последния Софиянец
12:32 12.09.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #4 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Разчистват конкуренцията на Бойко и Шиши.
12:34 12.09.2025
9 прокопи
12:39 12.09.2025
10 Чочо
Ще изловят кокошкарите и......други ще ги заместят.
Всяко чудо за 3 дни.
Първо: ,минават границата както си искат. Второ : хората знаят дилърите,а полицията не (сарказъм)!
12:43 12.09.2025
11 Ахах
12:46 12.09.2025
12 Жоро
13:04 12.09.2025
13 Айде на бас
До коментар #5 от "Механик":Че ако тестват всички полицаи до ;5 год възраст 95% ще са положителни.
13:08 12.09.2025