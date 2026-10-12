Новини
Крими »
33-годишен мъж почина след масово сбиване на празник в русенско село

33-годишен мъж почина след масово сбиване на празник в русенско село

12 Октомври, 2026 12:40 552 6

  • починал-
  • сбиване-
  • тетово

Извършен е оглед на местопроизшествието, а разследващите са разпитали свидетели. Двама мъже са задържани по Закона за МВР

33-годишен мъж почина след масово сбиване на празник в русенско село - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 33 години е починал след сбиване в центъра на русенското село Тетово. По случая са задържани двама души, а разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Русе.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 01:20 часа на 11 октомври. По това време в селото се е провеждал празник. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

При пристигането си служителите установили, че един от участниците в сбиването – 33-годишен местен жител, е починал. По данни на свидетели по-рано е възникнал конфликт с участието на множество лица.

Извършен е оглед на местопроизшествието, а разследващите са разпитали свидетели. Двама мъже са задържани по Закона за МВР.

Образувано е досъдебно производство по чл. 124, ал. 2 от Наказателния кодекс. Работата по установяване на всички обстоятелства около смъртта продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    4 0 Отговор
    РОМИ?

    12:41 12.10.2026

  • 2 Още един ли бе

    2 0 Отговор
    Ще вземат да свършат😢

    12:44 12.10.2026

  • 3 Минус един

    2 1 Отговор
    Аспарухов българин

    12:51 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 14/88

    1 0 Отговор
    претоплени помии от вчера

    Мъж почина след масово сбиване на празник в Русенско
    11 Октомври, 2026 12:26

    12:55 12.10.2026

  • 6 Българин

    1 0 Отговор
    Едно време, след празнуване на рожден ден в импровизирана дискотека, 4-ма се озоваха в ТВУ! При това без да има нито един убит!

    13:00 12.10.2026