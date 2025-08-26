Новини
Крими »
Разследват незаконни гонки в София

Разследват незаконни гонки в София

26 Август, 2025 12:50 1 178 13

  • разследване-
  • гонки-
  • софия

Разследването е възложено на СДВР, като е указано приобщаване на относими документи, разпити на свидетели, изготвяне на експертиза и други процесуално-следствени действия

Разследват незаконни гонки в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство във връзка с репортажи относно нерегламентирани състезания между автомобили, съдържащи съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер.

На 25.08.2025 г. в СРП са докладвани материали от извършена проверка на служители в Отдел „Пътна полиция“ при СДВР. След анализ на материалите още същия ден с постановление на наблюдаващия прокурор е образувано наказателно производство за това, че на 08.08.2025 г. около 21,00 часа в гр. София, по ул. „Околовръстен път“ в пътна отсечка от с. Герман към ж.к. „Младост“, при управление на моторно превозно средство са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325, ал. 3 вр. ал. 1 от НК.

Разследването е възложено на СДВР, като е указано приобщаване на относими документи, разпити на свидетели, изготвяне на експертиза и други процесуално-следствени действия.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 полюция

    13 1 Отговор
    ся разбрахме, че ставали такива лоши работи

    13:04 26.08.2025

  • 3 бг тъпизми

    24 3 Отговор
    Пеевски открадна 4 милиарда от КТБ, те гонките гонят

    13:14 26.08.2025

  • 4 С колко

    9 1 Отговор
    десетки години назад ?

    13:21 26.08.2025

  • 5 Пловдив

    9 1 Отговор
    Ама и законни ли имало?!…

    13:22 26.08.2025

  • 6 Левски

    11 1 Отговор
    А има ли законни гонки? Смешници.

    Коментиран от #9

    13:23 26.08.2025

  • 7 а за гонките с ревящи мотори

    12 1 Отговор
    разбуждащи хората през нощите и сутрин
    що си траете
    въпреки писмените сигнали до вас

    уж правите нещо да създавате илюзия на тиквените хора

    13:27 26.08.2025

  • 8 МВР служител

    13 0 Отговор
    Ама те синове на прокурори участват в гонки и МВР ги знае много добре, защото има записи от камери с нарушения и с номера на мпс от години. Намериха ли прокурорския син?

    13:35 26.08.2025

  • 9 Истината

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Левски":

    Има естествено. пример формула 1.

    13:59 26.08.2025

  • 10 Ей тъй на

    6 0 Отговор
    Ако могат и тунинг бръмчилките да ги върнат към нормалните заводски норми на шум , ще се оправят и състезателите ..

    14:07 26.08.2025

  • 11 Курдо Коленков

    6 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара.

    14:10 26.08.2025

  • 12 ЗАСПАЛ НАРОД

    6 0 Отговор
    Събудиха се полицаите след 15 години.

    14:15 26.08.2025

  • 13 Даката

    3 0 Отговор
    Да не се окаже, че са децата на разследващите от СДВР... и до там? Напоследък сме свидетели на идиотщини на полицайски семейства, та не бих се учудил, ама никак дори.... и най-важното, след като ги окошарят, излезте на протест за да ги пуснат... щото 30 лева са си 30 лева...дето се вика, който плаща поръчва музиката... а после пуснете в мрежата идиотщината, че видите ли нямаме закони...

    14:28 26.08.2025