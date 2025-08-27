Новини
Крими »
Откриха близо 50 кг марихуана в соларни панели

27 Август, 2025 12:57 485 1

Инспекторите откриват, че 12 от панелите са слепени по двойки и в кухините между тях са укрити пакети със суха зелена тревиста маса

Откриха близо 50 кг марихуана в соларни панели - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ към ТД Митница Варна откриха близо 50 кг марихуана в соларни панели, превозени с морски контейнер.

Контейнерът e пристигнал на Митнически пункт Варна Запад от пристанище Монреал в Канада и е съдържал групажни стоки с различни получатели. След извършен анализ на риска, митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ селектират контейнера за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия при една от декларираните стоки - 18 употребявани соларни панели, инспекторите откриват, че 12 от панелите са слепени по двойки и в кухините между тях са укрити пакети със суха зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест веществото в пакетите реагира на марихуана.Установени са общо 105 вакуумирани пакета, съдържащи 49,271 кг нетно тегло марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Варна.Стойността на задържаната марихуана възлиза на 985 000 лева (503 622,5 евро)

по цени на съдопроизводството. Престъплението е квалифицирано по чл. 242, ал. 2 от Наказателния кодекс. Разследването по случая продължава.


България
  • 1 вен серемос

    1 0 Отговор
    България е мафия.Такава стана от управлението на Тиквата и Пуевски.И придатъците -Тошко, Денков, Магарев, Киро-тъпото и кокорчо!!!ИЛИ виновни са :Герб, ИТН, ДъПъСъ, СДС, ПП/ДБ.Пуснахме мигранти,пренасящи наркотици и с присъди за изнасилване и с чужда вяра.А, за това са виновни:гейЕС и Урсулите,чалматаАнглия, СОЩ/съединени овчарски щати/ фашистка бандеровска ОКРАИНА и наркоманите окраинци воглаве с наркомана Зелената еуглена.Западните ценности,превърнаха Православна България в бунище.Виновни са всички правителства /без назначените временни такива от Президента Румен Радев/.Заради предателството на Тиквата и Пуевски,на Магарев и Тошко,на Киро-тъпото и кокорчо сме на този ред-мафия мигранти, наркотици!!!Нещастници!!!

    13:29 27.08.2025