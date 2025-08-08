Рецидивист обра каравани на къмпинг “Градина”

Арестуваха рецидивист след серия от кражби на къмпинг „Градина“ край Созопол.
На 24 юли т.г., около 06:30 ч. е постъпил сигнал от 63-годишен мъж от село Калековци, който съобщил, че през нощта е станал жертва на кражба. Неизвестно лице е проникнало в караваната му на къмпинг „Градина“, откъдето са откраднати два мобилни телефона и сумата от 400 лева.
Задържан е извършителят на престъплението, който е 30-годишен криминално проявен мъж от котленското село Градец. Мъжът е направил пълни самопризнания.
В хода на разследването е изяснено, че същият мъж стои и зад още четири подобни кражби, извършени на територията на къмпинга. Отнети са били два мобилни телефона, три лаптопа, маркови слънчеви очила, сребърен синджир с кръст, миксерен пулт и музикален усилвател, предаде БНТ.
Всички откраднати вещи са открити и иззети от полицията. На 30-годишния мъж е повдигнато обвинение, като спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗАИНТЕРЕСОВАН
18:46 08.08.2025
2 Иван
18:46 08.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
18:48 08.08.2025
6 Така е
18:49 08.08.2025
7 Хорейшио
Коментиран от #8, #12
18:59 08.08.2025
8 РАЗБИРАЩ
До коментар #7 от "Хорейшио":Това е защото тези с парите са най-стиснати
19:05 08.08.2025
9 Павел пенев
Коментиран от #11
19:37 08.08.2025
10 Татко Петко
19:45 08.08.2025
11 Сиганин
До коментар #9 от "Павел пенев":Най крадливи са тия от народното събрание
19:46 08.08.2025
12 Хаха
До коментар #7 от "Хорейшио":Генетично им е заложено, а това че имат пари няма нищо общо, нелепост😅
19:47 08.08.2025