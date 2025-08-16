Задържаха над 245 кг марихуана на ГКПП „Капъкуле“, арестувани са двама шофьори

Турските митнически власти са задържали общо 245,9 кг марихуана при две отделни проверки на ГКПП „Капъкуле“ на границата с България, съобщава „Хаберлер“, цитиран от бТВ.

При първия случай проверили камион с мебели, известно сред митничарите като „дяволско ремарке“. След сканиране и реакция на специално обучено куче били открити 80,6 кг марихуана, скрити в кухини на маса и в краката ѝ. Шофьорът е задържан в Одрин.

Втората пратка – 165,9 кг марихуана в 64 пакета – е намерена в тир.

Шофьорът му е привлякъл внимание със съмнително поведение и при проверка опитал да избяга, но е бил заловен. Наркотикът е открит отново с помощта на куче.

Двамата водачи са задържани по подозрение в наркотрафик с решение на съда в Одрин.

Разследването продължава под ръководството на местната дирекция по сигурността.