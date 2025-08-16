Новини
Задържаха над 245 кг марихуана на ГКПП „Капъкуле“, арестувани са двама шофьори

Задържаха над 245 кг марихуана на ГКПП „Капъкуле", арестувани са двама шофьори

16 Август, 2025 16:00 340 2

В операциите митничарите включили и специално обучено куче

Задържаха над 245 кг марихуана на ГКПП „Капъкуле“, арестувани са двама шофьори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Турските митнически власти са задържали общо 245,9 кг марихуана при две отделни проверки на ГКПП „Капъкуле“ на границата с България, съобщава „Хаберлер“, цитиран от бТВ.

При първия случай проверили камион с мебели, известно сред митничарите като „дяволско ремарке“. След сканиране и реакция на специално обучено куче били открити 80,6 кг марихуана, скрити в кухини на маса и в краката ѝ. Шофьорът е задържан в Одрин.

Втората пратка – 165,9 кг марихуана в 64 пакета – е намерена в тир.

Шофьорът му е привлякъл внимание със съмнително поведение и при проверка опитал да избяга, но е бил заловен. Наркотикът е открит отново с помощта на куче.

Двамата водачи са задържани по подозрение в наркотрафик с решение на съда в Одрин.

Разследването продължава под ръководството на местната дирекция по сигурността.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ко ща правим сига

    0 0 Отговор
    Да давайте ликарството обратно.

    16:07 16.08.2025

  • 2 мърсула

    1 0 Отговор
    разграден двор сте бегек0чината

    16:14 16.08.2025