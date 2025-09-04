Новини
Крими »
Адвокат Илия Тодоров разкри какво обвинение трябва да получи прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг”
  Тема: Войната на пътя

Адвокат Илия Тодоров разкри какво обвинение трябва да получи прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг”

4 Септември, 2025 09:41 1 776 17

  • адвокат-
  • илия тодоров-
  • катастрофа-
  • атв-
  • слънчев бряг-
  • никола бургазлиев

Тировете да не се движат, каквато е практиката в Западна Европа

Адвокат Илия Тодоров разкри какво обвинение трябва да получи прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг” - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обвинението срещу Никола Бургазлиев трябва да бъде преквалифицирано в по-тежко, а именно причиняване на смърт и с други тежко пострадали. При всички случаи, дори да не се докаже финално наличието на марихуана - той пак е в същата хипотеза на същия член и алинея. По новите правила за причиняване на смърт наказанията са от 10 до 15 години, а в особено тежки случаи от 15 до 20 години лишаване от свобода. Това заяви в ефира на Нова телевизия адвокат Илия Тодоров от Асоциация на пострадалите при катастрофи, коментирайки случая с 18-годишния мъж, който помете с АТВ три деца и трима възрастни в "Слънчев бряг" в средата на август. В сряда стана ясно, че 35-годишната Христина, майката на 4-годишния Марти, транспортиран с тежки наранявания в софийска болница, е починала.

Румен Дунев от Сдружение "Автотехнически експерти по пътна безопасност" коментира техническото състояние на машината и нейната регистрация. По думите му в конкретния случай не става дума за АТВ, а за бъги. "АТВ-тата са друг тип машини. В случая машината е регистрирана с по-малка мощност. Моето лично мнение е, че е регистрирано с по-ниска мощност, за да може да се управлява с категория АМ. Категория АМ могат да имат всички водачи, положили теоретичен изпит на 16 години. Те могат да управляват машини до 4 kW", обясни той.

И подчерта, че в случая се вижда, че това не е малка машина, и водачите трябва да са с друга категория. "След като прегледах общодостъпната информация считам, че тази машина е над 550 - 800 кг. Тя дори не може да се кара и с книжка B1. Това 4-колесно превозно средство трябва да се управлява с категория B".

Регистрацията с по-ниска мощност цели машината да се отдава под наем на водачи, които имат нужната категория. Но е с по-мощна, за да има по-голям пробег. "А тя е електрическа и трябва да има повече акумулатори, за да се придвижва. И не на последно място от кадрите, които видях - машината има и две седалки отзад, които са с колани. Тоест една малка машина от 4 kW, както е регистрирана - няма теглителната сила да превозва четирима пътници на борда си", обобщи Дунев.

Адвокат Тодоров коментира и средната скорост, чието измерване ще се прави от камерите на тол системата. По думите му това е добра мярка, която е трябвало да се изпълни още преди две години. "За да е ефективна тази мярка обаче, трябва действително замерените отсечки да са много на брой и сравнително кратки. Защото когато имаме много дълги отсечки, там средната скорост по естествен път пада и не могат да се хванат нарушители".

Според него санкциите, които са за превишаване на моментна скорост с 10, 20, 30 км в час не следва да са същите както тези за превишаване на средната скорост. Той беше и категоричен, че трябва да се прецизира и знаковото стопанство. "По първокласните, второкласните и всякакви пътища у нас има всякакви абсурдни знаци, голяма част от които са забравени или ненужни или сгрешени".

По този въпрос Румен Дунев подчерта, че впечатление прави факта, че повечето ПТП-та по първокласни пътища се случват с товарни автомобили. "Многократно сме апелирали в почивните дни тежкотоварният транспорт да спира така, както е в Западна Европа".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъжно

    19 0 Отговор
    Желанието да се изфукаш понякога променя рязко възможностите в живота. Младежи, имайте го в предвид!

    Коментиран от #6

    09:45 04.09.2025

  • 2 1488

    5 1 Отговор
    наказание според цвета на кожата

    09:46 04.09.2025

  • 3 ако не покрият нещо ще има присъда

    8 0 Отговор
    която е тежка . за 3 секунди може да се направи нещо повече от това да мачка наред . но при шофирането е така от 20 години . загубил контрол , не го видел . всеки 2 направил тежко птп е с такъв мозък . а дали е на 20 или на 60 е същото .

    09:47 04.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Утре ще започне отново делото❗
    Защото някой ще прочете , че
    " АТВ (ATV) е английска абревиатура за All Terrain Vehicle (превозно средство за всякакъв терен), което означава мотоциклет с четири колела, седалка тип "седло" и
    КОРМИЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОДОБНО НА МОТОЦИКЛЕТ. "
    Значи той не е управлявал АТВ ‼️

    09:57 04.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Бончо Дунев е читав чиляк. Даже много читав. Обучавал ме е за рали пилот в далечната 1987г. когато беше шеф на Авто Мото клуб "Академика", а аз студент в МЕИто. Синовете му са добри момчета, но много мерикантилни, което погледнато от страни не изглежда добре. Бончо беше страхотен пилот и е невероятен човек.
    На Румен не му е за работа да плещи идиотщини из медиите.

    09:59 04.09.2025

  • 6 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тъжно":

    Фукнята убива в България.

    10:11 04.09.2025

  • 7 Доживотна, условно

    13 0 Отговор
    А служителите на "курортна полиция" РПУ слънчака, които умишлено прикриват доказателства и не са взели показания от повечето свидетели, какви наказателния трябва да получат? Накривява е на фуражката или преместване в другия крачол?

    10:18 04.09.2025

  • 8 атв е било незаконно

    2 2 Отговор
    но го е карал дълго . аз съм виждал каскади . вдига го на 2 гуми . изправя се на седалката . но ми стана неприятно че същото е било дето влезе в казана с царевицата и инвалидизира помакинята . и тя незаконно продавала царевица по 7 лева . на тая улица хората са със странен бизнес . атв под наем , царевици . ден година храни . а цяло лято да се возиш сигурно не е от скука . имал е съучастница в криминала . подрусвали са се . трамвай вдига 80 а атв 38 . можело е по тежко да бъде . а какви са техните не ме интересува .

    10:20 04.09.2025

  • 9 Малкия холандец

    2 3 Отговор
    "Многократно сме апелирали в почивните дни тежкотоварният транспорт да спира така, както е в Западна Европа".
    Няма такова нещо,Дунев да си провери информацията за забрани в Европа!
    Швейцария е единствената държава с подобна забрана уикенда но там има и нощна забрана за движение на тежкотоварни автомобили. В Холандия, Белгия, Люксембург няма абсолютно никакви забрани а в останалата Европа еса частични и летни забрани!

    Коментиран от #10, #13

    10:22 04.09.2025

  • 10 Даа

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Малкия холандец":

    В Германия Франция също има ,но в България къде ще изчакват тези камиони ,няма такива паркинги ,а и като тръгнат в понеделник ще станат страшни колони

    10:37 04.09.2025

  • 11 Най

    2 1 Отговор
    Виновни са тези които са разрешили даването под наем на такива бъгита в Слунчака

    10:39 04.09.2025

  • 12 неграмотност до безкрай

    1 0 Отговор
    стига с гова АТВ !!! пишлемето е управлявало мини джип който няма нищо общо с атв набийте си го в празните глави!!!

    10:52 04.09.2025

  • 13 много се бъркаш!!!

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Малкия холандец":

    карал съм камион в европа 8г. и забрани има навсякъде освен румъния и българия!!!

    Коментиран от #15

    10:56 04.09.2025

  • 14 Време е!

    1 0 Отговор
    До живот или разстрел!

    11:00 04.09.2025

  • 15 Тук

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "много се бъркаш!!!":

    Коментаторите са много компетентни ,те са карали камиони джетове бъгита ракети самолети а бе всичко което може да се подкара ,но най вече подкарват говедата на паша

    11:03 04.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 юрист

    1 0 Отговор
    Най-вероятно съдът ще приеме, че става въпрос за особено тежък случай с оглед смъртта на Христина, тежкото състояние на детето, както и телесните повреди на другите трима пострадали. Значи определеното в НК наказание е в рамките на 15-20 години. Очакваме съдът да даде 15 години лишаване от свобода, защото Никола е много млад и с чисто съдебно минало. Ако тойпризнае фактите и поиска съкратено съдебно следствие присъдата ще бъде намалена с 1/3 - т.е. 10 години затвор. Докато свърши досъдебното производство и деото мине през всичките три инстанции, особено при възможно връщане, Никола до един момент ще бъде в ареста, после в домашен арест. Когато влезе в сила присъдата и се приспадне времето, в което е бил с такива мерки за неотклонение, ще лежи реално около 5 години има-няма. Това е положението, да му мислят пострадалите и техните близки, на които животът е разрушен завинаги.

    11:06 04.09.2025