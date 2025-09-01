Новини
Крими »
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж. Полицията е на крак (ВИДЕО)

Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж. Полицията е на крак (ВИДЕО)

1 Септември, 2025 21:34 1 861 22

  • ботевград-
  • полиция-
  • смърт-
  • напрежение-
  • мъж

Тази вечер хора от ромската махала тръгнали да търсят и да отмъщават на смятани от тях за наркодилъри. Всичко започнало вчера, когато 30-годишен наркозависим мъж починал от инфаркт, според медицинската документация. Според местни обаче причината за смъртта била некачествена дрога.

Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж. Полицията е на крак (ВИДЕО) - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Засилено полицейско присъствие в Ботевград, след като тази вечер хора от ромската махала тръгнали да търсят и да отмъщават на смятани от тях за наркодилъри, съобщават от NOVA. Всичко започнало вчера, когато 30-годишен наркозависим мъж починал от инфаркт, според медицинската документация. Според местни обаче причината за смъртта била некачествена дрога.
От ОД на МВР – София област потвърдиха за NOVA засиленото полицейско присъствие. На място са изпратени подкрепления от съседните полицейски участъци, Жандармерията, както и специализирани полицейски сили.

Около 19:30 ч. тази вечер хора от махалата потрошили къщата на дилъра, когото смятат за отговорен за смъртта на 30-годишния мъж. Тя се намира в близкото село Трудовец. След като не го открили там, те се върнали в Ботевград и започнали да обикалят града в търсене на жилищата на други хора, които смятат за разпространители на наркотици.

На този етап няма данни за пострадали. По информация на МВР ситуацията в Ботевград е овладяна.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Всеки час българите намаляваме с 21 човека а ромите се увеличават с 4 човека.

    Коментиран от #2, #6, #13, #20

    21:42 01.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Уаят Ърп

    24 0 Отговор
    Като няма правосъдие на сцената излизат Регулаторите.

    21:44 01.09.2025

  • 4 Охоооо, ще има

    19 0 Отговор
    бой на сигани в тъмна нощ... загасете осветлението и отзовете милицията.

    21:44 01.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "pycлямиите":

    Ромите атлантици ли сте?

    Коментиран от #15

    21:45 01.09.2025

  • 6 Като

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    се свършим, и ония приключват. Кой ще им плаща помощите ???

    21:47 01.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Римляни.

    21:51 01.09.2025

  • 8 ххх

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "pycлямиите":

    "горд" еврором ли си или обикновен сига...???

    21:51 01.09.2025

  • 9 Кафе

    14 2 Отговор
    Не пипайте електората на Младен Маринов от ГЕРБ,този град и околните села са негови

    21:54 01.09.2025

  • 10 На сапун

    19 0 Отговор
    НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА . НЯКАКВИ ПРИМАТИ ОБИКАЛЯТ НА ТУМБИ ГРАДОВЕ И СЕЛА ,ПРЕВЗЕМАТ БОЛНИЦИ .......

    Коментиран от #12

    21:54 01.09.2025

  • 11 Този

    2 0 Отговор
    Трябва да се поощрява /щом ги намалява/. Въпреки, че и той е за млатенье...

    22:00 01.09.2025

  • 12 Заа

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "На сапун":

    Сапун си ти ,виж ромляните как действат ,бързо правосъдие ,продаваш дрога която убива ,и ние ще те убием .Ама туй унуй няма значение

    22:03 01.09.2025

  • 13 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като не раждаш,но тука ромляните са прави смърт за смърт

    22:04 01.09.2025

  • 14 Азз

    1 1 Отговор
    Подкрепям това ,римляните ще са новите българи ,булгару не става

    22:05 01.09.2025

  • 15 Тии

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Какъв си русофилллистик или си просто платена копейка ,вчера защо излъга много народ ,че ще ходиш в Сопот а те нямаше мискин

    22:07 01.09.2025

  • 16 логика

    7 1 Отговор
    Значи хората от махалата знаят и наркодилъра и другите хора имащи отношение към дрогата. Само полицията не ги знае. Къдравият министър отдавна трябваше да си ходи, защото не става за тази длъжност. От всяко дърво сви-и-рка не става.

    22:11 01.09.2025

  • 17 Хората са си прави да търсят

    6 0 Отговор
    Отмъщение , и дано ги намерят и отмъстят подобаващо ,а полицията защо пази и охранява наркодилърите ,защото наркодилърите си плащат за охраната ли

    22:24 01.09.2025

  • 18 Дудов

    2 0 Отговор
    Да се требят.Естествен подбор

    22:27 01.09.2025

  • 19 Че тези хора от махалата

    4 0 Отговор
    Трябва да получат признание и благодарности от цялото население на града и държавата за това което са направили и ще направят а не да бъдат тормозени от корумпираното МВР

    22:27 01.09.2025

  • 20 Хаха хаха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Събувай гащите!Действай! Какво чакаш? ЦигаНите ли да ти правят децата?

    Коментиран от #22

    22:28 01.09.2025

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор
    Те са по-големи спецове от имащите дипломи .Сами си поставят диагноза,сами тръгват да търсят правда.Тези имащи квалификация и способности ряпа да ядат .

    22:33 01.09.2025

  • 22 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха хаха ха":

    И Жината и дъщерята родиха от роми ,само аз още не съм ама опитвам все още

    22:35 01.09.2025