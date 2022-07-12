Шофьор с 5,11 промила на Околовръстното в София

Гигантски флагове бяха окачени на един от мостовете в Истанбул по повод шестата годишнина от неуспешния пуч

Гигантски флагове бяха окачени на един от мостовете в Истанбул по повод шестата годишнина от неуспешния пуч, предаде държавната телевизия ТРТ-Хабер. ...