В Ловешко млад мъж е бил убит при сбиване между роми

Под ръководството на Окръжната прокуратура в Ловеч се води разследване за убийство на млад мъж при сбиване между роми в ловешко село.
На 9 ноември около 02:40 часа в Районното управление на МВР в Ловеч е получен сигнал за скандал и последвал бой между група лица в село Баховица.
Пострадали са двама мъже - 30-годишен, с опасност за живота, и 26-годишен, който е със средна телесна повреда. Мъжете са откарани за лечение в болница.
На 10 ноември е получена информация от болничното заведение, че пострадалият 30-годишен мъж е починал.
По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за възникване на скандала, както и лицата, участвали в сбиването.
Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
18:49 11.11.2024
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дедо Мраз
Коментиран от #12, #17
18:52 11.11.2024
5 Мдаааа...
18:56 11.11.2024
6 Да,да
Свободата Санчо е на върха на ножа!
19:02 11.11.2024
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Те са много
19:11 11.11.2024
10 Нищо ново
19:26 11.11.2024
11 Пак тоя..
19:27 11.11.2024
12 Защото
До коментар #4 от "Дедо Мраз":Модерния Г.й свят щеше да го линчува за престъпления срещу човечеството. Ако не го бяха спряли на навремето по нареждане на бай Тошо сега още щеше да им държи влага.
Коментиран от #19
19:30 11.11.2024
13 Ивелин Михайлов
19:30 11.11.2024
14 Исторически парк
19:31 11.11.2024
15 явно
19:32 11.11.2024
16 БОГА
19:34 11.11.2024
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
Коментиран от #23
19:38 11.11.2024
19 Дедо Мраз
До коментар #12 от "Защото":В интерес на истината, никой не е посмял да го спре, просто не са му предали виновниците, иначе влага им е държало от 1978 чак до 1992
19:38 11.11.2024
20 Моята молитва
/Сайта, много триете, бе, не ви ли е срам??
19:40 11.11.2024
21 Млад мъж на 30
Коментиран от #26
19:41 11.11.2024
22 Попа
19:44 11.11.2024
23 Хохо Бохо
До коментар #18 от "Анонимен":Защото сме хора...
19:47 11.11.2024
24 Само питам
19:47 11.11.2024
25 Ром Антика
19:56 11.11.2024
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Петър
20:04 11.11.2024
28 БАРС
20:08 11.11.2024
29 БАРС
Коментиран от #31
20:14 11.11.2024
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 БАРС
До коментар #29 от "БАРС":А СЕГА КАКВО СТАНА С ТАЯ ДЕМОКРАЦИЯ ТЕ СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ ЗАДА МОЖЕ ДА ГЛАСУВАТ ЗА НЯКОКО ОСОБЕННО ОТ ДПС.АКО НИЕ ГИ ПОДГОНЕМ ВЕДНАГА ЕВРОПА РЕВЕ В БЬЛГАРИЯ ИМА ДИСКРИМИНАЦИЯ.В ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ СЬЩО ГИ ИМА И ТО НЕ МАЛКО НО НИКОЙ ОТ ТЯХ НЕ СЕДИ И ДА ТЬРСИ ДА КРАДЕ ЖЕЛЕЗА ИЛИ ОТ СЕЛАТА ОТ БАБИЧКИТЕ НАПРОТИВ ВСИЧКИ РАБОТЯТ ПО ФАБРИКИ ПО СТРОЕЖИ ПО ПОЛЕТО ДАЮЕТО НАМЕРЯТ.ИМАХ ЕДИН ПОЗНАТ СЛОВАШКИ РОМ МИЛИОНЕР ИМАШЕ СТРОИТЕЛНА ФИРМА ПОВЕЧЕ ОТ 100 ЧОВЕКА МУ РАБОТЕХА 90 % ОТ РАБОТНИЦИТЕ МУ БЯХА РОМИ.ИМАШЕ БАГЕРЕ КАМИОНИ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА СТРОЕЖА ПОПИТАХ РАБОТНИЦИТЕ МУ ПЛАЩА ЛИ ИМ РЕДОВНО ДА КАЗА НЯМА ПРОБЛЕМ КАЗАХА РАБОТЕХМЕ ЗАЕДНО НА СТРОЕЖА А ТЕ СПЯХА НА ХОТЕЛ НЕЩО КАТО КОМАНДИРОВАНИ И ВСИЧКО ТОВА ИМ СЕ ПОАЩАШЕ .ЗНАЧЕ В ТИЯ СТРАНИ СА ИНТЕГРИРАНИ А У НАС САМО СЕ ОТПУСКАТ ПАРИ ЗА ТЯХ А КЬДЕ СА ОТИШЛИ ПАРИТЕ НЕ СЕ ЗНАЕ.КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ ЗАЕМЕМ С ТЯХ ИЛИ ДА УЧАТ И ДА РАБОТЯТ ИЛИ ЕДИН ШУТ И В ИНДИЯ В ТЯХНАТА ИСТИНСКА РОДИНА.
Коментиран от #32
20:53 11.11.2024
32 Ми иди в словакия
До коментар #31 от "БАРС":Там ще се чувстваш интегриран
22:52 11.11.2024
33 Бъдещето е на тези които се размножават
23:12 11.11.2024