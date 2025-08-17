Новини
Крими »
В автомобила на врязалия се в автобус Виктор е открит райски газ, той поиска "помилване"

В автомобила на врязалия се в автобус Виктор е открит райски газ, той поиска "помилване"

17 Август, 2025 18:30 533 10

  • виктор илиев-
  • катастрофа-
  • автобус

Служебната защита на Виктор Илиев посочи продължаващото лечение като мотив за домашен арест

В автомобила на врязалия се в автобус Виктор е открит райски газ, той поиска "помилване" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В автомобила на 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, е имало райски газ. Това беше потвърдено днес от прокуратурата, съобщи бТВ.

Младият мъж е бил под влиянието на райски газа - по думи на братовчед му.

Държавното обвинение иска най-тежката марка за неотклонение - задържане под стража.

Служебната защита на Виктор Илиев посочи продължаващото лечение като мотив за домашен арест.

Пред съда Виктор Илиев поиска “помилване”.

Той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи. На кадрите се виждат наранявания по лицето му.

До момента не е установено с каква скорост се е движил врязалият се автомобил.

Колата е лизингова, а договорът е сключен между лизингодателя и роднина на извършителя на деянието.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 те ми да да ама не

    9 0 Отговор
    Никаква милост!!!

    18:32 17.08.2025

  • 2 Аз бих го

    8 0 Отговор
    помилвал само ако умре... Посмъртно помилване така да се каже

    18:33 17.08.2025

  • 3 Сатана

    10 0 Отговор
    Този е нахален помилване . Къде да го помилват по главата ,че го боли .

    18:33 17.08.2025

  • 4 Да си мислил

    9 0 Отговор
    Преди да се изживяваш като Вин Дизел

    18:34 17.08.2025

  • 5 Тв критик

    7 0 Отговор
    Още малко ще поиска да го пуснат. И пак да направи поразия .

    18:34 17.08.2025

  • 6 1488

    6 0 Отговор
    помилване с ел стол

    18:35 17.08.2025

  • 7 Прегазиият

    7 0 Отговор
    седем човека в Слънчев бряг нищо не поиска - мама и тате в МВР , съдии и прокурори решиха , че престъплението му се класифицира като такова със средно телесни повреди и си е в къщи ! А жертвите му със счупени черепи , мозъчни хематоми , счупени ребра , крака и ходила.......

    18:38 17.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бою циганина

    0 0 Отговор
    цял живот ги милвам и храня с парите на българите

    18:42 17.08.2025

  • 10 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Спасението от тази сган е само и единствено см....

    18:43 17.08.2025