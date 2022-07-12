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Шофьор с 5,11 промила на Околовръстното в София

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Шофьор с 5,11 промила на Околовръстното в София

  • шофьор-
  • околовръстно

Мъжът е арестуван

Шофьор с 5,11 промила на Околовръстното в София - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шофьор е хванат с 5,11 промила алкохол. Това е станало на Околовръстното шосе в София.

Мъжът е задържан.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко смоко

    7 0 Отговор
    Е тоа требва да е умрел бе, тия дрегери верни ли са

    Коментиран от #5

    22:20 12.07.2022

  • 2 Иво

    2 0 Отговор
    Браво жива джунгла.
    Няма оправия още 30 години

    22:20 12.07.2022

  • 3 И като е

    0 0 Отговор
    задържан какво от това,за колко време,вероятно до 48часа,а ако е до 48денонощия,плюс много солидна глоба?Коя превенция ще е по-добра?Да,ама не!

    22:22 12.07.2022

  • 4 123456

    0 0 Отговор
    Няма да се давате - някакъв Семерджиев да ви засенчи че карал друсан с 200 .... Нафлянкай се и уцели бетонен стълб - спаси живот!

    22:24 12.07.2022

  • 5 Геле джибрето

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коко смоко":

    Как ще е умрел, бе? Човекът е свестен, отишъл е да си купи нещо за почерпаване. Що го плюете човеко?

    22:25 12.07.2022