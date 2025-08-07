Камериерки откраднаха 1100 лв. от хотелска стая в Равда

1100 лева, собственост на 75-годишен мъж от Трън, са били задигнати от хотелската му стая в Равда от две камериерки, съобщиха от полицията.
Извършителките, две жени от Карнобат на 18 и 21 години, са задържани от служители от РУ – Несебър.
По случая се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Да си бяха правили саксофони и нямаше да ги арестуват !
08:58 07.08.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
09:01 07.08.2025
3 Ми да, те така
09:05 07.08.2025
4 ТОП СЕРСЕМ
09:15 07.08.2025
5 Само
09:15 07.08.2025
6 Мими Кучева🐕
09:35 07.08.2025
7 Българките
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":се занимават с проституция, а циганките работят казваш?! 😄😄😄 И един мафиот...
09:36 07.08.2025
8 Хотелиерче диво и крадливо
09:41 07.08.2025
9 Раданч Татлъту
09:44 07.08.2025
10 Само
09:57 07.08.2025
11 има и измамници
Коментиран от #12
09:59 07.08.2025
12 СТАМАТ МАГАPЕТО
До коментар #11 от "има и измамници":ас вярвам само на изруда от град козлодуй дето ще каже лека нощ той повече от това не може да напише неграмотно е говедото циганско
10:32 07.08.2025