Рецидивист обра каравани на къмпинг “Градина”

Рецидивист обра каравани на къмпинг “Градина”

8 Август, 2025 18:42 893 12

Отнети са били два мобилни телефона, три лаптопа, маркови слънчеви очила, сребърен синджир с кръст, миксерен пулт и музикален усилвател

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арестуваха рецидивист след серия от кражби на къмпинг „Градина“ край Созопол.

На 24 юли т.г., около 06:30 ч. е постъпил сигнал от 63-годишен мъж от село Калековци, който съобщил, че през нощта е станал жертва на кражба. Неизвестно лице е проникнало в караваната му на къмпинг „Градина“, откъдето са откраднати два мобилни телефона и сумата от 400 лева.

Задържан е извършителят на престъплението, който е 30-годишен криминално проявен мъж от котленското село Градец. Мъжът е направил пълни самопризнания.

В хода на разследването е изяснено, че същият мъж стои и зад още четири подобни кражби, извършени на територията на къмпинга. Отнети са били два мобилни телефона, три лаптопа, маркови слънчеви очила, сребърен синджир с кръст, миксерен пулт и музикален усилвател, предаде БНТ.

Всички откраднати вещи са открити и иззети от полицията. На 30-годишния мъж е повдигнато обвинение, като спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАИНТЕРЕСОВАН

    0 1 Отговор
    Дали е пуснал обирите в тикток.

    18:46 08.08.2025

  • 2 Иван

    3 1 Отговор
    Добре познат на полицията приятел обрал или откраднал нещо на незнам си кой голямата новина

    18:46 08.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    В сряда Румен Радев беше на плаж Тополите в къмпинг Градина.

    18:48 08.08.2025

  • 6 Така е

    3 0 Отговор
    в клуба на богатите !

    18:49 08.08.2025

  • 7 Хорейшио

    4 3 Отговор
    Не мога да ги разбера тия т. нар. къмпингуващи. Това не са хора без пари, а искат да живеят в тия ламарини, без тоалетна и вода, без ток, а често и без климатик в жегите. И наричат това почивка? Да живееш като преди 100г явно им е мечтата. Но и държавата е виновна, че им позволява да засипят районите с отпадъци, да превърнат близките храсти в тоалетна и пр.. Желая им по- често да ги обират

    Коментиран от #8, #12

    18:59 08.08.2025

  • 8 РАЗБИРАЩ

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хорейшио":

    Това е защото тези с парите са най-стиснати

    19:05 08.08.2025

  • 9 Павел пенев

    1 0 Отговор
    Най крадливите цигани са тези от с. Градец.

    Коментиран от #11

    19:37 08.08.2025

  • 10 Татко Петко

    1 0 Отговор
    Обраха ме

    19:45 08.08.2025

  • 11 Сиганин

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Павел пенев":

    Най крадливи са тия от народното събрание

    19:46 08.08.2025

  • 12 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хорейшио":

    Генетично им е заложено, а това че имат пари няма нищо общо, нелепост😅

    19:47 08.08.2025