Камериерки откраднаха 1100 лв. от хотелска стая в Равда

1100 лева, собственост на 75-годишен мъж от Трън, са били задигнати от хотелската му стая в Равда от две камериерки, съобщиха от полицията.

Извършителките, две жени от Карнобат на 18 и 21 години, са задържани от служители от РУ – Несебър.

По случая се води разследване.