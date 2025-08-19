Новини
Крими »
Нови разкрития за убийството в Първомай

Нови разкрития за убийството в Първомай

19 Август, 2025 08:46 1 638 9

  • убийство-
  • първомай

Полицията и прокуратурата работят по различни версии, като основната е опит за обир

Нови разкрития за убийството в Първомай - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По неофициална информация задържаният за убийството в Първомай бил познат на семейството, съобщи NOVA. Той е заловен в 13 блок в „Студентски град” в София – общежитие на Техническия университет. До малките часове на нощта там имаше засилено полицейско присъствие. Входът на блока беше обграден от униформени, които допускаха само живеещите вътре.

Полицията и прокуратурата работят по различни версии, като основната е опит за обир. От иззетите видеозаписи в района обаче се вижда младеж с качулка. Това навело разследващите на мисълта, че мотивът за убийството може и да е друг. Заподозреният е младеж, имал отношения с дъщерята на семейството, която е студентка в Пловдив.

Припомняме, че 44-годишната съпруга на полицай беше открита мъртва от сина си в дома на семейството в ранните часове на вчерашния ден. Тя била намушкана с нож. По време на нападението мъжът на жертвата – Здравко, бил дежурен в Районното управление. Полицията отказва официална информация, но се смята, че Димитрина е открита с прободна рана в областта на шията.

Тя работела като домакин в детската градина в квартала. Всички нейни познати казаха, че била добра жена. „Уникално семейство бяха. Никога не съм имала лошо мнение за нея”, казва съседка.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И този

    8 0 Отговор
    не е циганин...май

    Коментиран от #2

    08:48 19.08.2025

  • 2 Даниел

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "И този":

    Едва ли,нали е студент,но за съжаление живеят много такива изроди сред нас!

    Коментиран от #4

    08:51 19.08.2025

  • 3 Бъг в Матрицата

    5 2 Отговор
    Трета версия за длъжността, на която е работила жертвата. Първо беше учителка, после счетоводителка, а сега домакин. Съобщаваше се и за различно време на престъплението. Първо беше преди 21ч., после стана преди полунощ.

    Коментиран от #5

    08:55 19.08.2025

  • 4 Пише,

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    че живее там, а не че е студент. Отдавна в този квартал не живеят студенти.

    Коментиран от #8

    08:59 19.08.2025

  • 5 Ти какво очакваш от ми сирки

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бъг в Матрицата":

    Те не знаят на каква възраст е детето дето падна от парашут в Несебър. Едни пишат на 8 други на 11. Пълен леш. Пропаднала държава, матряла е много зле след 35 годишно царстване на Ма фията.

    09:04 19.08.2025

  • 6 Дейвид

    2 1 Отговор
    Тук нещата силно понамирисват на "Да се отървем от жената". "Мъжлето" удобно е на работа с желязно алиби. В това време някой влиза и колва жената. Като се има предвид, че въпросният "съпруг" е полицай (знайно е, че родната полиция си е едно ОПГ) и има възможност за получаване на вътрешна информация и манипулиране на доказателства. Сега ще го отнесе някой балък. Да си припомним ситуацията със сестрите Белнейски.

    09:05 19.08.2025

  • 7 Механик

    0 0 Отговор
    И какви са новите разкрития?

    09:08 19.08.2025

  • 8 Последния Шоп

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пише,":

    В Студентски град не били живеели студенти...Че и отдавна ..Ти май си слънчасал !!

    09:08 19.08.2025

  • 9 вчера беше нинджа крадец

    0 0 Отговор
    изненадала го докато бърника в шкафа . и той с 1 удър в гърлото я избива . професионален килър . днес е злобно момче с хитър план . маскира се и влиза без да го усетят . а ако бащата беше у дома . ако беше затворена вратата . щеше да си ходи . да го осъдят . жертвата не се е мъчила . действала е с план срещу влюбените . разделила ги е . според полисманите затова я е ударил . тренирал е мушкащи удъри . гледал е в мрежата планове и подобни нападения . хората си се карат . сега щерката и бащата ще го съдят . 8 години . момата толкова му дадоха . все пак не я е отвлякъл и копал в градината .

    09:12 19.08.2025