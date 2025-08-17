В автомобила на врязалия се в автобус Виктор е открит райски газ, той поиска "помилване"

В автомобила на 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, е имало райски газ. Това беше потвърдено днес от прокуратурата, съобщи бТВ.
Младият мъж е бил под влиянието на райски газа - по думи на братовчед му.
Държавното обвинение иска най-тежката марка за неотклонение - задържане под стража.
Служебната защита на Виктор Илиев посочи продължаващото лечение като мотив за домашен арест.
Пред съда Виктор Илиев поиска “помилване”.
Той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи. На кадрите се виждат наранявания по лицето му.
До момента не е установено с каква скорост се е движил врязалият се автомобил.
Колата е лизингова, а договорът е сключен между лизингодателя и роднина на извършителя на деянието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 те ми да да ама не
18:32 17.08.2025
2 Аз бих го
18:33 17.08.2025
3 Сатана
18:33 17.08.2025
4 Да си мислил
18:34 17.08.2025
5 Тв критик
18:34 17.08.2025
6 1488
18:35 17.08.2025
7 Прегазиият
18:38 17.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 бою циганина
18:42 17.08.2025
10 ШЕФА
18:43 17.08.2025