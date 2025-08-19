Новини
Продължават опитите за измама от името на НЗОК

19 Август, 2025 10:06 449 2

Граждани сигнализират за получаване на фалшиви електронни писма от името на институцията

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължават сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от институцията.

Често фалшивите съобщения изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до атака над неговото устройство.

От Здравната каса посочиха, че случаите на подобни сигнали от гражданите зачестяват. От институцията заявиха, че няма практика да се изпращат по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга лична информация. Такива писма най-често представляват спам съобщения, понякога пренасящи зловреден софтуер.

От Здравната каса апелират при получаване на подобни съмнителни писма, гражданите да подават сигнал до НЗОК и да уведомяват компетентните органи, отговорни за разследване на киберпрестъпления.


  • 1 Здравна каца

    0 0 Отговор
    Продължават, от 25 години вече.

    10:13 19.08.2025

  • 2 123456

    0 0 Отговор
    Абе, като се замисля - май самата НЗОК е една голяма измама !

    10:24 19.08.2025