В автомобила на врязалия се в автобус Виктор е открит райски газ, той поиска "помилване"

В автомобила на 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, е имало райски газ. Това беше потвърдено днес от прокуратурата, съобщи бТВ.

Младият мъж е бил под влиянието на райски газа - по думи на братовчед му.

Държавното обвинение иска най-тежката марка за неотклонение - задържане под стража.

Служебната защита на Виктор Илиев посочи продължаващото лечение като мотив за домашен арест.

Пред съда Виктор Илиев поиска “помилване”.

Той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи. На кадрите се виждат наранявания по лицето му.

До момента не е установено с каква скорост се е движил врязалият се автомобил.

Колата е лизингова, а договорът е сключен между лизингодателя и роднина на извършителя на деянието.