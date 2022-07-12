Шофьор с 5,11 промила на Околовръстното в София

Шофьор е хванат с 5,11 промила алкохол. Това е станало на Околовръстното шосе в София.
Мъжът е задържан.
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12 Юли, 2022 22:16 3335
Шофьор е хванат с 5,11 промила алкохол. Това е станало на Околовръстното шосе в София.
Мъжът е задържан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коко смоко
Коментиран от #5
22:20 12.07.2022
2 Иво
Няма оправия още 30 години
22:20 12.07.2022
3 И като е
22:22 12.07.2022
4 123456
22:24 12.07.2022
5 Геле джибрето
До коментар #1 от "Коко смоко":Как ще е умрел, бе? Човекът е свестен, отишъл е да си купи нещо за почерпаване. Що го плюете човеко?
22:25 12.07.2022