Разследват незаконни гонки в София

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство във връзка с репортажи относно нерегламентирани състезания между автомобили, съдържащи съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер.
На 25.08.2025 г. в СРП са докладвани материали от извършена проверка на служители в Отдел „Пътна полиция“ при СДВР. След анализ на материалите още същия ден с постановление на наблюдаващия прокурор е образувано наказателно производство за това, че на 08.08.2025 г. около 21,00 часа в гр. София, по ул. „Околовръстен път“ в пътна отсечка от с. Герман към ж.к. „Младост“, при управление на моторно превозно средство са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325, ал. 3 вр. ал. 1 от НК.
Разследването е възложено на СДВР, като е указано приобщаване на относими документи, разпити на свидетели, изготвяне на експертиза и други процесуално-следствени действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 полюция
13:04 26.08.2025
3 бг тъпизми
13:14 26.08.2025
4 С колко
13:21 26.08.2025
5 Пловдив
13:22 26.08.2025
6 Левски
Коментиран от #9
13:23 26.08.2025
7 а за гонките с ревящи мотори
що си траете
въпреки писмените сигнали до вас
уж правите нещо да създавате илюзия на тиквените хора
13:27 26.08.2025
8 МВР служител
13:35 26.08.2025
9 Истината
До коментар #6 от "Левски":Има естествено. пример формула 1.
13:59 26.08.2025
10 Ей тъй на
14:07 26.08.2025
11 Курдо Коленков
14:10 26.08.2025
12 ЗАСПАЛ НАРОД
14:15 26.08.2025
13 Даката
14:28 26.08.2025