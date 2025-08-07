Новини
Крими »
Камериерки откраднаха 1100 лв. от хотелска стая в Равда

Камериерки откраднаха 1100 лв. от хотелска стая в Равда

7 Август, 2025 08:56 1 450 12

  • камериерки-
  • кражба-
  • равда

Извършителките, две жени от Карнобат на 18 и 21 години, са задържани от служители от РУ – Несебър

Камериерки откраднаха 1100 лв. от хотелска стая в Равда - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

1100 лева, собственост на 75-годишен мъж от Трън, са били задигнати от хотелската му стая в Равда от две камериерки, съобщиха от полицията.

Извършителките, две жени от Карнобат на 18 и 21 години, са задържани от служители от РУ – Несебър.

По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 0 Отговор
    От Карнобат обикновено означава - лилави !!!
    Да си бяха правили саксофони и нямаше да ги арестуват !

    08:58 07.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    20 1 Отговор
    Ромки. По хотелите камериерките са предимно ромки. На Слънчака са ромки, а в скъпите хотели украинки. На Равда тоже. На Боровец са ромки от Самоков. Българките не искат да работят. Занимават се с проституция.

    Коментиран от #7

    09:01 07.08.2025

  • 3 Ми да, те така

    10 0 Отговор
    правят камериерките...

    09:05 07.08.2025

  • 4 ТОП СЕРСЕМ

    18 1 Отговор
    Те не са ги отраднали , те само са ги взели за малко , колко да избършат праха и са забравили да ги върнат!

    09:15 07.08.2025

  • 5 Само

    18 1 Отговор
    мургавелки са камериерките ! Екстра сервиз !

    09:15 07.08.2025

  • 6 Мими Кучева🐕

    6 1 Отговор
    Не случайно Вангелия Гущерова е казала -"България ке стане духовния център на света"!Натам вървим. 💋🦍🦃🤗🤣👍

    09:35 07.08.2025

  • 7 Българките

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    се занимават с проституция, а циганките работят казваш?! 😄😄😄 И един мафиот...

    09:36 07.08.2025

  • 8 Хотелиерче диво и крадливо

    10 0 Отговор
    Хотелиерската мафия е свикнала да експлоатира хората. И се сърдят когато им искаш пари срещу труд. Обаче не се сърдят да си купуват лични придобивки с парите от грабежите - апартаменти, луксозни коли и имоти, яхти, даже цели сгради.

    09:41 07.08.2025

  • 9 Раданч Татлъту

    12 0 Отговор
    Гласоподавателки на ДПС-Ново начало.❤️💋❤️

    09:44 07.08.2025

  • 10 Само

    6 0 Отговор
    1100 щото не е имало повече, иначе ограничения няма.

    09:57 07.08.2025

  • 11 има и измамници

    5 0 Отговор
    А в Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    Коментиран от #12

    09:59 07.08.2025

  • 12 СТАМАТ МАГАPЕТО

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "има и измамници":

    ас вярвам само на изруда от град козлодуй дето ще каже лека нощ той повече от това не може да напише неграмотно е говедото циганско

    10:32 07.08.2025