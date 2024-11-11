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В Ловешко млад мъж е бил убит при сбиване между роми

11 Ноември, 2024 18:47 2 133 33

В Ловешко млад мъж е бил убит при сбиване между роми

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  • роми-
  • убит

Разследването продължава

В Ловешко млад мъж е бил убит при сбиване между роми - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Под ръководството на Окръжната прокуратура в Ловеч се води разследване за убийство на млад мъж при сбиване между роми в ловешко село.

На 9 ноември около 02:40 часа в Районното управление на МВР в Ловеч е получен сигнал за скандал и последвал бой между група лица в село Баховица.

Пострадали са двама мъже - 30-годишен, с опасност за живота, и 26-годишен, който е със средна телесна повреда. Мъжете са откарани за лечение в болница.

На 10 ноември е получена информация от болничното заведение, че пострадалият 30-годишен мъж е починал.

По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за възникване на скандала, както и лицата, участвали в сбиването.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    44 2 Отговор
    Това е първата добра новина за деня.!!

    18:49 11.11.2024

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дедо Мраз

    34 1 Отговор
    Ех, защо на днешно време си нямаме някой като ген. Стою Неделчев-Чочоолу

    Коментиран от #12, #17

    18:52 11.11.2024

  • 5 Мдаааа...

    23 0 Отговор
    Много ефроантлантическо .Сиганите избиват бугарите!

    18:56 11.11.2024

  • 6 Да,да

    16 0 Отговор
    Борбата е на живот и смърт!
    Свободата Санчо е на върха на ножа!

    19:02 11.11.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Те са много

    17 1 Отговор
    няма проблем. Българите са малко, това е проблем.

    19:11 11.11.2024

  • 10 Нищо ново

    17 0 Отговор
    Си га н ск а работа. Ако бяхме нормална държава тия щяха да минат през к о ми на...!

    19:26 11.11.2024

  • 11 Пак тоя..

    4 0 Отговор
    Малко, ама умни..кюмюра проЗд.. слаб и страхлив..

    19:27 11.11.2024

  • 12 Защото

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо Мраз":

    Модерния Г.й свят щеше да го линчува за престъпления срещу човечеството. Ако не го бяха спряли на навремето по нареждане на бай Тошо сега още щеше да им държи влага.

    Коментиран от #19

    19:30 11.11.2024

  • 13 Ивелин Михайлов

    18 2 Отговор
    Преди убиваха българи, сега българи вече няма и се избиват помежду си

    19:30 11.11.2024

  • 14 Исторически парк

    10 3 Отговор
    Тия са от новото евроатлантическо мнозинство хехе

    19:31 11.11.2024

  • 15 явно

    12 0 Отговор
    фюлера е бил прав

    19:32 11.11.2024

  • 16 БОГА

    13 0 Отговор
    Бравооо , оставете ги да се самоизколят

    19:34 11.11.2024

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    14 0 Отговор
    Защо на хора които не плащат здравни осигуровки им се оказва помощ в болнични заведения?

    Коментиран от #23

    19:38 11.11.2024

  • 19 Дедо Мраз

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Защото":

    В интерес на истината, никой не е посмял да го спре, просто не са му предали виновниците, иначе влага им е държало от 1978 чак до 1992

    19:38 11.11.2024

  • 20 Моята молитва

    4 1 Отговор
    Дай, Боже, всичките роднини на заклания да го последват.Амин!
    /Сайта, много триете, бе, не ви ли е срам??

    19:40 11.11.2024

  • 21 Млад мъж на 30

    13 0 Отговор
    Ама вече с внуци

    Коментиран от #26

    19:41 11.11.2024

  • 22 Попа

    5 0 Отговор
    Ромите са като гладиатори.

    19:44 11.11.2024

  • 23 Хохо Бохо

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Защото сме хора...

    19:47 11.11.2024

  • 24 Само питам

    3 2 Отговор
    А КозяМиндирлякаМария кога?

    19:47 11.11.2024

  • 25 Ром Антика

    5 1 Отговор
    На това в джунглата сред приматите му се казва "естествен подбор" , по-силното или агресивно говедо оцелява !

    19:56 11.11.2024

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Петър

    12 0 Отговор
    Кой му плаща престоя в болницита? Баба Пена, която си брои стотинките за лекарства, и ние всички работещи с данъците, защото и двамата гарантирано не са здравно осигурени.

    20:04 11.11.2024

  • 28 БАРС

    6 0 Отговор
    ПРИЯТНА ВЕЧЕР НА ВСИЧКИ!НАИСТИНА ЩЕ ОДАРЯ 100 ГР. ИМА ПОВОД ЗА ТОВА.

    20:08 11.11.2024

  • 29 БАРС

    5 0 Отговор
    ОТ МОЯ ГРАД ИМАШЕ ЕДИН БАЙ СТОЯН ОЩЕ ПРЕЗ СОЦА,ТОЙ ТАКА ГИ МЛАТЕШЕ ,ЧЕ КЬДЕТО ГО ВИДЕХА ВЬПРОСНИТЕ МУ ОТДАВАХА ЧЕСТ,КОЛКОТО И НЕВЕРОЯТНО ДА ВИ ЗВУЧИ НО ТОВА Е ИСТИНА ДАЖЕ КАТО ВОЕЗЕШЕ В КРЬЧМА ИЛИ МАГАЗИН ИМАШЕ КОЛЕЛО И НА КОЛЕЛОТО МУ ОТДАВАХА ЧЕСТ ИНАЧЕ АКО ГИ ВИДИ ЧЕ НЕ СА ОТДАЛИ ЛУМБАДА ИМА .БЕЗ МАЙТАП ТОЙ БЕШЕ ВИЗИЧЕСКИ МНОГО ЗДРАВ И ВИСОК ЧОВЕК .

    Коментиран от #31

    20:14 11.11.2024

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 БАРС

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "БАРС":

    А СЕГА КАКВО СТАНА С ТАЯ ДЕМОКРАЦИЯ ТЕ СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ ЗАДА МОЖЕ ДА ГЛАСУВАТ ЗА НЯКОКО ОСОБЕННО ОТ ДПС.АКО НИЕ ГИ ПОДГОНЕМ ВЕДНАГА ЕВРОПА РЕВЕ В БЬЛГАРИЯ ИМА ДИСКРИМИНАЦИЯ.В ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ СЬЩО ГИ ИМА И ТО НЕ МАЛКО НО НИКОЙ ОТ ТЯХ НЕ СЕДИ И ДА ТЬРСИ ДА КРАДЕ ЖЕЛЕЗА ИЛИ ОТ СЕЛАТА ОТ БАБИЧКИТЕ НАПРОТИВ ВСИЧКИ РАБОТЯТ ПО ФАБРИКИ ПО СТРОЕЖИ ПО ПОЛЕТО ДАЮЕТО НАМЕРЯТ.ИМАХ ЕДИН ПОЗНАТ СЛОВАШКИ РОМ МИЛИОНЕР ИМАШЕ СТРОИТЕЛНА ФИРМА ПОВЕЧЕ ОТ 100 ЧОВЕКА МУ РАБОТЕХА 90 % ОТ РАБОТНИЦИТЕ МУ БЯХА РОМИ.ИМАШЕ БАГЕРЕ КАМИОНИ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА СТРОЕЖА ПОПИТАХ РАБОТНИЦИТЕ МУ ПЛАЩА ЛИ ИМ РЕДОВНО ДА КАЗА НЯМА ПРОБЛЕМ КАЗАХА РАБОТЕХМЕ ЗАЕДНО НА СТРОЕЖА А ТЕ СПЯХА НА ХОТЕЛ НЕЩО КАТО КОМАНДИРОВАНИ И ВСИЧКО ТОВА ИМ СЕ ПОАЩАШЕ .ЗНАЧЕ В ТИЯ СТРАНИ СА ИНТЕГРИРАНИ А У НАС САМО СЕ ОТПУСКАТ ПАРИ ЗА ТЯХ А КЬДЕ СА ОТИШЛИ ПАРИТЕ НЕ СЕ ЗНАЕ.КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ ЗАЕМЕМ С ТЯХ ИЛИ ДА УЧАТ И ДА РАБОТЯТ ИЛИ ЕДИН ШУТ И В ИНДИЯ В ТЯХНАТА ИСТИНСКА РОДИНА.

    Коментиран от #32

    20:53 11.11.2024

  • 32 Ми иди в словакия

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "БАРС":

    Там ще се чувстваш интегриран

    22:52 11.11.2024

  • 33 Бъдещето е на тези които се размножават

    0 0 Отговор
    А в Ганьовата патрЕотична евразийска реалност, и на тези които гласуват

    23:12 11.11.2024