По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смъртта на Христина, премазана от АТВ

3 Септември, 2025 18:05 877 9

Кървавата катастрофа с АТВ стана на 15 август на една от най-оживените крайбрежни алеи в Слънчев бряг

По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смъртта на Христина, премазана от АТВ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха пометени и тежко ранени петима души, отива от районната в окръжната прокуратура. Причината е смъртта на най-тежко пострадалата - 34-годишната Христина.

Младата жена издъхна днес около 12 ч. в УМБАЛ Бургас, след като сърцето ѝ спряло. Тя бе в мозъчна смърт, а животът ѝ се поддържаше с медицинска апаратура.

"Настъпването на смъртта на Христина е съставомерен резултат, който предполага изпращането на делото от районна в окръжна прокуратура. Най-вероятно обвиненията срещу Бургазлиев ще бъдат преквалифицирани в по-тежки, но това е в единствено в компетенцията на наблюдаващия прокурор", коментира пред "24 часа" окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Очаква се наблюдаващият прокурор, който ще поеме делото, да прецени за евентуална преквалификация, включително относно извършване на деянието при условия на евентуален умисъл.

Кървавата катастрофа с АТВ стана на 15 август на една от най-оживените крайбрежни алеи в Слънчев бряг. Първоначалните проби за алкохол и наркотици на шофьора на АТВ-то - 18- годишният Никола Бургазлиев от Несебър, бяха отрицателни.

Кръвната проба обаче и тази на урина, дадени в София, показаха наличие на следи от марихуана. А междувременно по разпореждане на главния прокурор Борислав Сарафов разследването на катастрофата бе поето от националното следствие.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    3 3 Отговор
    моля, има разлика между смьрт и мозьчна смьрт

    18:09 03.09.2025

  • 2 И 30 г. да му дадат

    22 0 Отговор
    няма да се върне жената.
    За такъв само един справедлив куршум в десятката.
    Ще видим после дали ще има още келеши с атв-та да газят.

    18:11 03.09.2025

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    24 0 Отговор
    Какво стана с пробите, установиха ли с ДНК анализ, кой е дал първите проби, които са чисти? Да лежи и той !

    18:14 03.09.2025

  • 4 И все още ли е

    16 0 Отговор
    под домашен арест?
    И все още ли родителите му са в системата - съдия и полицай?

    18:17 03.09.2025

  • 5 Гошо

    12 0 Отговор
    А какво се бави техническата експертиза за изправността на спирачките? Чакаме да мине давност ли? Или хората да забравят и всичко да си отшуми. То ясно, че това дело ще се бави с години, а адвокатите ще извадят от 9 кладенеца вода. Че и тоя келеш ще го издържаме в затвора.

    18:22 03.09.2025

  • 6 съдията Дед

    6 0 Отговор
    Поне 15 г. затвор заслужава !!!

    18:24 03.09.2025

  • 7 Този самонадеян

    9 0 Отговор
    престъпник директно в килията на бай Ставри за поне 20 години...

    Коментиран от #8

    18:32 03.09.2025

  • 8 НойкоНоев

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Този самонадеян":

    Пазарджишкия....бай Ставри е лукс :) Или Б.Дол/Старозагорския, да се запознае със Семерджиев.

    18:41 03.09.2025

  • 9 Хмм

    3 0 Отговор
    първоначалните проби били отрицателни, полицаите си помагат едни други, бащата отговаря за болничните

    18:53 03.09.2025